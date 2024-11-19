G20峰会：习近平走上C位 联合宣言沦空谈?

G20高峰会18日在巴西登场，但由于拜登即将卸任、俄罗斯总统普京未出席，中国领导人习近平成为本届会议的核心人物。盡管联合宣言涵盖俄乌冲突、富人税等重要议题，但对于实际执行，各方仍无共识。

（德国之声中文网）二十国集团（G20）领袖峰会週一（11月18日）在巴西里约热内卢登场。此次是美国总统拜登卸任前最后一次参与G20峰会，但在各国领袖合照环节却发生插曲，拜登因为与加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）会谈，错过了领袖合照。在这张领袖合影中，中国国家主席习近平站在第一排中央位子。

有分析指，习近平此次出访显现出北京的影响力在日益多极化的国际社会中持续增强。

习近平在领袖峰会上表示，中国将透过8项行动支持全球发展，重点包含中国标志性的外交项目“一带一路”倡议。

不过，本届G20东道主巴西至今仍未加入“一带一路”计划。中国外交部下属的广东国际战略研究院教授李星表示，巴西的拒绝态度让中方非常震惊。李星接受路透社采訪时指出，“中国非常失望”，并称巴西的拒绝是“对两国关系的重大打击”。

G20成员国领导人在会议中提及国际冲突、富人税等议题 图像来源: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

此外，习近平第二阶段会议上，发表〈携手构建公正合理的全球治理体系〉演讲，内容围绕国际经济和贸易发展，并强调应“增加开发中国家话语权和代表性”。中国长期以来试图将自身塑造为发展中国家“代言人”的角色。

盡管巴西对中国“一带一路”计划有所保留，但仍希望与北京在其他方面合作。习近平在G20峰会上也宣布，将与巴西、南非和非洲联盟共同启动“开放科学国际合作倡议”，旨在将科技创新引入南方国家。

除了提及全球治理改革外，习近平也呼吁G20领袖应加强人工智能（AI）方面的国际治理与合作，“避免成为富国和富人的游戏”。

国际冲突方面，习近平重申北京一贯立场，呼吁G20支持联合国及安理会发挥更大作用，支持一切有利于和平解决危机的努力，“要本著战场不外溢、战事不升级、各方不拱火”原则，推动乌克兰危机局势降温、推动加沙停火止战，为缓解人道主义危机和战后重建提供支持。

难达成共识

虽然会后发表的联合声明中谈到了东道主巴西主张优先解决的多项议题，包含俄乌、中东战争、全球饥饿对策、对富人征稅及安理会改革等，但最终因阿根廷谈判代表对草案的部分措辞提出质疑，最终并未批准完整文件，削弱了达成共识的前景。

“富人税”是本届峰会备受关注的重要议题，在早前的筹备工作小组会议上，各国部长级代表曾讨论由巴西提出、对全球亿万富翁的收入征收2%的提议。法国经济学家祖克曼（Gabriel Zucman）表示，这项措施估计将影响全球约3000人。

盡管G20联合宣言列入了富人税条款，但鉴于阿根廷谈判代表强烈反对条款内容，现实是否能执行仍存在极大不确定性。

阿根廷在社群平台X发布声明，表示虽然该国签署了G20宣言，但对于部分内容有异议。阿根廷总统府未透露具体反对那些条款。美联社引述知情官员说法报道指，阿根廷最后是受到了大国的巨大压力才签署了这项宣言。

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中东、俄乌冲突

中东冲突方面，G20联合宣言提到“加沙灾难性人道主义局势和黎巴嫩局势升级”，强调当前迫切需要扩大人道主义援助和加强对平民的保护。

宣言指出：“我们确认巴勒斯坦人的自决权，并重申我们对以色列和巴勒斯坦国和平共处的两国解决方案愿景的坚定承诺。”不过，内文并未提及当前仍被哈马斯关押的约100名以色列人质，而且与美国一贯支持以色列自卫权的主张也不相同。

拜登在会议上重申美方立场，称哈马斯应对战争负起全部责任，并呼吁其他领导人加大对哈马斯施压，让该组织接受停火协议。

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此外，G20峰会前夕，有消息称美国决定松绑对乌克兰使用美制远程飞弹的限制，允许基辅对俄罗斯国土实施深入打击。拜登在峰会上并未直接证实，仅表示“美国坚决支持乌克兰的主权和领土完整”。

里约热内卢大学国际关系教授贝拉斯科（Paulo Velasco）表示，“（G20）宣言避免将矛头指向罪魁祸首”，没有对以色列或俄罗斯进行强烈批评，但强调了在中东及俄乌冲突下发生严重的人道主义问题。

贝拉斯科认为，虽然宣言内容非常符合主办国巴西的期望，“但如果我们认真分析的话，这在很大程度上是一种‘意向宣言’，在各种问题上释出善意，但几乎没有具体、确切的措施”。

联合国安理会改革

值得注意的是，G20领袖在联合宣言中承诺，将致力于联合国安理会的“大改革”，使该机构符合21世纪的要求，且更具代表性、包容性、民主性和问责性。

巴西总统卢拉（Luiz Inacio Lula da Silva）任内不断呼吁安理会进行改革，但效果甚微。如今几乎所有国家都同意，应该“扩大”安理会，以容纳更多的声音。但究竟该如何执行，依然是改革的核心难题，也是国际间最大的分歧。本届G20宣言在这个问题上依旧留下了问号。

宣言中写道：“我们呼吁扩大安理会的组成，以提高非洲、亚太、拉丁美洲和加勒比地区等，代表性不足和无人代表地区的代表性。”

今年9月，美国在联合国大会前不久宣布，支持为没有否决权的非洲国家提供2个新的常任理事国席位，并为首度为发展中的岛国提供非常任理事国席位。

与此同时，由印度、巴西、德国及日本组成的四国联盟持续争夺常任理事国席位。另外，巴基斯坦、意大利、土耳其则希望能扩大任期较长的非常任理事国席位。

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（路透社、美联社、《南华早报》等）

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