 G20峰会开幕 暗流涌动 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.06.2019

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时政风云

G20峰会开幕 暗流涌动

特朗普赞扬默克尔是“出色的女性”，安倍晋三呼吁大家都应做出妥协，习近平则强调贸易保护主义损害全球经济。在表面上的一团和气中，G20峰会在日本大阪拉开了帷幕。

Japan Osaka | G20 Gipfel | Joko Widodo | Moon Jae-in (President Secretary/Laily Rachev)

(德国之声中文网) 全球经济正在放缓，政治局势则越发紧张。贸易争端、气候变化、数字化带来的挑战，这些都是本次G20峰会的重要议题。在开幕致辞中，东道主日本首相安倍晋三呼吁大家相互妥协："我们应该寻找共同点，而不是去强调分歧。我们应该让此次峰会成为一个大家都能获益的场合。"

美国总统特朗普在飞抵大阪后的第一时间，先对各国"开火"：他指责日本的军备废弛，抱怨德国的军费太低，认为中国的贸易手段不公平，抨击印度的关税太高。不过，到了峰会场合，特朗普的语气明显出现了缓和。他在与德国总理默克尔会晤时赞扬后者是"出色的女性"，是"朋友"；在谈及伊朗问题时，特朗普则说，美国"有很多时间"，伊朗人"可以慢慢来"，并希望这场争端最终能够化解。

默克尔则对特朗普强调，德国经济界也在美国有着大量投资，两国之间的经贸关系并不仅仅局限于贸易。

Japan G20 Gipfel in Osaka - Trump trifft Abe (picture-alliance/dpa/AP/S. Walsh)

特朗普与东道主安倍晋三

俄罗斯总统普京则在峰会开幕前抨击了默克尔的难民政策，认为其2015年大量接受难民的决定是"重大错误"。普京同时却对特朗普表示了赞美，认为后者非常了解选民的期待。

习近平与特朗普的会晤是本次峰会的重头戏。特朗普周五表示，一天后的会晤将"富有成果"。他的经济顾问库德洛(Larry Kudlow)则说，此次会晤，美中双方都不设立前提条件。外界估计，此次会谈不会带来重大突破，但是两国元首有可能就继续谈判、暂停加征关税达成一些共识。

除了经济话题，本次峰会的另一重点是气候变化。欧盟方面在峰会一开始就表示，如果在气候变化方面有所退步，就不会在闭幕时的共同声明上签字。目前，美国、巴西、土耳其、沙特阿拉伯、澳大利亚等国都反对制订更严格的气候保护目标。德新社、法新社都指出，本届峰会很有可能因气候保护领域的重大分歧而宣告失败。

 

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