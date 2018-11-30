G20峰会东道主深陷经济危机

（德国之声中文网）在布宜诺斯艾利斯郊区的一家名为"Industrias Klammer"的工厂内，所有设备早已停工。原因不是因为机器设备陈旧，而是因为雇不起员工。30年前，一对德国夫妇在这个名叫圣马丁的郊区小镇开设了这家小工厂，最多时曾经雇佣12名员工，但是现在只剩下一人。已经70岁的公司创始人贝克（Juan Beck）说："我们的生意大部分都被外界，例如中国接走了。他们比我们优惠，价格便宜。"

在辛苦工作了多年之后，贝克与其妻子格特鲁德（Gertrud）现在的收入仅相当于最低工资，几乎难以维持生活。格特鲁德说："我们只能不买新衣服，继续穿旧的。""我们孙子穿的裤子，膝盖上也补了一块补丁。"

小公司日益减少

"Industrias Klammer"公司衰败的命运也影响到昔日公司的员工。已经在公司工作了28年的嘎奇亚（Eduardo García）被解雇后，已经55岁的他很难再找到工作。和许多阿根廷人一样，现在他靠开优步出租车生存。他说："不仅是这届政府，上届政府也是排挤中小企业，但恰恰是中小企业为大多数人创造了就业岗位。"



鉴于许多公司面临的危机，阿根廷工业联盟建议政府采取援助措施。其中减少企业的税务负担是当务之急。高税率也几乎让"Industrias Klammer"公司彻底倒闭。贝克说："阿根廷比索不断贬值，你的工作几乎是白干。 "

对国际货币基金组织 和 G20的抗议呼声

阿根廷深陷经济危机，不得不依靠外援，从国际货币基金和世界银行贷款。连月来，包括在G20峰会举行之前，成千上万的阿根廷人走上街头举行抗议示威。在这个南美国家举行G20峰会，这还是第一次。

9月份，国际货币基金再次为阿根廷提供了数十亿美元的贷款，在本届峰会上国际货币基金也扮演重要角色。G20集团成立的初衷就是解决全球金融危机问题。但是阿根廷课征金融交易税以协助公民组织（ATTAC Argentina）认为："实际上峰会没有帮助过任何人。"因此，ATTAC决定其它人权组织一起在11月30日G20峰会开幕当天举行抗议活动。该组织指出："虽然阿根廷受助于国际货币基金组织，但很多人将拉加德（Christine Lagarde）的到访和G20峰会在布宜诺斯艾利斯举行视为一种挑衅。"

峰会前夕的新协议

以马克里总统为首的阿根廷政府希望峰会的召开能够给国家带来一股清新的空气，并引起世界关注。在峰会召开的前几天，美国和阿根廷便签署了向美国出口肉产品的一项新协议。主管经济政策的布朗（Miguel Braun）认为此次峰会对旅游业的发展是一次极好的机会。他相信，面对非常复杂的全球局势，阿根廷能够向世人展示，它可以成为各方之间的"坦诚的调停人"。

G20开会，第一夫人和第一先生们干点儿啥？ 坐船游汉堡 当G20峰会首脑们周五开始紧张的会谈之时，他们的伴侣们则悠闲地登上了游船。

G20开会，第一夫人和第一先生们干点儿啥？ 代表东道主 默克尔夫婿、德国量子化学家和物理化学家约阿希姆·绍尔（Joachim Sauer)也参加了游船活动。

G20开会，第一夫人和第一先生们干点儿啥？ 梅拉尼娅被困酒店 特朗普夫人梅拉尼娅就没有那么幸运了。出于安全考虑，汉堡警方周五上午没有同意梅拉尼娅离开下榻的酒店。这位47岁的第一夫人在推特上写道：“想到那些在汉堡抗议中受伤的人。我希望所有人都平安。”

G20开会，第一夫人和第一先生们干点儿啥？ 习夫人彭丽媛 结束游船活动后，第一夫人和先生们本来将去位于汉堡的德国气候计算中心听报告，但因安全原因不得不改到大西洋酒店。

G20开会，第一夫人和第一先生们干点儿啥？ 加拿大总理夫人和小公子 妈妈笑容满面，金发小童却噘着小嘴。加拿大总理夫人、前电视节目主持人苏菲·杜鲁多（Sophie Grogoire Trudeau）头天晚上和先生一起出席了汉堡全球公民节的活动，周五又带着小儿子哈德里恩（Hadrien Trudeau）上了游船。

G20开会，第一夫人和第一先生们干点儿啥？ 法国总统夫人与阿根廷总统夫人 法国第一夫人布丽吉特（Brigitte Trogneux）和阿根廷总统夫人胡丽安娜·阿瓦达（Juliana Awada）自然是摄像机捕捉的焦点。

G20开会，第一夫人和第一先生们干点儿啥？ 土耳其总统夫人 土耳其总统夫人埃米内·埃尔多安（Emine Erdogan)和往常一样，佩戴传统头巾出席活动。

G20开会，第一夫人和第一先生们干点儿啥？ 南非总统第五任夫人与英国第一先生 南非总统祖玛结婚六次，目前有四位妻子。图中是其第五任妻子托贝卡·马蒂芭（Thobeka Madiba Zuma）。她身后是英国首相特雷莎·梅的夫婿菲利普·梅（Philip John May）。

G20开会，第一夫人和第一先生们干点儿啥？ 日本首相夫人安倍昭恵 周五晚，参加G20的国家和政府首脑将携伴侣参加易北爱乐音乐厅举办的一场音乐会并共同出席晚宴。

G20开会，第一夫人和第一先生们干点儿啥？ 伊万卡夫妇 美国代表团里也有第一女儿伊万卡·特朗普和夫婿库什纳的身影。作为总统顾问，两人出席的自然都是重要的会谈。 作者: 乐然



但是在布宜诺斯艾利斯的街头，很少有人相信峰会将多少可以改变其境况。估计这一次峰会的开销就高达2亿美元。25岁的大学生阿尔博勒达斯（ Mariana Arboledas）说："最好是把这笔钱用到迫切需要投资的教育领域。"她说，她"唯一的希望就是此次峰会不要像去年的汉堡峰会那样杂乱无章并且无果而终"。