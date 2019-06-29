 G20大阪峰会留下疑问：谁来领导世界？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.06.2019

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时政风云

G20大阪峰会留下疑问：谁来领导世界？

特朗普独行其是令G20无所适从。大阪峰会在气候变化方面令人遗憾的结果凸显G20的局限性，它在世界重要议题中扮演的角色令人生疑。

Japan Osaka G20 Gipfel PK Trump (Reuters/J. Martin)

“你们要听话！”

（德国之声中文网） 从最初的G7富国俱乐部扩展而来的G20集团，历来饱受批评，因为它缺乏章程、清晰指令或执法权力，而且排除大多数发展中国家参加，会议奢华却又没有什么决议。

虽然此前该集团的压力主要来自反全球化人士的抗议，但本周在日本大阪举行的G20峰会出现新的情况，其合法性面临的最大挑战可能来自内部。

由于美国的抵制，作为峰会东道主，日本首相安倍晋三未能完成主要的任务--促成各成员国对巴黎气候协议作出更加坚定一致的承诺。

Japan Osaka | G20 Gipfel | Wladimir Putin (picture-alliance/dpa/Sputnik/I. Pitalev)

俄罗斯总统普京在峰会期间表示，欧美长期倡导、G20推崇的自由主义"过时了"。

而且，大阪峰会对在此期间发生的全球最大贸易问题--谈判陷入僵局的中美贸易战--显得无能为力。

加拿大国际治理创新中心（Center for International Governance Innovation）研究员的伯恩斯（Thomas Bernes）说："G20作为合作论坛而创设，问题可能在于：我们是否已经到了无法完成这一目标的地步？"

 G20的基础目标是维护世界经济稳定，但特朗普强推 "美国第一"政策，与中国进行贸易战，以及对长期贸易伙伴增加关税进行贸易霸凌。

与去年在布宜诺斯艾利斯举行的峰会一样，大阪峰会基本上被世界两大经济体之间的贸易战劫持，其他18个成员国成为帮不上忙的旁观者。

周六与中国国家主席习近平会晤后，特朗普宣布重启双方贸易谈判。尽管这可能会让金融市场暂时得以喘息，但是根本分歧并没有解决，随时可能再起狼烟。

Japan Osaka | G20 Gipfel | Donald Trump und Xi Jinping (Reuters/K. Lamarque)

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此次G20峰会即将在日本大阪落幕。万众瞩目的中美国家元首会晤还是带来了一点点好消息。此外，在气候保护的问题上，各国或将达成协议，推出峰会的联合声明。有关华为，特朗普做出了出人意料的表态。 (29.06.2019)

G20期间，欧盟和南美达成一项贸易协定。这是对美国总统发出的一个清晰信息。德国之声评论员Bernd Riegert指出，大阪峰会本身乏善可陈。 (29.06.2019)

德国联邦总理默克尔表示，在日本大版举行的G20峰会上，重要工业国家的领导人最终就会议的联合声明达成一致。 (29.06.2019)

重启谈判的决定是撇开G20峰会单独达成的，它使得峰会的总结陈词黯然无光，不过是该集团长期重复的观点集萃。

伯恩斯说，万分不幸的是，美国在G20中的领导地位无可替代。英国正在脱欧，中国不被信任，德国总理默克尔仕途处于下坡路，而大阪峰会让人对日本的办事效率心生疑问。

"问题在于谁能领导？过去人们可能会抱怨美国领导得不好，但它毕竟还做了一些，现在谁来接棒呢？"伯恩斯问道，"举目四望，谁主沉浮？"

 G20的衰落并非无缘无故。牛津经济研究所（Oxford Economics）在一份研究报告中表示，全球贸易增长可能已降至为零。2018年的同比增幅约为6％，这是自2009年全球金融危机以来下降最严重的一次。

报告说，"比增长放缓更要紧的是，贸易争端特别是中美贸易战，有可能严重侵蚀过去几十年建立起来的基于规则的全球贸易体系。"

 G20峰会一直因为议题过于宽泛难以达成协议而饱受批评。安倍原本打算聚焦于推动气候变化，结果只是凸显了该峰会无所效用，最终宣言不过是老生常谈。

日本早稻田大学的国际政治学者山本武彦（Takehiko Yamamoto）说："气候变化方面令人遗憾的结果凸显G20的局限性。大家同船共渡，却又心怀各异。"

张平/ 任琛（法新社）

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