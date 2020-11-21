G20峰会：特朗普在国际舞台上的最后一秀？

(德国之声中文网）周六（11月21日）G20视频峰会在沙特阿拉伯主持下召开。在峰会开幕式上，沙特阿拉伯国王萨勒曼说，"我们将尽力解决新冠疫情这场国际危机"。他表示，G20成员必须携手合作，确保2019新冠疫苗价格合理，以公平方式分配。

应对新冠疫情是这次G20峰会的中心议题。参加这次为期两天视频峰会的有德国联邦总理默克尔、中国领导人习近平、俄罗斯总统普京，以及或许是最后一次出席会议的美国总统特朗普。

已经被选下台的现任美国总统特朗普将继续任职至2021年1月20日。在此次为期2天的峰会上，他扮演着关键的角色。不仅在遏制新冠疫情方面，而且在防止全球气候变暖方面特朗普都是阻挠者。

此次峰会本应是一个有上千人参加，在沙特首都利雅得拉开帷幕的重大会议。但是新冠疫情打破了沙特阿拉伯的这一规划。现在国家元首和政府首脑们只能举行大约总共只有六个小时的视频会议。会议期间的重要私下单独会晤全部被取消。

尽管如此，人们对G20峰会还是抱有一些期待，尤其是在新冠疫情方面。

如何新冠疫情是这次G20峰会的中心议题

战胜新冠疫情

在峰会召开之际，传来了一系列关于新冠疫苗获得批准的令人鼓舞的好消息。德国总理默克尔希望12月或明年初便能启用。疫苗的分配也将是峰会讨论的议题之一。

周五（11月21日），联合国秘书长古特雷斯（ António Guterres）再次呼吁进一步落实新冠疫苗实施计划（Covax）。这一国际倡议旨在让全球民众都能接种可以负担得起的新冠疫苗。他说："我紧急呼吁所有G20成语国都加入新冠疫苗实施计划。"

德国联邦财政部长奥拉夫·朔尔茨(Olaf Scholz)也做了类似表示。他说："所有G20国家有必要参加该计划。"

迄今，已经有包括中国在内的150多个国家签署了新冠疫苗实施计划，但美国尚没有参加。德国已经为Covax倡议捐助了1亿欧元。但是德国代表团表示，在此次G20峰会上不会再做出新的出资承诺。截至2021年底，为落实新冠疫苗实施计划需要耗资110亿美元。

为穷国减免债务

欧盟希望在峰会上争取进一步减免世界上最贫穷国家的债务。欧盟理事会主席查尔斯·米歇尔在峰会前表示："我们认为有必要减免更多的债务"，以减轻新冠疫情的的后果。

发展援助组织One和乐施会在峰会前指出，由于新冠危机，全球超过2亿人面临陷入极端贫困的危险。在2020年10月的虚拟会议上，二十国集团的财政部长和中央银行行长决定将债务延期清偿延长至2021年6月。此外，最迟在明年春季将可能的再次延期做出决定。

气候保护

近年来，气候保护对20国集团来说是一个尤其棘手的问题。原因是美国总统特朗普退出了旨在减少温室气体的联合国巴黎气候保护协议。该话题从G20变为了G19+1。

在可能是特朗普参加的最后一次峰会上，预计这位美国总统不会改变其立场。因此，不能寄希望于此次会议能够取得较大进展。

人权话题

此次首脑会议还会出现一个人们几乎都会避免谈论的话题，即东道国沙特阿拉伯的人权状况。沙特阿拉伯因在伊斯坦布尔领事馆杀害批评政府的新闻记者贾马尔·卡舒吉（Jamal Khashoggi）、实施死刑判决、限制言论自由以及逮捕异议人士而遭到广泛批评。

德国绿党、自由民主党、左翼党以及执政的社民党的联邦议院议员在峰会前要求默克尔就此明确表态。不过，默克尔当众表态的可能性不大。德国代表团表示，还有解决这一问题的其他方法。

李京慧/王凡 (德新社)

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