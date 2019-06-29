G20中美重启贸易谈判 特朗普一句话解禁华为？

（德国之声中文网）美国总统特朗普周六（6月29日）推文宣布，美国和中国重启谈判解决贸易冲突的道路畅通。共同出席2019日本大阪G20峰会的特朗普和中国领导人习近平当天举行了双边会谈。特朗普在推特上表示，这是一次"很棒的会晤"。中美两国领导人在经历了大约80分钟的会晤后，向外界公布了能够缓和局势的消息。

中国官媒新华社报道说，美方承诺，不再对中国商品加征关税，细节问题将由两国代表商定。

习近平在会谈后表示，希望中国企业能得到公平对待，中美两国应是伙伴，中方严肃对待谈判，冲突应通过对话解决。

一句话解禁华为？

针对被推到中国贸易战风口浪尖上的华为，特朗普最新表态称美国公司可以继续为华为供货。德新社本周六援引特朗普的最新表态报道称，这位美国总统如今表示："我们向华为发送了大量的产品，让华为做它的一系列产品。我说了，这没有问题，我们会继续出售这类产品。"到目前为止，还不十分清楚特朗普的这番表态是否会推翻之前美国政府将华为列入黑名单，禁止美国企业与其产生业务往来的决定。

国际货币基金组织总裁拉加德欢迎两国重启谈判。不过，她指出，美中两国贸易冲突仍继续构成对世界经济的最大风险，她强调，消除贸易障碍，--老的和旧的、关税和其它东西--是重中之重。

科隆经济研究所（IW）的学者鲁舍博士（Christian Rusche）表示，他对于特朗普关于“解禁华为”的表态来得如此之快略感意外，但是这一决定本身并不在预料之外。“我相信在两位领导人长达80分钟的谈话中，围绕的不止是贸易关税本身，华为肯定是一个话题。显然双方在这个过程中取得了一个较好的共识，或者用特朗普的话说，就是达成了一个双方都能接受的交易。”

这位以市场竞争和经济结构转型为主要严究领域的经济学家认为，特朗普既然以“交易大师”的身份自居，又自诩能够“让美国重新伟大”，那么在贸易战的背景下他当然会承受着来自经济界的巨大压力。而中国采取的贸易对峙手段中部分也是针对共和党选民群体，尤其是农民。

大国较量 中美贸易战大事记 301调查 此轮中美“贸易战”早在2017年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

大国较量 中美贸易战大事记 为摩擦降温 2018年两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

大国较量 中美贸易战大事记 钢铝关税 2018年3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。

大国较量 中美贸易战大事记 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

大国较量 中美贸易战大事记 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

大国较量 中美贸易战大事记 博鳌论坛 2018年4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

大国较量 中美贸易战大事记 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。

大国较量 中美贸易战大事记 刘鹤再度赴美 2018年5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

大国较量 中美贸易战大事记 暂停互相加征关税 谈判结束后的5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

大国较量 中美贸易战大事记 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

大国较量 中美贸易战大事记 特朗普再度加码至两千亿 2018年9月17日，美国总统特朗普宣布，经过7周的公告、听证会及反馈，他已决定对2000亿美元中国产品征收额外关税。关税暂定为10%，并于2019年起提升至25%。特朗普还称，如果中国采取报复措施，“我们将对约2670亿美元的中国进口商品征收关税。”这一金额将囊括全部中国输美产品。

大国较量 中美贸易战大事记 中国立即回击 中国对美国再度增税立即做出回应。中国国务院关税税则委员会宣布，自北京时间9月24日12时01分起，对来自美国的大约600亿美元商品，加征10%或5%的关税。中国商务部发言人之后发表谈话，对美方的行为表示遗憾，并指，“为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”

大国较量 中美贸易战大事记 习近平呼吁“自力更生” 2018年9月26日，中国最高领导人习近平考察东北农业大省黑龙江时表示：“行百里路半九十，我们实现‘两个一百年’目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。”

大国较量 中美贸易战大事记 中美关系全面降温 贸易战阴影笼罩下，中美双边在政治军事层面的交往也在不断降温。2018年10月2日，中国外交部发言人华春莹表示，“中美双方此前原则商定于10月中旬举行第二轮中美外交安全对话。美方近日提出希望推迟举行对话。“此前，《纽约时报》报道称，中国取消了计划10月美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的访华行程，称中国高级军官没空与他会面。图为马蒂斯今年六月访问北京。

大国较量 中美贸易战大事记 美国商界质疑特朗普的关税政策 越来越多的跨国企业对特朗普强硬的关税政策提出批评。通用电气、高盛以及一些农业公司对白宫提出反对意见，称相关政策”导致美国无缘于世界上最赚钱、增长最快的市场“。美国零售业领导协会称，“受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线。”

大国较量 中美贸易战大事记 峰回路转 柳暗花明？ 2018年12月1日，作为G20峰会的一大亮点，中美两国领导人在布宜诺斯艾利斯达成“休战”90天的共识：特朗普同意不在2019年元旦起将关税提升至25%，中国则同意大量购买美国农业、能源以及工业产品等。中美官方都对本次会晤予以积极评价。但三个月内，谈判能否成功，贸易战是否会死灰复燃?

大国较量 中美贸易战大事记 华为事件 全球震荡 但是，就在同一天，华为财务长孟晚舟在过境加拿大转机时被捕，几天后该消息披露，逆转了市场对中美贸易冲突缓和的乐观情绪。12月7日在温哥华的首场法庭听证显示，此案与美方指控华为在2014年前违反制裁伊朗禁令有关。美中两国官方都宣称，此案不会影响贸易问题谈判，对“90天内达成协议充满信心”。

大国较量 中美贸易战大事记 再度延长谈判 不过，历经3个月的反复谈判拉锯后，中美两国在2月底依然没有就贸易争端达成妥协。不过，参与谈判的中国副总理刘鹤、美国总统特朗普都表示，谈判在多个方面都取得了“重大进展”，但是仍有不少工作需要完成。因此，双方决定再次延长谈判，美方也表示推迟原定3月1日对部分中国商品提升关税的期限。

大国较量 中美贸易战大事记 《外商投资法》出台 2019年3月召开的全国人大会议上，最受外界关注的就是《外商投资法》出台。该法案从第一次提出草案到最终表决通过，仅仅历时3个月。这部法律保护在华外资企业不受不公平贸易手段、强制技术转让、窃取知识产权行为的伤害，回应了美国方面的诉求。但是，欧美商界对新法的实施依然满腹狐疑。

大国较量 中美贸易战大事记 谈判进展依然缓慢 2019年3月初，有消息传出称，特朗普与习近平将在3月底会晤，美中两国将正式就贸易争端签署协议。但是很快又有消息称，“签约峰会”至少要延期到4月底。4月初，中方谈判代表刘鹤再赴美国与特朗普会谈。美方则对某些特定议题的磋商进度感到不满意。

大国较量 中美贸易战大事记 5月中旬见分晓? 2019年5月1日，美国财长姆努钦透露，与中方的谈判“富有成效”；中国副总理刘鹤即将再次飞赴美国，参加“可能是最后一轮的谈判”。美国媒体披露称，双方已经十分接近达成共识，协议很有可能在5月10日前出炉。路透社则从知情人士处获悉，双方最后的分歧点在于协议是否包含强制执行机制，以及美方何时取消对华附加关税。

大国较量 中美贸易战大事记 特朗普突然宣布加关税 2019年5月5日，就在各界都以为中美贸易争端即将见曙光之时，美国总统特朗普突然表示，中美贸易谈判进度太慢，因此要在5月10日把美国对中国进口商品征收的关税提高到25%。全球股市应声下跌，中方甚至一度考虑取消谈判。

大国较量 中美贸易战大事记 中方仍然赴会 谈判无果而终 面对特朗普突如其来的决定，中方的谈判代表刘鹤还是顶住压力前往华盛顿进行本来应该有望是最后一轮的谈判。5月10日为期两天的谈判最后无果而终。美国时间当天零时起，特朗普此前宣布的对价值2000亿美元的中国进口商品征收的特别关税从10%增至25%。刘鹤表示愿意继续谈，但在“重大的原则问题上”，中方不能让步。特朗普则当天发推表示中美谈判"没有理由操之过急"，认为最终中国人会向美国人支付加征关税，使大笔金钱流入美国国库。

大国较量 中美贸易战大事记 中国公布反击措施 全球股市应声大跌 新一轮谈判结束后，中方用了3天的时间，于5月13日推出反制措施，决定从6月1日起对已实施加征关税的600亿美金美国商品提高关税。随后美国股市再次应声大跌，道琼工业平均指数下跌617点(2.4%)，纳斯达克综合指数下跌270点(3.4%)，是一年以来最大跌幅。亚股、欧股都大幅收低。 作者: 苗子, 文山, 任琛



贸易争端制约经济增长

为时80分钟的会谈一开始，习近平呼吁对话与合作。一年来，美中这两个全球最大经济体发生激烈贸易冲突，掣肘两国经济增长。习近平指出，"中美和则两利，斗则俱伤"，"合作比摩擦好，对话比对抗好"。习近平提到了当年促进中美建交的"乒乓球外交"。他指出，1971年，两国乒乓球运动员在距大阪180公里的名古屋世界杯赛上首次接触，揭开了双边关系正常化的序幕。他指出，从那以来，情况发生了"巨变"。

谈及两月前谈判破裂，特朗普指出，"当时我们已经很接近，后来发生了一些事情，有点打滑。"。他补充说，"如果我们能取得公平的贸易协定，那将是历史性的"。恢复谈判达成共识将在全球范围给投资人和市场带来某种稳定。不过，特朗普没有说明，曾威胁的扩大惩罚性关税措施是否会取消。

德国经济学者鲁舍博士指出，贸易冲突只是美中之间“大国博弈”的一个重要领域，只有在贸易领域取得真正和解，人们才能相信局势真正走向缓和。“不过特朗普的行事风格导致我们永远也不知道接下来会怎样，很可能一条推特又会使得一切倒退回原点。比如两个月前就是如此，当时大家都以为（美中贸易冲突）差不多已经解决了。”

初步进展

特朗普称，他和习近平主席在周五晚间举行的非正式会谈上即已获初步进展，"时间会表明，我们是否能达成交易"。这位美国总统强调指出，他认为，他和习近平之间有着"了不起的关系"。

在贸易争端中，特朗普对进口自中国的商品中的一半征收25%特别关税，中国则对美商品加征关税，作出回应。特朗普曾威胁，若中方不做出让步，美方就将对价值3000亿美元的剩余中国商品加征10%至25%的惩罚性关税。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 莱特希泽（Robert Lighthizer） 1947年出生，法学出身，1970年代在华盛顿当律师，先在律师事务所，后在美国参议院为共和党人作法律顾问。1983年起在里根政府任美国贸易副代表。之后30年当经济律师，为美国海外企业提供税务与贸易咨询。莱特希泽对世贸组织和多边协议持批评态度，并多年抨击中国政府的经济路线。特朗普就职后，莱特希泽任美国贸易代表。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 库德洛（Larry Kudlow） 71岁，此前在纽约的联邦储备银行任职，在里根政府任白宫经济顾问。库德洛对特朗普中国政策的影响力估计并非决定性的。库德洛被认为是自由贸易的捍卫者，并且显然难以与强硬派莱特希泽和纳瓦罗抗衡。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 纳瓦罗（Peter Navaro） 1949年出生，经济学者，哈佛大学博士，曾在加州大学任教。特朗普任下，纳瓦罗出任新成立的白宫国家贸易委员会主席。被认为是对中国的尖锐批评者，曾撰写《致命中国》（Death by China）以及《即将到来的中国战争》（The Coming China Wars）。支持对中国进口产品征收惩罚性关税，并以此作为对华强势政策的中心部分。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 白邦瑞（Michael Pillsbury） 被特朗普称之为中国问题权威专家。任华盛顿保守派智库胡德森研究所中国战略中心负责人。自尼克松任下担任多个政府职务，与中国打交道。里根和老布什任下，为五角大楼担任顾问。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 姆努钦（Steven Mnuchin） 美国财长，被称为“全球化支持者”和“华尔街派”，被认为不再拥有决定性的影响力。曾任职高盛投资银行，支持自由贸易。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 刘鹤 中方代表团最为人所知的面孔，被认为是习近平最信任的经济政策顾问。1952年出生，经济学者，曾在北京的人民大学及美国的哈佛大学就读。自1980年年代，其重点是宏观经济和工业领域的发展。曾在国家计划委员会负责产业政策。1990年代初起参与制订五年计划。多年在中共中央委员会财经小组任职。2017年起任中央政治局委员。2018年被任命为国务院副总理。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 易纲 1958年出生，任中国央行行长。曾在北京大学就读，在美国伊利诺伊大学获博士学位。2018年3月出任央行行长前，负责中国外汇储备的管理等。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 宁吉喆 1965年出生，2015年出任国家发改委副主任，2016年起兼任中国国家统计局局长。 作者: Thomas Kohlmann



贸易战不只是制约了美中两国经济增长。专家们警告说，世界经济也将因投资人无安全感而受创。德国出口经济和在华企业已经感觉到了负面影响。在华德国商会报告说，尤其在过去数周，德企对前景的展望黯淡。

鲁舍博士指出，从全球经济实力对比的变化来看，从2009年金融危机以来，美国在世界经济总量中所占的比重基本维持不变，而中国所占的份额则上升，而相比之下的“输家”就是欧盟。“在（美中之间）大国较量中，欧盟必须要应对挑战，采取行动，避免成为两极争霸过程中的受害者。”

峰会联合宣言获救

两国贸易战的导火索是特朗普对双边贸易不平衡的愤怒，中国对美出口远多于美对中国出口。他要求中方提供更多市场准入，抨击中方违反知识产权保护、强迫技术转让、提供国家补贴。由于美方抱怨中方从原已承诺的经济改革后退，两个月前，美中贸易谈判突然搁置。

在中美高层谈判传出好消息的同时，德国总理默克尔宣称，美国最终同意在峰会的联合宣言中表明自己保护气候的决心，为各参会国在本周六峰会结束时共同推出联合声明扫清了障碍。之前，各界担心由于美国对气候保护承诺的抵触情绪，此次G20峰会有可能无法推出联合宣言。

凝炼/任琛（德新社、路透社、美联社）