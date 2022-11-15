 G20成領袖「凝聚共識」的最佳平台 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.11.2022

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时政风云

G20成領袖「凝聚共識」的最佳平台

2022年的G20峰會於印尼峇里島努沙杜瓦舉辦。世界知名的度假勝地，這幾天變成政治中心，街上到處是警察站崗與盤查，不得容下一絲疏忽。睽違三年世界工業大國領袖們再度相會，縱使難有共識，但也是為疫後復興的國際交流注入活力。

峇里島繼2013年APEC後，再度舉辦政治盛會

峇里島繼2013年APEC後，再度舉辦政治盛會

(德國之聲中文網)在15日的峰會正式開始前，美國與中國，先在努沙杜瓦東南方的木利亞度假村召開美中峰會。位於小山丘上、面向大海、地點絕佳的五星級度假村，擠滿許多想拍攝畫面的記者。當天度假村的游泳池與各式休閒設施一律停止開放，大量維安進駐，讓閑靜的度假村出現些許警張氣息。

中國國家主席習近平的代表團，較預定時間早半小時抵達峇里島，瞬間讓度假村當地的中國官方相關人員嚴陣以待。當中穿插「還有多久？」、「再30秒進來嗎？」等聲音，約莫下午3點半後，中方代表團的車隊緩緩駛來，前後約20輛左右。

原先不少歐美、日本媒體已經早早卡位，然而在習近平抵達前，不少記者又被迫移動拍攝位置。隨後近兩小時，拜登的車隊也抵達木利亞度假村，印尼官方更是在抵達前索性直接堆起木牆，讓現場也無法遠距離拍攝，不少記者抱怨不止。

路不轉人轉，為了拍攝拜登入場畫面，不少記者開始偷跑到其他地方、或從更高處想擷取木牆間的縫隙遠拍。時隔三年世界兩大強國元首會面，讓不少記者煞費苦心。拜登雖然在2011年以副總統之職訪中，與時任的國家副主席習近平會面，私交已久，然而11年後的世界局勢中，美中關係已出現急遽變化。

G20媒體中心: 每隔一段時間，記者就必須接受快篩檢測

G20媒體中心: 每隔一段時間，記者就必須接受快篩檢測

各國媒體的大陣仗

舉辦大型峰會讓印尼官方下了不少功夫，這從媒體中心的安排就能窺見一斑。位在努沙杜瓦東邊的峇里國際會議中心（Bali International Convention Centre）成為這次記者活動的主要場所，官方替每位記者準備眾多紀念品外，還設有按摩服務與旅遊中心，希望各國記者工作之餘也能享受印尼風情。

其中，除了歐美各國外，日本媒體動員數量也相當驚人，包括NHK外、其他如TBS、富士、日本與朝日電視台等都派遣眾多電視記者前來，平面記者如《朝日新聞》、《讀賣新聞》的陣仗也相當龐大，會場各地都有大螢幕實況峰會的最新情況與下一波記者會訊息。

雖然新冠疫情在全世界已經漸漸收尾，但印尼當局面對疫情仍不馬虎，每隔一段時間，記者就必須接受快篩檢測，記者中心外也設有大型快篩站。為加强治安，會場隨時有數百名身穿軍服的士兵巡邏，成為工作之餘相對肅殺的一幕。

不單是政治交流，印尼官方在G20前的B20、女性峰會結束後，都會在努沙杜瓦附近的歷史景點舉辦酒會，伴以傳統音樂與舞蹈讓世界各國領袖級人物欣賞。記者路經不少會場，但最令人印象深刻地反倒是軍警人力的森嚴。

每100公尺就出現的警察

每100公尺就出現的警察

東南亞與中國連結

根據外媒等報導，印尼當局為了維持峰會期間治安，投入約44300名士兵、3200名警察等在各地站哨。記者搭乘計程車時，時不時就會被攔下盤問、開後車廂檢查，計程車司機偶爾也會坐地起價，畢竟能來會場的計程車實屬有限，走了一輛又要花不少時間等下一輛。

印尼政府雖然歡迎各團體參與，但實際上在B20財經峰會或是環保峰會，有不少想抗議的環保團體早在進峇里島前就被擋下，或是被強迫取消活動，讓印尼的言論自由在這段期間受到不小打壓。

此次中國國家主席習近平訪問印尼，也被視為中印兩國間經濟合作的象徵。16日習近平也將隨同印尼總統佐科威訪問雅加達，一同試乘中國投資的印尼高鐵。原先預計從雅加達到泗水的路段，因爲疫情與追加預算等導致工程延宕，從預計2019年完工一度拖到G20前完工，如今又延到2023年3月。

而峇里島也繼2013年APEC後，再度舉辦政治盛會。記者在從峇里島前往酒店途中，路經海上高速公路，當地司機Putu先生相當開心，稱「就是完工於2013年的APEC」。如今為了籌辦G20，印尼官方也改善當地的電信設備與基礎設施因應。

當然，世界度假勝地擠滿國際政治記者與媒體，及每100公尺就出現的警察，讓不少遊客相對掃興。記者在採訪旅途中，就曾聽見有歐美人抱怨「因為他X的G20峰會，把我的假期搞砸了」。

在後疫情時代，顯然，峇里島成為除了俄羅斯總統普丁以外G20各國領袖「凝聚共識」的最佳平台。

 

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