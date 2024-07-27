G20声明共同努力对超级富豪征税

（德国之声中文网）G20国家的财政部长们在里约热内卢会议结束后发布的一份声明中同意致力于有效地对超级富豪征税。

“在完全尊重税收主权的前提下，我们将寻求合作，确保对超高净值人士有效征税。”声明中说，“财富和收入不平等正在破坏经济增长和社会凝聚力，加剧社会脆弱性。”

在将于11月举办G20峰会的这座巴西城市，打击亿万富翁逃税的敏感问题主导了为期两天的财长会议。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）对G20在“税收公平”问题上的立场表示欢迎，称合作对超级富豪征税的决定“及时而且很受欢迎”。

对亿万富豪们额外征税：你支持吗？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

谁在推动这一倡议？

这一倡议是巴西总统卢拉的重要优先事项，今年他担任G20轮值主席。

卢拉希望对富裕精英人士征收2%的最低税，但最终的声明在这一存在分歧问题上达成了妥协。

根据法国经济学家祖克曼（ Gabriel Zucman）受巴西委托所做的报告，亿万富翁目前缴纳的税款相当于其财富的0.3%。

2%的税率每年可从约3000人中征税2000亿至2500亿美元。报告称，这些资金可以用于教育和医疗等公共服务，以及应对气候变化。

超级富豪到底受不受欢迎？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

G20在此问题上存在分歧

美国和德国拒绝承认全球对亿万富翁统一征税的必要性，但这一倡议得到了法国、西班牙、南非、哥伦比亚和非洲联盟的支持。

虽然最终声明未能就全球税收的具体措施达成协议，但巴西财政部长哈达德（Fernando Haddad）仍称其为“重要的进步”。

“我们一直对这一结果持乐观态度，但它仍然超出了我们的初步预期。”哈达德对记者说。

他说：“从道德角度来看，重要的是20个最富有的国家认为我们都有一个问题，也就是针对穷人采取累进税率，而不是针对富人。”

(美联社、法新社)

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