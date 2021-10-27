 G20公报草案：呼吁暖化限制1.5度以下 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.10.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

G20公报草案：呼吁暖化限制1.5度以下

气候变迁成20国会议关键议题。根据路透社取得的公报草案，各国同意将暖化限制定为1.5度以下，比巴黎协议的2度来得低。但草案也暗示，各国在许多遏止暖化的目标时程上仍须谈判。

Symbolbild Schornsteine Fabrik

G20与COP26接连登场，气候议题成为主要焦点。各国领导人能就遏止暖化的议程上找到共识吗?

DW.COM

格拉斯哥气候峰会的欧盟首席谈判代表呼吁所有国家领导人亲身与会，在气候保护上拿出更大雄心，并为贫穷国家提供资金援助。

距离联合国气候峰会只剩六周，联合国秘书长古特雷斯及英国首相约翰逊，敦促发达国家兑现他们对每年1000亿美元气候基金的承诺，否则气候峰会将面临失败，如今拜登将宣布「好消息」指的是什么？

在意大利召开的G20环境部长会议上，各国无法就更高的气候保护目标达成共识。与会的德国官员表示，仍要继续说服新兴国家，“中国、印度、俄罗斯等国对矿物能源有着非常不同的看法”。

（德国之声中文网）20国集团峰会（G20）将于10月29日至10月30日在意大利罗马登场。根据路透社看到的一份公报草案，这20个与会国家本周末将承诺共同应对气候变化带来的威胁，提前为下周的联合国气候变化峰会（COP26）进行准备。

根据草案，20国集团的领导人将承诺采取紧急措施，以实现将全球暖化限制在摄氏1.5度以下的目标，并一同前往苏格兰格拉斯哥，参加有近200个国家一同与会的COP26。

2015年的巴黎协议中，各国承诺将全球暖化控制与工业革命前相比最多只增加摄氏2度的范围内，最好控制在摄氏1.5度内。但过去几年间极端天气事件的加剧和大气中碳含量的增加，也使得气候科学家们强调摄氏1.5度上限的标准对于有效降低气候变迁风险的重要性。

世界气象组织今年4月发布报告指出，2020年全球增温已达摄氏1.2度。

该草案写道：「我们认识到，气候变化在摄氏1.5度时的影响要比摄氏2度时的影响小得多，必须立即采取行动，使摄氏1.5度的目标保持在可达成的范围内。」

草案又写道：「我们承认2050年实现全球温室气体净排放或碳中和的重要意义。」联合国气候专家曾建议说，2050年以前达成摄氏1.5度的温度上升限制至关重要。但路透社指出，2050年的日期在草案中被放置在括号裡，意味着这项日期仍需谈判。

世界上一些最大的碳排放国说他们无法在2050年达标，而迄今为止最大的碳排放国中国的目标则是2060年。然而英国驻联合国大使吴百纳（Barbara Woodward）29日表示，英国预期中国国家主席习近平不会参加COP26。中国会另派气候变化事务特使解振华与会。

USA Demo Geld Klima 2018

对抗气候变迁一大议题，便是已开发国家如何协助发展中国家一同应对挑战，而这也将会成为G20及下周COP26的重要议题。

「气候融资」成谈判关键

包括巴西、中国、印度、德国和美国在内的20国集团占世界国内生产总值的80%以上。他们占世界人口的60%，估计占全球温室气体排放量的80%。

路透社报道，20国集团在草案中重申了到2025年「逐步取消和合理化」化石燃料补贴的承诺，并遏制被认为是全球暖化主要元凶的煤炭发电。

领导人说，他们将「尽最大努力」避免建设新的未减量的燃煤电厂，并增加了「考虑到国家情况」一辞，这句话通常被用来避免坚定的承诺。

根据草案，各国领导人也将在今年年底前结束对海外煤厂的公共资助，并争取在2030年代实现电力系统「基本去碳化」。同时，他们也承诺2030年「大幅减少」甲烷的集体排放，但这个期限也被放在括号内。

此外，发达国家是否愿意资助较贫穷国家的生态转型，提供所谓的「气候融资」，可能对20国集团和COP26的成功至关重要。草案内也提到：「我们强调履行发达国家共同承诺的重要性，即在有意义的气候暖化缓解行动以及透明的执行情况下，每年从公共和私人来源筹集1000亿美元，以满足发展中国家的需求。」

2009年，较富裕的国家在2009年就已曾同意建立一个每年1000亿美元的基金，以帮助发展中国家进行技术中转、降低气候风险，但进展缓慢。

COP26会议主席夏尔马（Alok Sharma）曾表示，他希望该基金能在2023年到位，比原先计划还要晚三年，因为许多发展中国家不愿意在富国履行承诺之前加速减排。

27日，中国生态环境部副部长叶民曾表示，发达国家能否认真对待「气候融资」已成谈判关键。他说，发达国家是要有效支援发展中国家应对气候变化、还是只是在向发展中国家「转嫁减排责任」，已成为多边进程能否持续向前的最大障碍。

路透社报道，20国集团的草案中另外在括号中註记「呼吁提供额外的气候融资」，这似乎也表示各国在这个议题上还有很多谈判要做。

（综合报道）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

27.05.2019 ARCHIV - 27.05.2019, Belgien, Brüssel: Frans Timmermans, Vorsitzender der niederländischen Arbeiterpartei (SPE) und Vizepräsident der Europäischen Kommission, spricht im Europäischen Parlament. (zu dpa Charmanter Chefdiplomat: Timmermans als EU-Kommissionschef?) Foto: -/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

欧盟气候谈判代表：各国领导人请拿出雄心 27.10.2021

格拉斯哥气候峰会的欧盟首席谈判代表呼吁所有国家领导人亲身与会，在气候保护上拿出更大雄心，并为贫穷国家提供资金援助。

In this photo provided by the U.S. Department of State, U.S. Special Presidential Envoy for Climate John Kerry attends a meeting with Chinese Foreign Minister Wang Yi via video link in Tianjin, China, Wednesday, Sept. 1, 2021. Wang warned Kerry on Wednesday that deteriorating U.S.-China relations could undermine cooperation between the two on climate change. (U.S. Department of State via AP)

消息人士：中美未就应对气候变迁达成协议 04.09.2021

香港《南华早报》引述消息人士称，中美并未就气候变迁达成协议。中国官员对美国特使克里表示，将遵循自己的气候路线，不会屈服于美方的压力。

President Joe Biden speaks to the virtual Leaders Summit on Climate, from the East Room of the White House, Thursday, April 22, 2021, in Washington, as Special Presidential Envoy for Climate John Kerry, looks on. (AP Photo/Evan Vucci)

美气候特使克里将再访中国 盼中国境内碳排减量 23.09.2021

习近平日前在联合国大会上宣布停止在海外新建燃煤电厂一事，为国际气候合作注入一剂强心针。美国气候特使克里似乎想趁胜追击，再度访问中国。中美气候合作会有新进展吗？

广告

媒体看中国

Deutschland Konfuzius-Institut | Stralsund

德语媒体：孔子学院-中共设在海外的特洛伊木马?

一场有关习近平新书的研讨会被临时取消，引发德国社会有关孔子学院的讨论：孔子学院是推介中国语言文化的使者，还是中共渗透海外的宣传喉舌呢？  