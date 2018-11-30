G20峰会 抗议声伴随

阿根廷首都布宜诺斯艾利斯爆发抗议G20峰会的示威活动。为了确保出席会议的各国领导人的安全，警方投入了有25000人的安全部队。但迄今抗议活动一直在和平的气氛中进行。
（德国之声中文网）布宜诺斯艾利斯的很多街道上立起了钢铁路障、在峰会参加者下榻的酒店前被布置了狙击手、大范围区域的街道戒严，25000名警察和安全部队士兵投入安全保卫工作，当下的阿根廷首都犹如一座要塞。但是所有这一切都未能阻止数千名示威者在G20峰会开幕当天举行的抗议活动。示威者在大规模警察部队的陪同下，沿着7月9日大道示威游行。阿根廷当局唯恐一年前在德国汉堡举行G20峰会时爆发的骚乱在布宜诺斯艾利斯重演。但是迄今的抗议活动一直在和平地进行。
示威者将愤怒的矛头主要指向国际货币基金组织。这个陷入经济危机的G20峰会的东道主依赖国际货币基金组织的巨额贷款生存。就在一个月前，国际货币基金再次向阿根廷政府提供了高达560亿美元的贷款。因此，基金组织总裁拉加德（Christine Lagarde）尤其成为众矢之的。阿根廷人担心国际货币基金提供的贷款条件，将导致社会福利继续被缩减。
延伸阅读：G20峰会东道主深陷经济危机
阿根廷自己的问题
为了能够偿还债务和控制赤字，阿根廷必须全面采取节俭措施。由于国家货币比索贬值，食品和住房变得更加昂贵，许多人因经济危机失去了工作。
示威者奥斯马尔说："资本主义和G20国家想掠夺我们的自然资源，迫使我们每天工作12至14小时。"这位来自玻利维亚的纺织工人已经在这里生活了15年。他说："我每月的收入是18000比索，这些钱甚至不够一只猫的生存。""我们反对G20国家的政府，他们为我们这些下层人做了什么呢？ "
延伸阅读：全球聚焦特习会 G20面对考验
停课停业
美国总统特朗普也是示威者仇恨的目标。示威者高举的标语牌写着"特朗普和帝国主义领导人滚出去！"，"他们要战争，而我们要让他们不得安宁。"
由于G20峰会开幕，阿根廷政府临时宣布周五放假一天。布宜诺斯艾利斯市内的大部分地区实行管制，通往这个百万人口大城市的公共交通也停止了运行。市内只有为数不多的几家商店照常营业，此外大中小学一律停课。
李京慧/任琛 (德新社、法新社、路透社)
这次峰会虽然有来自20个国家的首脑出席，但是最受瞩目的还是会场外特朗普和习近平会晤的晚餐桌。随着民族主义情绪在多国呈抬头之势，G20这个十年前在全球金融危机背景下成立的多边合作机制也面临严峻挑战。 (01.12.2018)