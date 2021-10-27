G20公报草案：呼吁暖化限制1.5度以下

（德国之声中文网）20国集团峰会（G20）将于10月29日至10月30日在意大利罗马登场。根据路透社看到的一份公报草案，这20个与会国家本周末将承诺共同应对气候变化带来的威胁，提前为下周的联合国气候变化峰会（COP26）进行准备。

根据草案，20国集团的领导人将承诺采取紧急措施，以实现将全球暖化限制在摄氏1.5度以下的目标，并一同前往苏格兰格拉斯哥，参加有近200个国家一同与会的COP26。

2015年的巴黎协议中，各国承诺将全球暖化控制与工业革命前相比最多只增加摄氏2度的范围内，最好控制在摄氏1.5度内。但过去几年间极端天气事件的加剧和大气中碳含量的增加，也使得气候科学家们强调摄氏1.5度上限的标准对于有效降低气候变迁风险的重要性。

世界气象组织今年4月发布报告指出，2020年全球增温已达摄氏1.2度。

该草案写道：「我们认识到，气候变化在摄氏1.5度时的影响要比摄氏2度时的影响小得多，必须立即采取行动，使摄氏1.5度的目标保持在可达成的范围内。」

草案又写道：「我们承认2050年实现全球温室气体净排放或碳中和的重要意义。」联合国气候专家曾建议说，2050年以前达成摄氏1.5度的温度上升限制至关重要。但路透社指出，2050年的日期在草案中被放置在括号裡，意味着这项日期仍需谈判。

世界上一些最大的碳排放国说他们无法在2050年达标，而迄今为止最大的碳排放国中国的目标则是2060年。然而英国驻联合国大使吴百纳（Barbara Woodward）29日表示，英国预期中国国家主席习近平不会参加COP26。中国会另派气候变化事务特使解振华与会。

「气候融资」成谈判关键

包括巴西、中国、印度、德国和美国在内的20国集团占世界国内生产总值的80%以上。他们占世界人口的60%，估计占全球温室气体排放量的80%。

路透社报道，20国集团在草案中重申了到2025年「逐步取消和合理化」化石燃料补贴的承诺，并遏制被认为是全球暖化主要元凶的煤炭发电。

领导人说，他们将「尽最大努力」避免建设新的未减量的燃煤电厂，并增加了「考虑到国家情况」一辞，这句话通常被用来避免坚定的承诺。

根据草案，各国领导人也将在今年年底前结束对海外煤厂的公共资助，并争取在2030年代实现电力系统「基本去碳化」。同时，他们也承诺2030年「大幅减少」甲烷的集体排放，但这个期限也被放在括号内。

此外，发达国家是否愿意资助较贫穷国家的生态转型，提供所谓的「气候融资」，可能对20国集团和COP26的成功至关重要。草案内也提到：「我们强调履行发达国家共同承诺的重要性，即在有意义的气候暖化缓解行动以及透明的执行情况下，每年从公共和私人来源筹集1000亿美元，以满足发展中国家的需求。」

2009年，较富裕的国家在2009年就已曾同意建立一个每年1000亿美元的基金，以帮助发展中国家进行技术中转、降低气候风险，但进展缓慢。

COP26会议主席夏尔马（Alok Sharma）曾表示，他希望该基金能在2023年到位，比原先计划还要晚三年，因为许多发展中国家不愿意在富国履行承诺之前加速减排。

27日，中国生态环境部副部长叶民曾表示，发达国家能否认真对待「气候融资」已成谈判关键。他说，发达国家是要有效支援发展中国家应对气候变化、还是只是在向发展中国家「转嫁减排责任」，已成为多边进程能否持续向前的最大障碍。

路透社报道，20国集团的草案中另外在括号中註记「呼吁提供额外的气候融资」，这似乎也表示各国在这个议题上还有很多谈判要做。

（综合报道）

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