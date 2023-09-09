G20宣言出炉 美推中东、印度基础建设计划

（德国之声中文网）G20领导人星期六（9月9日）在印度新德里举行的峰会上发表联合声明中，其中没有直接提及俄罗斯在乌克兰战争中的行为，但呼吁所有国家都不要使用武力夺取领土。在峰会的第一天，莫迪宣布，这份宣言已经获得通过。这一共识令人意外，因为G20成员国在乌克兰战争的问题上存在严重分歧。这份宣言呼吁所有国家遵循国际法与人权法则，以及多边体系，并且尊重他国领土与主权完整。文件还指出，使用或威胁使用核武器是不可接受的。

印度外长苏杰生表示，俄罗斯的主要盟友中国，也对宣言表示支持。他在新闻发布会上表示：“虽然有着不同的观点和利益，但我们能够在所有问题上找到共同立场。”

抗衡中国“一带一路”

美国表示，多国计划在中东和南亚地区扩建铁路和港口，欧盟也将参与其中。在新德里举行的G20峰会期间，美国副国家安全顾问芬纳（Jon Finer）表示：“我们认为将这些关键地区连接起来是一个巨大的机会。” 据信，欧盟、印度、沙特阿拉伯、阿联酋、美国以及其他G20伙伴国家将签署一份相关意向书。目前尚未透露有关投资规模的详细信息。

项目宣布之时，正值美国总统拜登试图抗衡中国的“一带一路”。多年来，中国在这个新丝绸之路投入数千亿美元，旨在打造一条连接多个国家，包括东欧国家的新路线。欧盟指责北京通过这个项目致贫困国家欠下巨债而对中国产生依赖。芬纳表示，如今的计划将惠及相关地区低收入和中等收入国家，并使中东在全球贸易中发挥重要作用。该项目计划通过铁路连接中东国家，通过港口与印度相连。据美国方面称，这还将促进能源和贸易交流，减少运输时间、成本和燃料消耗。

印度为举办G20拆除贫民窟 上千人无家可归

根据路透社查阅的G20峰会宣言草案，各成员国代表未能就有关乌克兰战争的措辞达成一致。俄罗斯由外交部长谢尔盖·拉夫罗夫代表出席会议，他表示，除非宣言反映出莫斯科在乌克兰和其他危机问题上的立场，否则他将阻止最终宣言的通过。

白宫一位官员表示，拜登将在峰会上敦促主要国家采取更多气候行动，因为对减排问题缺乏共识的担忧正在加剧。 G20国家占全球碳排放的80%。

印度总理莫迪在峰会的开幕致辞中表示，在成员国的同意下，邀请非洲联盟成为G20常任成员。莫迪试图将印度打造成为全球发展中国家的主导角色，因此拥有55个成员国的非洲联盟的加入对他来说是一次重要的外交成功。在此之前，欧洲联盟是唯一一个作为G20成员的地区组织。

美国总统拜登进一步加强了与印度的关系。在抵达印度后不久，这位80岁的美国总统就与莫迪举行了会面。这次会晤是在G20峰会正式开始的前夕举行的，不过两人随后并没有接受媒体的采访。一位美国政府代表透露表示，这两位领导人之间存在着“不容否认的亲近”和“信任”。他说：“我相信，在21世纪，美国最重要的双边关系将是与印度的关系。”

中国国家主席习近平决定不参加本次峰会，而派遣国务院总理李强作为代表。根据中国官媒人民网，李强在峰会上发表讲话表示，在重大危机和共同挑战面前，谁都不能独善其身，唯有团结合作才是人间正道。

之前外界一度关注本次G20峰会是否能够上演习拜会。拜登上周表示，他对习近平缺席感到失望。俄罗斯总统普京也缺席会议。在莫斯科与西方国家因乌克兰问题关系紧张下，普京虽然曾表示会在线参加，但克里姆林宫本周四（9月7日）表示，普京连视频会议都不会参与。

上周末跑步摔倒受伤的德国总理肖尔茨也前往印度参加峰会

美国总统拜登、德国总理肖尔茨、法国总统马克龙等多国政要亲自出席。美国副国家安全顾问芬纳接受媒体采访时说：“中国政府有责任解释其领导人'会或不会参加'会议的原因。”他还猜测称，中国可能会放弃G20，转向像金砖国家这样的集团，中国在金砖国家中占主导地位。

（路透社，法新社，德新社等）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

