G20外长峰会支持以巴两国解决方案

（德国之声中文网）巴西外交部长维埃拉（Mauro Vieira）表示，在巴西举行的二十国集团（G20）外长峰会上，各国外长广泛支持以两国方案解决中东冲突。

他在里约热内卢对记者说，"各国外长几乎一致同意两国方案是解决以色列和巴勒斯坦冲突的唯一可能方案"。

此前，欧盟外交政策负责人博雷尔（Josep Borrell）说，峰会上每一位谈到以色列-哈马斯战争的发言者都呼吁采用两国解决方案，即设想建立一个独立、民主的巴勒斯坦国，与以色列共存。

"这里的每一个人，每一个人--我没有听到任何人反对--大家都强烈要求两国解决方案。"博雷尔告诉记者，"这是我们的共识。"

领导极右翼联合政府的以色列总理内塔尼亚胡曾直言不讳地拒绝巴勒斯坦建国方案。今年1月，他告诉美国总统拜登，他不会在以色列对约旦河以西整个地区的全面安全控制问题上妥协。

两国方案 能化解以巴争端吗？

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