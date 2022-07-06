G20外长会议：拉夫罗夫来了 特拉斯走了

（德国之声中文网）20国集团外长会议周五（7月8日）在印度尼西亚巴厘岛开始举行。包括美国、德国、俄罗斯和中国在内的各成员国外长周四都陆续抵达巴厘岛准备出席会议。

英国广播公司报道称，英国外交大臣特拉斯中断巴厘岛的行程，返回英国。因为她是约翰逊辞职后接任首相一职的热门人选之一。

俄罗斯塔斯社引述俄罗斯外交部的消息称，俄外长拉夫罗夫已在巴厘岛与中国外长王毅和土耳其外长恰武什奥卢举行了会谈。

美联社报道称，拉夫罗夫还将与墨西哥、南非和巴西等国的外长举行会谈。

美国国务院表示，美国国务卿布林肯不会在外长会议期间与俄罗斯外长举行双边会晤。俄罗斯副外长里亚布科夫随后证实了这一消息。

布林肯定于周六与中国外长王毅举行会谈。这次会谈将是美国和中国官员之间新一轮高层接触。双方还可能讨论为了应对通膨，拜登政府可能取消对中国部分产品加征的关税。

中国外交部发言人赵立坚周四证实，外长王毅在G20外长会议期间还会与法国、德国、加拿大、澳大利亚等国外长分别举行双边会见。路透社指出，这将是中澳两国外长三年来首次重新举行会面，这标志着两国恶化的关系出现解冻迹象。

澳大利亚外长黄英贤在巴厘岛对媒体表示，堪培拉新政府“愿意与中国接触”，但她补充说，希望中国取消对澳大利亚采取的贸易措施。

“我们认为，稳定两国关系符合中国和澳大利亚的利益，而这需要双方都迈出一步。”她说。

阿根廷外交部长卡菲耶罗（Santiago Cafiero）同中国外长王毅举行会谈之后，阿根廷外交部对外表示，“王毅正式证实中国支持阿根廷加入金砖国家集团，这符合该集团领导人之间达成的协议”。阿根廷外交部表示，如果阿根廷加入该集团，它将“加强和扩大其维护发展中国家利益的声音”。

外界分析认为，拉夫罗夫参加巴厘岛G20外长会议是为俄罗斯总统普京出席11月15日、16日举行的G20峰会投石问路。但是已经有一些国家表示，如果普京本人出席G20峰会，他们就有可能缺席。

今年印尼是G20轮值主席国。美联社报道指出，印尼现在被迫在世界舞台上扮演一个更具建设性的角色，而不仅仅是充当一个“活动组织者”。该国在处理俄罗斯入侵乌克兰的问题上寻求保持中立，总统佐科在涉及乌克兰战争的问题上一直持谨慎态度。

6月底，印尼总统佐科先后前往基辅和莫斯科与乌克兰总统泽连斯基和俄罗斯总统普京举行会晤。虽然乌克兰不是G20成员，但是佐科邀请泽连斯基和普京一起参加11月的峰会，希望能安抚各方，减少对峰会议程的干扰。

泽连斯基表示，如果战争到那个时候仍在继续，他就不会亲自前往巴厘岛，但是会采取视频连线的方式参加。有报道称，七国集团峰会举行期间，佐科告诉意大利总理德拉吉，普京也不会前往巴厘岛。但是莫斯科方面表示，尚未做出决定。

现在值得观察的是，是否会有一些国家的外长抗议拉夫罗夫的出席。印尼外交部发言人费扎萨（Teuku Faizasyah）不愿对此发表评论，但是强调说，“我们外交官应该为不同的情况做好准备”。也许会后不会发表联合声明。但是费扎萨说，周五会议结束后印尼外交部计划发表一份声明。

柬埔寨政府表示，拉夫罗夫也收到即将在8月初举行的东盟外长会议的邀请。

20国集团成员国的经济总量占全世界GDP的80%，人口总数占世界人口的三分之二，贸易量占全球贸易的四分之三。

（德新社、美联社）

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