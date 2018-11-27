G20前再放话 美国自信中国和缓

(德国之声中文网) 去年11月，特朗普访问北京，参观了故宫、紫禁城，他用孙女吟唐诗的影片温馨开场，习近平则搬出京剧友善回应。如今一年过去，两人之间的关系却随着中美贸易战开打，变得微妙。特朗普与习近平即将在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，在G20峰会的场边再次相见。巧合的是，在会前一天，两人的高层幕僚都接受了媒体采访，发表了对于峰会走向的看法。

美国: 自认经济稳定占优势

美国首席经济顾问库德洛(Larry Kudlow)表示，特朗普将会利用一对一晚餐的时间，与习近平讨论贸易问题。双方很有可能达成协议。然而，如果中国还是不能够消减特朗普最大的顾虑，也就是侵害智慧财产权、强迫技术移转的问题，那么特朗普会「十分乐意」继续他的关税政策。

特朗普一直以来都强调公平互惠的贸易，库德洛说，特朗普为了劳工与美国经济「一向坚定地推行」这个政策。他也提到特朗普曾说过的，如果没有办法在峰会达成协议，将对剩下价值2670亿美元的中国商品开征关税。

库德洛认为，美国在经济上占有优势，能够吸收关税造成的冲击，贸易战对中国比较不利。「大部分的专家都相信中国的经济正在下滑，而美国却以强健的姿态参加峰会。」他说: 「我们的经济体质优良。但他们的不是。」

中国: 美债不会变武器

中国驻美大使崔天凯在带领谈判团前往G20现场之前，接受了路透社的独家专访。他说，中美双方有共同的责任，维护全球经济利益。

针对一些白宫鹰派认为中美经济牵连过深，希望尽可能将两者分离的想法，崔天凯认为不太可能做到，就算做到了也不见得是好事。他也怀疑提出这种想法的人是否真的清楚将中美经济分开处理的可能后果。

他以1930年代为例，工业国家之间的关系因为关税战而紧张，国际贸易也因此崩盘，之后又有了第二次世界大战。「我不认为任何人可以去尝试让历史重演。这些事情不应该再次发生，人们都应该要用负责任的态度行事。」

崔天凯说，美债是中美经济存亡与共的最佳例子。中国是世界第一大美债持有国。根据美国国债资料，一年之前中国握有1.19万亿美元的美国国债，到了9月30日下降到1.15万亿。以本週一美债总额为15.97万亿来计算，中国大概持有7%的美债。然而，当被问及一旦贸易战恶化，中国是否会考虑放慢购买美债的速度，甚至抛售美债，崔天凯说: 「这很危险，就跟玩火一样。」他并不认为北京认真考虑把美债当做贸易战的武器，因为这么做会撼动金融市场。

记者问到，现在双方一报还一报的做法，是否会演变成全面性的冲突? 崔天凯回答，他没有办法想象这种结果，而两国应该要极力避免这一情况。

他说，中国不想要打贸易战，而且努力透过谈判解决问题: 「关键在于双方要互相照顾到彼此的顾虑。但是老实说我没有看到美国方面充分的回应了我们的顾虑。」

「我们不能接受谈判中有一方开出许多要求，另一方却只有满足对方的份。」

崔天凯补充道，特朗普与习近平见过三次面，也在当中发展出了「很好的工作关系与私人关系」。他说，十一月稍早的电话长谈就可以证明这一点。

内部知情人士表示，特朗普团队内部对于如何应对中美贸易战分成两派声音。鹰派代表为反中的贸易顾问纳瓦罗，以及美国贸易代表莱特海泽，后者曾经提出要重新全面评估中美关系。鸽派则由实用主义至上的库德洛以及财政部长姆努钦为代表，他们都对于贸易战将如何影响美国经济表达过担忧。

罗法/夏立民 (路透社/德新社)