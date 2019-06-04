G20峰会今开幕:5大热门话题

(德国之声中文网) 日本大阪在28和29两日举办G20峰会，外界关注以下5大重要看点:

1.中美贸易谈判

美国总统特朗普的首席经济顾问库德洛(Larry Kudlow)周四表示，特朗普与中国国家主席习近平谈判前，双方没有任何先决条件。 先前《华尔街日报》报导称，如果中美双方要恢复谈判，结束贸易战，习近平向特朗普提出了一系列要求，包括停止封锁华为。

库德洛说:「如果他对协议没有兴趣，就不会和习主席会面。」他也强调，如果需要，美国会继续开征关税。他也不断重申了特朗普的观点，像是「贸易战伤害的是中国而不是美国」，以及「关税正是用来让北京回谈判桌」。

美国再次强调希望中国进行结构性改革，来保障美国公司的知识产权，公平贸易。根据美国官员的说法，在谈判破裂之前，双方在5月几乎达成了共识。特朗普对价值2千亿美元的中国商品徵收25%关税，也准备对剩余的3250亿美元中国商品徵收税款。

2.朝鲜半岛去核

特朗普和朝鲜领导人金正恩2月在河内峰会未能在平壤去核化方面取得进展，此后美朝关系便陷入僵局。但最近两人互通书信，金正恩提出了第三次峰会的可能。美国总统将在G20之后立即前往韩国讨论此事。在这件事上，习晋平也发挥关键作用。他在前往大阪之前，先去平壤进行访问。去核人士希望习近平能够传递金正恩继续谈判的意愿。特朗普也需要习近平帮助，毕竟他曾拿去核大肆宣扬，声称是外交上的重大胜利。

3.美伊紧张关系

随着美国、沙特阿拉伯和俄罗斯等领导者出席G20, 美国与伊朗的紧张关系肯定是会议间的热门话题。G20东道主，日本首相安倍晋三试图在他的德黑兰之旅中发挥调解作用，但没有什么效果。华盛顿指责伊朗对阿曼湾的油轮发动两次袭击。伊朗又打下美国无人机。虽然特朗普因为估计到若展开报复的话，可能会造成150人丧命，而在最后一刻收回军事计划，但两国目前关系极度紧张，战事似乎一触即发。

4.全球气候变迁

东道主日本希望G20与会领袖能够就海洋塑料废物的解决方案达成协议，并希望就大众日益关心的气候变化达成行动共识。但各国领导人意见分歧，尤以法国总统马克龙和特朗普为两个极端。马克龙曾表示对气候变迁要采取非常积极的手段，但特朗普却计划让美国退出《巴黎气候协议》。马克龙表示，仅提及巴黎协议中有关降低碳排放的规定是他的「红线」，但德国政府消息人士承认，在今年进行相关谈判特别困难。除了美国重申要退出巴黎协议，去年的G20所有成员国都在公报上承诺要继续按协议继续努力。

5.欧盟未来发展

这是特蕾莎梅在下台前最后一次参加G20，外界关注脱欧会如何发展。此外，欧盟委员会主席容克继任人选在上周五的欧洲峰会难产后，6月30日在布鲁塞尔还会召开特别会议。这个时间恰好是G20之后的第二天。专家认为，虽然德、法、意、荷等国领导人一定会在日本热烈讨论，但最后还是要等回到欧洲才会做出最终决定。

夏立民/罗法 (法新社、路透社)