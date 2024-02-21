 G20外长峰会重要议题：乌克兰战争和纳瓦尔尼之死 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.02.2024

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时政风云

G20外长峰会重要议题：乌克兰战争和纳瓦尔尼之死

G20外长峰会在里约热内卢举行，全球冲突是这次会议上的重要议题。俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼狱中猝逝也可能得到大量讨论。柏林智库一项调查显示，只有10%的受访者认为乌克兰还有机会战胜俄罗斯。

G20国家外长会议在里约热内卢召开

G20国家外长会议在里约热内卢召开

（德国之声中文网）G20外长峰会于周三（2月21日）在里约热内卢举行，全球冲突是这次会议上的重要议题。

虽然会议将讨论以哈战争，但俄罗斯入侵乌克兰更是重要议题。此次会议距离俄罗斯于2022年2月24日对其邻国发动进攻整整两年。

利里奥（Mauricio Carvalho Lyrio）在巴西外交部工作，是G20巴西会议观察员，他告诉记者，"全球范围内冲突的扩散是前所未有的"。

在左派总统卢拉的领导下，巴西在乌克兰问题上采取了温和路线。巴西和俄罗斯都属于"金砖四国"中的发展中国家。

卢拉早些时候曾表示，乌克兰渴望加入北约引发战争，认为乌克兰总统泽连斯基对俄罗斯的入侵也难辞其咎。

巴西在这一问题上的温和立场可能会对本次G20会议的讨论产生影响。卢拉多次主张通过谈判结束乌克兰战争

卢拉：美国需停止在乌克兰“鼓励战争”并谈论和平

美国国务卿布林肯和俄罗斯外长拉夫罗夫都将出席峰会。去年9月于新德里举行的上届G20峰会期间，布林肯和拉夫罗夫曾有过短暂交谈。

俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼最近在监狱中猝逝也可能会在峰会上得到大量讨论。

据德新社报道，位于柏林的智库欧洲对外关系委员会（ECFR）周三表示，在一项欧盟范围内的调查中，只有10%的受访者认为乌克兰还有机会战胜俄罗斯，20%的受访者预计俄罗斯将取得胜利，约37%的受访者认为将会通过谈判结束战争--这意味着乌克兰很可能会失去大片领土。

该调查还显示，41%的受访者愿意敦促欧洲说服乌克兰开启同俄罗斯的谈判。这项调查于今年1月在德国、法国、波兰、瑞典等12个欧洲国家进行，共有17000成年人参加。

 

（路透社、美联社、法新社、德新社）

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