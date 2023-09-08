 G20峰会开幕在即 新德里全力以赴确保安全 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.09.2023

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G20峰会开幕在即 新德里全力以赴确保安全

尽管普京和习近平双双缺席，但这次G20峰会对2024年大选之前的莫迪来说非常重要。随着开幕日的临近，印度当局采取了严格的安全措施，预计旅行和商业将受到严重干扰。

位于德里市中心的麦丹会展中心（Pragati Maidan）最先进的会议场馆巴拉特曼达帕姆大厦（Bharat Mandapam）

位于德里市中心的麦丹会展中心（Pragati Maidan）最先进的会议场馆巴拉特曼达帕姆大厦（Bharat Mandapam）

（德国之声中文网）G20峰会即将于本周末在新德里开幕，印度当局正在全力以赴确保安全。

峰会将在位于德里市中心的麦丹会展中心（Pragati Maidan）最先进的会议场馆巴拉特曼达帕姆大厦（Bharat Mandapam）举行。出席嘉宾包括美国总统拜登、德国总理肖尔茨、中国总理李强和其他来重要领导人，印度当局不允许有任何闪失。

峰会期间将部署约13万名安保人员，其中包括德里警方的一支8万人的特遣队。

G20峰会会场和领导人下榻酒店将被封锁。配备远程武器的训练有素的印度-西藏边境警察突击队也将部署在重要位置。

德里的日常生活被打乱

随着安全措施的加强，峰会期间学校、银行、商业机构和所有政府部门都将关闭。即使是食品和电子商务配送公司也不得在峰会会场附近地区运营。

在此期间，由于当局打算保持空域和航站楼畅通无阻，将有一千多个航班因取消或调整而受到影响。近300趟开往德里的列车也可能受到影响，乘客被要求在目的地之前的站点下车。

一系列限制性措施将从周五（9月8日）午夜开始实施，以确保周六正式开始的活动期间首都交通顺畅。

封路和改道导致普通民众的出行时间比平时更长。德里警察局副局长维杰（Virender Vij）说："除必要或紧急情况外，任何重型或中型货车都不允许在通往德里的高速公路上行驶。"

交通警察在印有莫迪总理照片和G20与会国国旗的围板前站岗

交通警察在印有莫迪总理照片和G20与会国国旗的围板前站岗

可能出现抗议活动

此前在伦敦、多伦多和汉堡举行的G20峰会期间都出现过抗议活动，印度安全机构正在为所有突发事件做好准备。为此，峰会期间加强了对主要街道、政府大楼和安全设施的检查和监控。

一位高级安全官员告诉德国之声："会场及其周边地区将进行交通管制，特别是在控制区。我们已经对该地区进行了清理，100辆警用监控车和快速反应小组将随时处理G20峰会期间的任何意外事件。"。

峰会之前，已经进行了多次预演，以确保设备、喷泉、照明、LED面板和所有应急车辆的正常运行。

德里的主要地区已经焕然一新，喷泉、雕塑和峰会标志装饰着环形交叉路口，灯光点缀着印度门和古特卜塔等标志性建筑。交通路口还安装了总理莫迪的巨幅照片和峰会宣传牌。

据估计，峰会会场、酒店和其他游客较多的区域附近共种植了70万株植物，并摆放了精心制作的花卉。

从民政部门到安全部门，总共九个政府机构投入了大量资金开展从园艺改进到G20品牌推广等工作。

印度首都新德里对于举办大型国际会议并不陌生，曾经举办过各类大型峰会，包括1955年举行的不结盟运动峰会（万隆会议），1983年的英联邦政府首脑会议（CHOGM），以及2015年的印度-非洲论坛峰会（IAFS）。

德里的主要街区已经焕然一新，喷泉、雕塑和峰会标识装饰着环形交叉路口

德里的主要街区已经焕然一新，喷泉、雕塑和峰会标识装饰着环形交叉路口

G20峰会与莫迪的大选

然而，由世界上最富有的国家和最重要的新兴经济体参加的G20峰会却有着非同寻常的意义。更重要的是，印度在世界面临一系列地缘政治和经济危机的艰难时期接任G20主席国。

由于气候危机和乌克兰战争给G20集团建立共识的努力蒙上了一层阴影，印度正着力促成切实的多边成果。

印度前外交官瓦德瓦（Anil Wadhwa）告诉德国之声："联合国安理会所有常任理事国都会到场，七国集团（G7）所有成员国也都会到场。印度想要展现自己最好的一面，并希望巩固其作为全球主要参与者的角色。"

印度外交部长苏杰生在峰会前接受媒体采访时说，新德里有希望发表一份基于共识的G20声明。"我们是印度。我们知道如何应对世界。相信我，特别是在过去十年中，我们已经展示了如何应对世界。"苏杰生告诉印度通讯社亚洲国际新闻（ANI）。

尽管俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平双双缺席，但这次峰会对2024年大选之前的莫迪来说非常重要，因为他热衷于展示自己作为强大的世界领导人的形象。

印度为举办G20拆除贫民窟 上千人无家可归

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