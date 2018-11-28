 G20中美王见王:贸易战转折点 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.11.2018

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时政风云

G20中美王见王:贸易战转折点

特朗普威胁，2019年1月1日可能按原计划提高10%关税至25%，甚至对所有中国进口商品追加关税。G20上与习近平及其团队谈判已是最后关键。两边最新的态度是什么?会继续互兴兵革还是化干戈为玉帛?

Xi Jinping und Donald Trump (Getty Images/T. Peter)

G20中美领导人见面前，10月美国对中贸易逆差来到了新高，扩大至772亿美元。

(德国之声中文网) G20领导人在阿根廷首都布宜诺艾利斯召开2天峰会。中美贸易争端白热化的同时，特朗普与习近平在贸易战爆發后首次会面，预计将在12月1日共进晚餐并展开会谈。是否会有任何「停火协议」，引起各界关注。

谈判老手特朗普姿态高

特朗普在周四告诉记者，他不确定是否想要和中国达成贸易协议。他说:「我认为已经很接近要和中国达成一些什么，但我不知道我是否想这样做。因为美国现在有好几十亿美元的关税或税收。」他不断表示是中国想要谈。「我愿意达成协议。但坦白说，我喜欢现在的协议。」

不过特朗普也不是没有妥协的理由。在美国通用汽车公司宣布裁员和关闭美国工厂，并可能转向中国制造后，特朗普猛烈抨击，还威胁要增加中国汽车进口关税。由于美国内部经济稳定与否影响他2020的连任之路，他在推特上直白地说：「如果有公司不想付关税，就在美国盖工厂。」他有可能因为要降低美国企业的疑虑和金融市场的风险和中国「暂时休兵」。

根据路透社引述美国政府官员，被认为是对华英派的白宫贸易顾问纳瓦罗（Peter Navarro）也将出席。他一向支持对中国采取更严厉的关税惩罚，也曾警告盼望贸易战结束的华尔街不该插手。不过纳瓦罗也因此和白宫国家经济顾问库德洛杠上。后者暗示前者并非白宫幕僚，只是特朗普的私人顾问。特朗普内部团队矛盾也将影响美国对中国的政策。

美方团队可能会从以下几人选出谈判代表:国家安全顾问博尔顿、国务卿蓬佩奥、财政部长努姆钦，国家经济顾问库德洛，美国贸易代表莱特西泽，或是美国驻中大使布兰德斯塔德。

China G20 l US Präsident Donald Trump and Chinesischer Präsident Xi Jinping (picture-alliance/AP Photo/A. Harnik)

中国国家主席习近平近来不断宣示中国市场开放决心，准备在G20上和美国总统取得贸易协议。

自信的习近平压力倍增

中美此前曾数次谈判，或因美国威胁而终止谈判。这次王牌习近平出马，有不得不谈定的压力。中国官方的态度也渐趋和缓。

中國商務部發言人高峰29日强调，中方與美方的經濟團隊「正在保持著接觸」，落實兩國元首不久前在電話中達成的共識。希望美方能與中方相向而行，努力在G20上「取得積極成功」。高峰說，中方多次強調，中美經貿合作的本質是互利共贏。不久前，双方领导人都同意要推動中美經貿問題達成一個「雙方都能接受的方案」。

根据周四公布的一份全球贸易报告，美国的贸易限制对中国出口的实质影响总额达到3690亿美元，远远高于受关税影响的2780亿美元商品。由瑞士圣加仑大学的艾佛涅特(Simon Evenett)和富里兹(Johannes Fritz)撰写的报告称，大多数媒体报道美国的贸易政策时，都集中在2780亿美元的关税增长上，然而，今年中国向美国出口的470亿美元货物也被其他贸易壁垒所波及。此外，中国出口的430多亿美元也因为美国对其他国家的贸易限制而受到影响。

Argentinien Buenos Aires G20 Gipfel Proteste (DW/B. Riegert)

G20会场外聚集抗议民众。许多人认为首脑们除了关心政治和经济，也该在人权议题上着墨。香港也有人权团体为了中国维权人士请命。

报告内容提到，「一旦考虑到美国全面的『贸易扭曲』，在今年的贸易战中，有三分之一的中国出口受到牵连。」在这种压力和美国不断进逼下，习近平也开始针对美国所在的贸易不公项目表示意见。29日，他在西班牙国会演讲时说：「中国对外开放的大门永远不会关闭，只会越开越大。」「我们会尽很大努力加速市场进入，改善投资环境，並加强保护智慧財產。」这番话也被解读为在G20前的向美国發出的讯息。

这次谈判不若先前会有高层提前见面。习近平和特朗普直接会谈将是谈判重点。中方这边很可能派出国务委员杨洁篪、中共中央办公厅主任丁薛祥，副总理刘鹤，外交部长王毅和中国驻美大使崔天凯。

夏立民/罗法 (综合报导)

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