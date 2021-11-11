G20公报草案：呼吁暖化限制1.5度以下

（德国之声中文网）20国集团峰会（G20）将于10月29日至10月30日在意大利罗马登场。根据路透社看到的一份公报草案，这20个与会国家本周末将承诺共同应对气候变化带来的威胁，提前为下周的联合国气候变化峰会（COP26）进行准备。

根据草案，20国集团的领导人将承诺采取紧急措施，以实现将全球暖化限制在摄氏1.5度以下的目标，并一同前往苏格兰格拉斯哥，参加有近200个国家一同与会的COP26。美国总统拜登将会出席G20，而中国外交部则在29日宣布，中国国家主席习近平也将透过视频与会、并在峰会上发言。自2020年初新冠疫情爆发以来，习近平一直没有离开过中国。

2015年的巴黎协议中，各国承诺将全球暖化控制与工业革命前相比最多只增加摄氏2度的范围内，最好控制在摄氏1.5度内。但过去几年间极端天气事件的加剧和大气中碳含量的增加，也使得气候科学家们强调摄氏1.5度上限的标准对于有效降低气候变迁风险的重要性。

世界气象组织今年4月发布报告指出，2020年全球增温已达摄氏1.2度。

该草案写道：「我们认识到，气候变化在摄氏1.5度时的影响要比摄氏2度时的影响小得多，必须立即采取行动，使摄氏1.5度的目标保持在可达成的范围内。」

草案又写道：「我们承认2050年实现全球温室气体净排放或碳中和的重要意义。」联合国气候专家曾建议说，2050年以前达成摄氏1.5度的温度上升限制至关重要。但路透社指出，2050年的日期在草案中被放置在括号裡，意味着这项日期仍需谈判。

世界上一些最大的碳排放国说他们无法在2050年达标，而迄今为止最大的碳排放国中国的目标则是2060年。然而英国驻联合国大使吴百纳（Barbara Woodward）29日表示，英国预期习近平不会参加COP26。中国会另派气候变化事务特使解振华与会。

「气候融资」成谈判关键

包括巴西、中国、印度、德国和美国在内的20国集团占世界国内生产总值的80%以上。他们占世界人口的60%，估计占全球温室气体排放量的80%。

路透社报道，20国集团在草案中重申了到2025年「逐步取消和合理化」化石燃料补贴的承诺，并遏制被认为是全球暖化主要元凶的煤炭发电。

领导人说，他们将「尽最大努力」避免建设新的未减量的燃煤电厂，并增加了「考虑到国家情况」一辞，这句话通常被用来避免坚定的承诺。

根据草案，各国领导人也将在今年年底前结束对海外煤厂的公共资助，并争取在2030年代实现电力系统「基本去碳化」。同时，他们也承诺2030年「大幅减少」甲烷的集体排放，但这个期限也被放在括号内。

此外，发达国家是否愿意资助较贫穷国家的生态转型，提供所谓的「气候融资」，可能对20国集团和COP26的成功至关重要。草案内也提到：「我们强调履行发达国家共同承诺的重要性，即在有意义的气候暖化缓解行动以及透明的执行情况下，每年从公共和私人来源筹集1000亿美元，以满足发展中国家的需求。」

2009年，较富裕的国家在2009年就已曾同意建立一个每年1000亿美元的基金，以帮助发展中国家进行技术中转、降低气候风险，但进展缓慢。

COP26会议主席夏尔马（Alok Sharma）曾表示，他希望该基金能在2023年到位，比原先计划还要晚三年，因为许多发展中国家不愿意在富国履行承诺之前加速减排。

27日，中国生态环境部副部长叶民曾表示，发达国家能否认真对待「气候融资」已成谈判关键。他说，发达国家是要有效支援发展中国家应对气候变化、还是只是在向发展中国家「转嫁减排责任」，已成为多边进程能否持续向前的最大障碍。

路透社报道，20国集团的草案中另外在括号中註记「呼吁提供额外的气候融资」，这似乎也表示各国在这个议题上还有很多谈判要做。

中国提交最新减排报告

在G20和第26届联合国气候变化大会召开之际，中国10月28日向联合国提交了更新版的减排相关文件。在文件中，中国重申了之前提出的目标，没有提出新的内容。

在《联合国气候变化框架公约》网站上公布的提交文件显示，中国的目标是力争2030年前达到二氧化碳排放峰值，并在2060年前实现碳中和。路透社的报道指出，这是在兑现习近平之前作出的承诺。

在中国向联合国提交的文件也重申确保可再生能源占能源消费比重的四分之一、增加森林覆盖率等内容。

《纽约时报》相关报道称，“中国最新减排计划给全球气候努力蒙上阴影”，指出中国提出的减排计划“与中国国内外许多气候倡导者的期望相差甚远”。报道援引美国气候特使克里说，中国“没有做出足够的推进”。

美联社也在报道中援引美国乔治敦大学的气候、能源问题专家刘易斯(Joanna Lewis)称，中国的最新减排计划“并不令人惊讶，但是令人失望”。

赫尔辛基能源和清洁空气研究中心的首席分析师迈尔利维塔（Lauri Myllyvirta）对美联社表示，一些关键问题在文件中没有得到解答，中国的“排放将在什么水平上达到顶峰，顶峰过后应以怎样的速度下降？”

（综合报道）

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