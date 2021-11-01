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20国集团领导人举行的峰会。
G20集团包括欧盟以及19个国家，它们是：阿根廷、澳大利亚、巴西、英国、加拿大、中国、法国、德国、印度、印度尼西、意大利、日本、墨西哥、俄罗斯、沙特阿拉伯、南非、韩国、土耳其和美国。G20成员国人口占全球总人口的三分之二，占世界经济总量的80%以上。这个国际经济合作论坛诞生于1999年，是全球领先和新兴国家的财长和央行行长为确保全球经济稳定出台一些列措施的一个部分。
土耳其总统埃尔多安周一表示，由于会议组织方没有满足其代表团在安全方面的要求，他取消了出席联合国COP26气候大会的计划。目前正值土耳其与其西方主要盟国关系紧张之际。
法国总统马克龙在G20峰会期间直截了当地称，澳大利亚总理莫里森在取消潜艇建造合同的问题上对他撒了谎。莫里森予以否认，澳副总理乔伊斯反击说，"我们没有偷一个岛，没有玷污埃菲尔铁塔，这是一份合同。"
美国总统拜登周日在20国峰会後称，美国在各国达成的协议中扮演重要角色，并批评俄罗斯丶中国与沙特阿拉伯领袖未现身对气候变化做出承诺。
本年度在罗马举行的二十国集团峰会，议程包括气候保护、跨国企业税、新冠疫情等重大话题。而大国之间的地缘政治较量，也对此次峰会构成了重大影响。
气候变迁成20国会议关键议题。根据路透社取得的公报草案，各国同意将暖化限制定为1.5度以下，比巴黎协议的2度来得低。但草案也暗示，各国在许多遏止暖化的目标时程上仍须谈判。而中国向联合国提交的最新减排计划，被认为“令人失望”。
在德国政府同塔利班举行会晤之后，欧盟也采取了同样做法。目前，阿富汗的人道主义危机进一步加剧。
法国总统马克龙5日与美国国务卿布林肯在巴黎会面，并预告将会在G20与拜登直接讨论潜舰争议。随着风波渐平，欧盟领导人重申「战略自主」的重要性。
拜登与习近平何时将会面？10月底在罗马举行的20国峰会原本被视为一个契机。不过，据香港《南华早报》报道，两人在罗马面对面会谈的前景已经渺茫。
7月26日，中国外交部副部长谢锋在天津与到访的美国常务副国务卿舍曼举行会谈。这是自今年1月美国总统拜登上任以来美国访华的最高阶官员。外界分析认为，舍曼此次天津行程的重要议题可能是为未来美国总统拜登与中国国家主席习近平会晤铺平道路。
多年来世界各国为了吸引国际巨头公司投资落户，竞相推出“没有最优惠，只有更优惠”的企业税率。20国集团国家最新全球税收改革预示着，像谷歌、苹果这样大公司几乎不用交税的好日子要到头了。
20国集团外长29日在意大利南部召开会议，谈论主轴聚焦在透过多边主义做法对抗新冠疫情，以及如何协助非洲国家解决饥荒。中国与西方各国仍在会议中出现暗中较劲的情况。
在拜登结束首次海外出访後，美国国家安全顾问沙利文17日表示，白宫可能考虑安排拜登透过某种形式与习近平会晤，但也强调这次出访让拜登承接了自由世界领导人的角色。
虽然二十国集团领导人22日会后声明表示会不遗余力 确保新冠病毒疫苗公平分配，但德国总理默克尔却对此表示担忧。
新冠病毒几乎令全世界在劫难逃，几乎再没有一场危机比这场影响范围更广，但对此做出全球性应对却很难。G20峰会试图改变这种状况。成功与否，也取决于一位已经被选下台的人。
在美国总统特朗普宣布暂停美国贡献给世卫的年度预算后，世卫秘书长谭德塞对此决定表示遗憾，而美国众议院议长佩洛西则表示将努力阻止特朗普的决定生效。与此同时，IMF与G20都宣布将提升给予贫穷国家的新冠基金。
为联手共同抗击新冠全球流行、阻止经济全面崩溃，G20峰会决定制定5万亿美元援救计划。
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