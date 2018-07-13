G20：忧虑贸易争端和市场乱局

（德国之声中文网）本届G20轮值主席国阿根廷原定讨论日益数字化的这个世界的未来就业，讨论鼓励国际私方投资者更多参与基础设施建设的可能性。然而，这一打算恐要落空。美国同世界其余部分之间的贸易冲突实在是压倒其它一切的题目。

美中两国各以340亿美元之规模互征进口关税。美国总统特朗普威胁还要对超过5000亿美元的商品征收惩罚性关税。这一规模约等于中国向美国出口商品的总额。

特朗普同欧洲人也发生冲突。对来自欧盟的钢、铝，已征收追加关税；为此，欧盟本周四（9月19日）也开始对进口钢征收保护性关税。此外，欧盟正拟定可对之提征特别关税的商品的清单，一旦美国真的对来自欧洲的进口汽车提高征税-德国汽车生产商首当其冲- 就予以实施。

对世贸的危险

眼看威胁与反威胁不断升级，国际经济组织的一个联盟呼吁最重要工业国家和新兴国家（G20）捍卫自由贸易。在一份声明中，德国工业联合会和美国商会均为其成员的全球商业联盟指出，"我们对基于规则的全球贸易体系的稳定状况深感忧虑"。

G20会议前，欧委会经济委员莫斯科维奇曾表示，要让世界贸易体系"现代化"。他在德国《奥格斯堡汇报》上透露，欧委会正在拟就贸易改革建议，"我们愿和那些和我们持同一立场的人们一起落实"这些建议。这位经济委员拒绝欧盟对美国汽车单独降税。他指出，原因是，"这对我们与之谈成了公平自贸协议的日本和韩国这样的贸易伙伴来说，不啻是一记耳光"。本周二， 欧委会签署了与日本的自贸协议。

危险的组合

国际货币基金组织也对全球贸易和受到干扰的贸易对世界经济的负面影响忧心忡忡。该组织强调指出，世界经济上空的乌云日益加深。让专家们头疼的不仅仅是征税和反制征税的螺旋式上升现象。

专家们看到，金融稳定也受到了威胁。它是过去数年的极宽松货币政策、美国起始的利息政策转变和众多国家的历史性高负债的后果形成的一种危险组合。所有这些都导致人们日益担心，金融市场会发生以股指暴跌、硬通货市场进入无序状态为形式的突如其来的一片乱局。

为能有效应对市场的不稳定，德国认为，只能实施一种坚实的财政政策，以能在困难时期提供行动空间。这是前财长朔伊布勒的态度。他的后继人舒尔茨亦持这一立场。不过，一再发出提醒或警告的朔伊布勒常常是形单影只。舒尔茨的处境亦大率如此。

说起舒尔茨，还有一件事。2017年，时任汉堡市长的他是G20峰会的东道主。当峰会因特朗普团队的杯葛态度而岌岌可危时，德国人想出了含糊的说法，使各方都能从中挑选出可作为成果向本国受众兜售的东西。峰会声明中有反对保护主义的说法，但也有反对不公正行为、赞同采取保护手段的说法。难以想象，本周末，G20财政和央行行长们取得的成果会超过这一共同点。