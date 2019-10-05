G20比一比，德国人用纸比谁都多

（德国之声中文网）2018年，德国人的纸张消费超过G20集团中的任何国家。根据德国《萨尔布吕克报》（Saarbrücker Zeitung）援引联邦政府数据报道，德国去年人均用纸用241.7公斤。排名第二位的美国人均用纸211公斤。

欧盟人均用纸182.1公斤，而中国人均74公斤，印度则仅13公斤。

包装纸的使用在德国尤其增长迅速。1991年，德国人均使用包装纸70公斤。到了2018年，这一数字变成96.3公斤。这种趋势可以"归功"于网络零售的增长。

这些数据还显示，在过去的30年中，再生纸的使用率从49％上升到76％。

德国政府及其附属机构也是纸张消费大户，在2018年使用了10.5亿张纸，只比2015年（11.5亿张）略有下降。

绿党议会发言人霍夫曼(Bettina Hoffman）告诉《萨尔布吕克报》，必须要有相当于4万个足球场大小的木材供应森林，才能满足德国人的纸张消耗。她呼吁制定法律减少浪费，其中包括对纸张和纸板使用的限制。