G20外長會：烏克蘭對比台灣 王毅批「雙重標準」

（德國之聲中文網）中國外交部長王毅週四（7月7日）在巴釐島出席二十國集團（G20）外長會期間會見了印度、俄羅斯、印尼等國外長，並談及烏克蘭情勢。在與印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）談話時，王毅重申，中方拒絕將烏克蘭危機同「台灣問題」相提並論，並意有所指地稱「有些國家」針對烏克蘭與台灣議題，在主權原則上持「雙重標準」。

王毅向蘇傑生闡述了中方圍繞烏克蘭局勢的三點關切，包括「反對借機煽動冷戰思維、渲染陣營對立、製造『新冷戰』」和「是反對搞雙重標準，損害中國的主權和領土完整」以及「反對損害別國的正當發展權益」。

在主權議題上，王毅批評：「一些國家在烏克蘭問題上強調主權原則，但在台灣問題上卻不斷挑戰中國的主權和一個中國原則，甚至蓄意在台海製造緊張局勢，這顯然是赤裸裸的雙重標準。」

王毅並強調，中國拒絕任何將烏克蘭危機同台灣問題相提並論的圖謀，將堅定捍衛自身的核心利益。他也暗指：「有的國家以烏克蘭危機為藉口，對中國等其他國家濫施單邊制裁，既不正當，也不合法，破壞了國與國之間的正常交往，違反了國際貿易的通行規則，也導致了烏克蘭危機的複雜化和擴大化。

王毅續指：「各方應對此予以共同抵制並努力構建開放、公平、非歧視的國際合作環境。」

「有的國家」劍指西方？

儘管王毅在會談中只提「有的國家」和「一些國家」，並未明確點名任何國家的名稱，但北京劍指美國等西方國家的意涵十分明顯。

俄烏戰爭爆發以來，中國一直拒絕批評俄羅斯的入侵行為，並反對美國主導的對俄制裁。俄羅斯入侵烏克蘭時，美國總統拜登（Joe Biden）也曾主導數十個盟國政府，禁止向俄羅斯出口先進技術，以阻礙其經濟和軍事發展。

《紐約時報》週日（7日）報導，美國政府正在利用從這些行動中吸取的經驗，準備在中國和其他國家的公司或組織可能威脅美國國家安全或侵犯人權的情況下，擴大對這些國家的出口限制。

5月美國總統拜登訪問日本期間，被媒體問及台海若發生戰事，美國是否願意軍事保衛台灣時， 拜登曾直截了當回答說：「會」，並稱「這是我們做出的承諾」。雖然隔天美國國務院即強調沒有改變對台政策，但仍引發美國是否放棄對台灣「戰略模糊」政策的討論。

王毅與俄外長談什麼？

除了與印度外長會談，王毅在巴釐島也與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）會面。雙方互相稱讚「金磚國家系列會議」成功舉辦，為國際凝聚共識。王毅還強調：

「反對霸權霸凌、抵制單邊主義是廣大發展中國家的共同心聲」。

中俄外長會面期間，王毅意有所指地說：「當前國際政治的現實引發我們深思。是追求強權霸權，還是推進多極化進程？是真正維護以聯合國為核心的國際秩序，還是抱持少數國家按自身標準制定的規則？相信隨著時間推移，越來越多的國家將對此看得更清，作出正確選擇。」

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根據中國官媒報導內文，有關俄烏議題只佔了新聞稿篇幅的一小段。報導提及，拉夫羅夫介紹了俄烏局勢和俄方立場主張。王毅則表示，中方將繼續秉持客觀公正立場，聚焦勸和促談，支持一切有利於和平解決危機的努力。

俄烏爆發戰事以來，北京當局在烏克蘭議題上一直努力展現中立姿態，同時又不放棄對俄羅斯的支持。6月底，彭博社曾引述知情人士稱，隨著俄羅斯和中國早前宣佈「無限合作夥伴關係」，以及中國官員散佈俄羅斯關於莫斯科入侵烏克蘭的假訊息，盟友已看到兩者之間的合作模式越來越多，需要開始解決這個問題。

（新華社、《人民日報》、彭博社、《紐約時報》）

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