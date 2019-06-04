 G20峰会今开幕:5大热门话题 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.06.2019

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时政风云

G20峰会今开幕:5大热门话题

20国领导人已陆续抵达日本大阪G20峰会，各种非正式的会面已经展开。令人瞩目的话题从全球贸易到地缘政治和脱欧，连续不断。精彩的不只是会场上的正式讨论，而是场边各国对争议话题讨价还价后的决定。

Japan G20-Treffen Finanzminister in Fukuoka (picture-alliance/AP Photo/E. Hoshiko)

为了大阪G20，日本在会议期间进行史上最大规模的「交管戒严」，要求交通减量50%。

(德国之声中文网) 日本大阪在28和29两日举办G20峰会，外界关注以下5大重要看点:

1.中美贸易谈判

美国总统特朗普的首席经济顾问库德洛(Larry Kudlow)周四表示，特朗普与中国国家主席习近平谈判前，双方没有任何先决条件。 先前《华尔街日报》报导称，如果中美双方要恢复谈判，结束贸易战，习近平向特朗普提出了一系列要求，包括停止封锁华为。

库德洛说:「如果他对协议没有兴趣，就不会和习主席会面。」他也强调，如果需要，美国会继续开征关税。他也不断重申了特朗普的观点，像是「贸易战伤害的是中国而不是美国」，以及「关税正是用来让北京回谈判桌」。

美国再次强调希望中国进行结构性改革，来保障美国公司的知识产权，公平贸易。根据美国官员的说法，在谈判破裂之前，双方在5月几乎达成了共识。特朗普对价值2千亿美元的中国商品徵收25%关税，也准备对剩余的3250亿美元中国商品徵收税款。

2.朝鲜半岛去核

特朗普和朝鲜领导人金正恩2月在河内峰会未能在平壤去核化方面取得进展，此后美朝关系便陷入僵局。但最近两人互通书信，金正恩提出了第三次峰会的可能。美国总统将在G20之后立即前往韩国讨论此事。在这件事上，习晋平也发挥关键作用。他在前往大阪之前，先去平壤进行访问。去核人士希望习近平能够传递金正恩继续谈判的意愿。特朗普也需要习近平帮助，毕竟他曾拿去核大肆宣扬，声称是外交上的重大胜利。

3.美伊紧张关系

随着美国、沙特阿拉伯和俄罗斯等领导者出席G20, 美国与伊朗的紧张关系肯定是会议间的热门话题。G20东道主，日本首相安倍晋三试图在他的德黑兰之旅中发挥调解作用，但没有什么效果。华盛顿指责伊朗对阿曼湾的油轮发动两次袭击。伊朗又打下美国无人机。虽然特朗普因为估计到若展开报复的话，可能会造成150人丧命，而在最后一刻收回军事计划，但两国目前关系极度紧张，战事似乎一触即发。

Japan Osaka | G20 Giffeltreffen (Reuters/K. Lamarque)

美国总统特朗普在这次G20峰会特别忙。他先与德国总理默克尔和俄罗斯总统普京以及中国国家主席习近平会谈。会议结束后，就马上飞往首尔与南韩总统文在寅讨论如何缓和与朝鲜的紧张关系。

4.全球气候变迁

东道主日本希望G20与会领袖能够就海洋塑料废物的解决方案达成协议，并希望就大众日益关心的气候变化达成行动共识。但各国领导人意见分歧，尤以法国总统马克龙和特朗普为两个极端。马克龙曾表示对气候变迁要采取非常积极的手段，但特朗普却计划让美国退出《巴黎气候协议》。马克龙表示，仅提及巴黎协议中有关降低碳排放的规定是他的「红线」，但德国政府消息人士承认，在今年进行相关谈判特别困难。除了美国重申要退出巴黎协议，去年的G20所有成员国都在公报上承诺要继续按协议继续努力。

5.欧盟未来发展

这是特蕾莎梅在下台前最后一次参加G20，外界关注脱欧会如何发展。此外，欧盟委员会主席容克继任人选在上周五的欧洲峰会难产后，6月30日在布鲁塞尔还会召开特别会议。这个时间恰好是G20之后的第二天。专家认为，虽然德、法、意、荷等国领导人一定会在日本热烈讨论，但最后还是要等回到欧洲才会做出最终决定。

夏立民/罗法 (法新社、路透社)

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