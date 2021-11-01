G20公报草案：呼吁暖化限制1.5度以下

气候变迁成20国会议关键议题。根据路透社取得的公报草案，各国同意将暖化限制定为1.5度以下，比巴黎协议的2度来得低。但草案也暗示，各国在许多遏止暖化的目标时程上仍须谈判。而中国向联合国提交的最新减排计划，被认为“令人失望”。