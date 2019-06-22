G20峰会前：中美恢复接触 美酝酿新禁令

（德国之声中文网）中国商务部副部长、国际贸易谈判副代表王受文周一表示，中美经贸谈判团队正在进行磋商，为国家主席习近平和美国总统特朗普在G20峰会的会面做准备。他在外交部吹风会上还说，中美双方在贸易谈判中应互相做出让步，希望美国秉持自由贸易的精神，解除对中国企业的单边措施。

自特朗普威胁将再对3000亿美元中国商品加征关税以来，特朗普和习近平将在本周末的G20峰会上首次面对面讨论两国的贸易纠纷。特朗普政府迄今已对2500亿美元的中国商品征收25%的关税。

在举行了11轮谈判后，中美双方目前陷入僵持局面。除巨大的贸易赤字外，美方关注的焦点还包括中国对美国高科技的攫取。中国则否认迫使美国企业交出商业机密，并指出，如果去掉美国企业获得的利润和对华服务贸易中所获利润，中国对美国的贸易顺差远远没有看上去那么大。

为了加大向中方施压，美国商务部还将全球最大的电信设备制造商、全球第二大智能手机制造商华为列入实体名单，禁止美国企业向华为出售或转让技术。华盛顿指责华为对美国国家安全构成威胁，但未能拿出证据证明任何华为设备为间谍目的留有"后门"。

美国评估新禁令

据《华尔街日报》周日（6月23日）报道，美国现在正在考虑是否要求用于国内的5G技术必须使用中国以外制造的产品。如果做出这一规定，那将迫使诺基亚、爱立信这样的电信巨头将生产转移出中国，以便继续向美国这个全球最大的电信技术和设备市场提供设备。

5G成为中美高科技战场

特朗普5月15日签署行政命令，宣布美国面临科技威胁的紧急状态，禁止购置任何"对美国国家安全构成不可接受的威胁"的科技产品。行政命令还要求对美国科技产业的供应链进行150天的评估。《华尔街日报》报道，评估包括了解美国通信企业能否在中国以外研制路由器、转换器等硬件和软件。有关审议还在早期和非正式阶段。但按照特朗普的行政命令，今年10月份将提出建议。

作为对华为被列入实体清单的报复，中国已宣布将制定一份"不可靠实体清单"。《环球时报》周末在推特上称，受华为包裹事件影响，联邦快递（FedEx)可能上中国的"不可靠实体清单"。一旦被列入清单， 该实体在中国市场销售或投资以及从中国取得物资供应都将受到影响。

北京还暗示可能限制稀土出口。中国是世界最大的稀土出产国，年产量目前占全球80%以上。稀土包含17种稀有金属，从手机、电动车电机到喷气式飞机引擎的制造都离不开它。