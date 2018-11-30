G20峰会 抗议声伴随

（德国之声中文网）布宜诺斯艾利斯的很多街道上立起了钢铁路障、在峰会参加者下榻的酒店前被布置了狙击手、大范围区域的街道戒严，25000名警察和安全部队士兵投入安全保卫工作，当下的阿根廷首都犹如一座要塞。但是所有这一切都未能阻止数千名示威者在G20峰会开幕当天举行的抗议活动。示威者在大规模警察部队的陪同下，沿着7月9日大道示威游行。阿根廷当局唯恐一年前在德国汉堡举行G20峰会时爆发的骚乱在布宜诺斯艾利斯重演。但是迄今的抗议活动一直在和平地进行。

迄今的抗议活动一直在和平地进行

示威者将愤怒的矛头主要指向国际货币基金组织。这个陷入经济危机的G20峰会的东道主依赖国际货币基金组织的巨额贷款生存。就在一个月前，国际货币基金再次向阿根廷政府提供了高达560亿美元的贷款。因此，基金组织总裁拉加德（Christine Lagarde）尤其成为众矢之的。阿根廷人担心国际货币基金提供的贷款条件，将导致社会福利继续被缩减。

延伸阅读：G20峰会东道主深陷经济危机

阿根廷自己的问题

为了能够偿还债务和控制赤字，阿根廷必须全面采取节俭措施。由于国家货币比索贬值，食品和住房变得更加昂贵，许多人因经济危机失去了工作。

25000名警察和安全部队士兵投入安全保卫工作

示威者奥斯马尔说："资本主义和G20国家想掠夺我们的自然资源，迫使我们每天工作12至14小时。"这位来自玻利维亚的纺织工人已经在这里生活了15年。他说："我每月的收入是18000比索，这些钱甚至不够一只猫的生存。""我们反对G20国家的政府，他们为我们这些下层人做了什么呢？ "

延伸阅读：全球聚焦特习会 G20面对考验

停课停业

美国总统特朗普也是示威者仇恨的目标。示威者高举的标语牌写着"特朗普和帝国主义领导人滚出去！"，"他们要战争，而我们要让他们不得安宁。"

特朗普和拉加德是抗议活动的主要目标

由于G20峰会开幕，阿根廷政府临时宣布周五放假一天。布宜诺斯艾利斯市内的大部分地区实行管制，通往这个百万人口大城市的公共交通也停止了运行。市内只有为数不多的几家商店照常营业，此外大中小学一律停课。

李京慧/任琛 (德新社、法新社、路透社)