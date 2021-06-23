G20外长关注新冠疫苗 中国批假多边真口号

(德国之声中文网) 20国集团的外长会议29日於意大利南部城市马泰拉 (Matera) 登场，这是新冠疫情爆发以来，20国集团的外长们首次面对面会谈。美国在29日的G20会议上带头呼吁针对新冠疫情加强全球合作，但与此同时中国也坚持认为多边主义不应只是一个口号。

美国国务卿布林肯在这次峰会中的语气与上届美国政府截然不同，他呼吁赋予多边机构权力来击退新冠疫情，解决不断扩大的全球不平等问题，并加强遏制气候变化的斗争。

布林肯在结束为期一周的欧洲之行时说：「在这些挑战和其他许多挑战上，一个强大的多边体系是至关重要的。这就是为什么美国致力于支持有效和负责任的多边机构。我们必须交付成果 -- 为我们的国家、我们的人民和世界。」

布林肯呼吁各国努力加强全球卫生安全，以便各国能够发现、预防和更好地应对未来的卫生紧急情况。他指出，美国承诺为联合国支持的旨在为低收入国家接种疫苗的Covax计划提供20亿美元，而美国总统拜登则承诺，除了从美国库存中提供8000万剂疫苗外，还将生产并捐赠5亿剂辉瑞的疫苗。

拜登还放宽了一些出口限制和专利，这与美国前总统特朗普的「美国优先」理念截然相反，也让美国制药业感到不安。拜登的疫苗倡议和布林肯亲自出席会议，某部分是为了显示美国在面对中国崛起时的能展现强大领导力。自从上任以来，拜登政府便将中国的崛起视为最大的全球挑战。

真正的「多边主义」

中国外交部长王毅以视频的方式参与了20国集团峰会，他在发言时并未提到美国，但在他呼吁20国集团展示「真正的多边主义」时，似乎在言语中带有其他暗示。王毅说：「中国呼吁有能力的国家避免出口限制或过度囤积疫苗。多边主义不是一个冠冕堂皇的口号，它不能成为实施单边行动的礼物包装。」

王毅还指出，北京已经出口了4.5亿剂疫苗。但是，尽管交货迅速，中国制造的科兴疫苗还是受到了审查。严重依赖科兴疫苗的智利正在考虑引入第三剂疫苗，以防止新的变种，而意大利总理德拉吉 (Mario Draghi) 最近说科兴疫苗的效力「被证明是不够的」。

20国集团外长的马泰拉会谈将为10月在罗马举行的20国集团领导人会议做准备，预计拜登有可能与中国国家主席习近平举行首次的面对面会谈。

德国外长抨击中俄疫苗外交

德国外交部长马斯 (Heiko Maas) 29日在二十国集团外长会议上警告中国和俄罗斯不要利用分发新冠疫苗来扩大其在世界上的影响力。他说，对抗新冠疫情不应该是为了「实现短期地缘战略优势」。

他认为，20国集团必须向中国和俄罗斯这样的国家表明，其他国家不怎麽看重他们试图推展的疫苗外交。过去一段时间，较贫穷的国家以及美国一直要求国际社会暂停疫苗的专利保护，以加速全球疫苗接种运动。在峰会上，马斯宣布，他愿意在原则上谈论这个问题，与强烈捍卫专利保护的德国总理默克尔 (Angela Merkel) 形成了不同的基调。

然而，马斯强调，这是一个非常正式和持久的讨论。因此，有必要采取「双轨制」。他说，现在重点必须放在改善供应链和扩大较贫穷国家的生产设施上。马斯表示：「目前，唯一有帮助的是可以迅速完成的事情。」

对非洲的担忧

随着西方国家对新冠疫情的担忧缓解，绝大多数疫苗剂量已经投入到富裕国家或中国。作为20国集团外长会议的非洲代表，刚果民主共和国的外交部鲁通杜拉 (Christophe Lutundula) 警告，新冠疫情在非洲远未结束，并呼吁全球采取紧急措施。

除了立即提供援助外，他还呼吁20国集团支持发展中国家自己生产疫苗的能力，并帮助启动一个全非洲的机构来鼓励科学合作。他说，20国集团必须提供具体而详细的帮助，以便让国际社会超越演说，在当地采取紧急行动。

他说，这种合作将帮助非洲国家应对新冠疫情带来的冲击，并为振兴国际经济带来的更大助益。

在周二的会议结束时，20国集团外长同意加倍努力来对抗日益严重的饥荒问题，尤其是在因气候变迁影响而让饥荒持续恶化的非洲。主持会议的意大利外交部长迪马约 (Luigi Di Maio) 认为，非洲的援助项目也将影响从非洲涌入欧洲的移民。

他在闭幕的新闻发布会上说：「20国集团有责任支持非洲走出艰困的时刻。我们必须以一种方式，使非洲的人们不再被迫放弃他们的国家和领土，我不认为任何人可以单独进行这场战斗。」

迪马约宣布意大利将于10月在罗马主办一次以非洲为重点的会议。迪马约说，自2014年以来，地球上的受到饥荒影响的人数一直在增加，并警告说，新冠疫情可能使饥饿和营养不良的人数再增加一亿。他说：「显然，建立一个更美好的世界的第一步是确保每个人都能吃饱。」

20国集团外长在为期一天的会议後产出了一份《马泰拉宣言》，这是一份关于粮食安全、营养和食品系统的行动呼吁。在宣言中，与会各国外长一致认为，推进这些目标需要全球层面的集体协调领导和行动，并采取以人为本的方法。

宣言写道：「20国集团完全有能力提供这样的领导，同时促进能包容所有利益相关者的方法，并追求雄心勃勃但可执行的方案。」

(法新社、美联社、德新社)

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