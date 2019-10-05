G20比一比，德国人用纸比谁都多

（德国之声中文网）2018年，德国人的纸张消费超过G20集团中的任何国家。根据德国《萨尔布吕克报》（Saarbrücker Zeitung）援引联邦政府数据报道，德国去年人均用纸用241.7公斤。排名第二位的美国人均用纸211公斤。
欧盟人均用纸182.1公斤，而中国人均74公斤，印度则仅13公斤。
包装纸的使用在德国尤其增长迅速。1991年，德国人均使用包装纸70公斤。到了2018年，这一数字变成96.3公斤。这种趋势可以"归功"于网络零售的增长。
这些数据还显示，在过去的30年中，再生纸的使用率从49％上升到76％。
德国政府及其附属机构也是纸张消费大户，在2018年使用了10.5亿张纸，只比2015年（11.5亿张）略有下降。
绿党议会发言人霍夫曼(Bettina Hoffman）告诉《萨尔布吕克报》，必须要有相当于4万个足球场大小的木材供应森林，才能满足德国人的纸张消耗。她呼吁制定法律减少浪费，其中包括对纸张和纸板使用的限制。
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因为我们 荒芜的沙漠不断扩大
沙漠的形成
在撒哈拉地区曾经生活着河马和大象。但如今该地区遍地黄沙。只有一个很小的湖泊令人回想起从前这里水草茂盛的时代。这里变成一望无际的大沙漠也有人为的原因。
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对大自然的人为破坏
人为制造的沙漠被称为荒漠化。 当人类在气候干燥的地区摧毁自然资源时，植物就会消失，土壤变得贫瘠。如今70％的干旱地区都出现了这种沙漠化现象，例如印度。
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全球性的威胁
全球的沙漠在以每年增加7万平方公里的速度扩大，相当于爱尔兰的面积。 根据德国国际合作协会（GIZ）的统计，非洲40％，亚洲39％，南美30％的人口受到荒漠化的威胁。 但美国或西班牙的这些干旱地区也面临着危险。
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过度放牧导致干旱
一些国家人口剧增也是造成沙漠扩大的其中一个原因。 例如中国一些干旱地区仍要养活越来越多的居民。 农民在他们的牧场饲养太多牲畜，植被被啃食一光。在中国，每年都增加约2500平方公里的沙漠。
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湖泊干涸
位于哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦边界的咸海是农业政策失误导致荒漠化的典型。 从前，咸海曾经是世界上第四大湖。如今湖的面积大幅度缩小，湖水已经不多。在苏联时代，两个相邻的国家都利用湖水灌溉棉田。 现在，渔民的船只只能躺在干涸的陆地上。
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如果森林给游客让位
不仅发展中国家遭受干旱之灾。 在西班牙，荒漠化的扩展速度也越来越快。 来自世界各地的游客是加速这一发展的原因之一。为建造酒店常常整个森林被砍伐，土地硬化。 马德里附近的瓜达拉哈拉地区深受影响。
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沙漠化导致人口外流
除了破坏生态系统外，荒漠化还会带来很多后果，如增加贫困，导致居民营养不良，迫使人们背井离乡。沙漠化给非洲4.85亿人的生活造成影响。 联合国预计到2020年将有6000多万人逃离非洲的沙漠地区。
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防沙造林
一些国家已向沙漠化宣战。 几十年来，中国一直试图通过重新植树来防止沙漠化。其 “绿墙”工程的雄伟目标是：到2050年之前，在相当于德国大小的干旱地区植树造林。 为防止沙漠化，联合国将每年的6月17日定为世界防治荒漠化日。