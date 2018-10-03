FT亚洲编辑在港签证被拒 英国要说法

（德国之声中文网）据英国《金融时报》周五（10月5日）报道，该报亚洲编辑马凯（Victor Mallet）的延签申请被拒。

德新社评述说，这一极受争议做法的背景明显是亲北京港府对今年8月港独赞同者陈浩天应邀演讲的不满。作为香港外国记者会的副主席，马凯主持了那次违逆当局旨意而举行的讨论会。

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《金融时报》发言人泰勒（Rhonda Taylor）女士表示，"这样的情况我们是首次经历。没有对我们说明拒签的理由"。随着拒延这位58岁记者工作签证，作为中国特别行政区的香港当局效法了北京政府。北京曾一再拒绝延长它不喜欢的外国记者工作签证。此举实际上等同于驱逐。

香港应享有新闻和言论自由，因此，拒绝延长签证令人惊讶，并将被其他记者视为是一种威慑手段。立法会议员涂谨申对《南华早报》说，他认为，这是当局的一种报复措施。他指出，"当局由此向国际社会释放了一个完全错误的信息，即：香港与任何其它中国城市没有区别"。

英国：必须尊重香港的高度自治和新闻自由

“我们已经向香港政府提出要求，做出紧急解释”，英国外交和联邦事务部在一份声明中表示，并强调“香港的高度自治和新闻自由必须得到充分尊重”。

最后一任港督彭定康（Chris Patten）表示，此举是“严厉打击言论自由”，无视97年香港回归时高度自治的承诺。“香港和北京当局应该迅速、重新思考。”

华盛顿方面也对此发声，表示拒绝马凯的签证“极其令人不安”。“这反映了国际记者在中国大陆面临的问题，这似乎与《基本法》的原则不符”，美国驻香港领事馆发言人谢汉伟（Harvey Sernovitz）对法新社说。

香港外国记者协会副主席曾邀请香港民族党召集人陈浩天演讲

《大公报》：“咎由自取”

周六早上，一些示威者在香港移民局外集会，抗议该决定。

他们高呼：“不要政治红线！我们支持新闻自由！”这显然是在对前香港特首梁振英曾称港独是“绝对政治红线”进行回应。

不过，拒绝马凯获得新签证的决定受到亲北京的港媒欢迎。《大公报》发表评论，称马凯“一意孤行”，助播港独“咎由自取”，并表示他不获续工作签证是“政府依法办事”。文章还表示，当局仍可采取行动，收回外国记者协会（FCC）的会址。

自这个前英国直属殖民地的主权于1997年移交中国以来，拥有700万居民的香港享有比中国内地更多的自主权和自由度。但随着港内出现要求有更多民主的呼声，北京的路线越来越强硬。陈浩天的小党-民族党主张建起一个"自由和独立的香港"。该党两周前刚被禁，理由是，它危及国家安全与公共秩序。

香港回归——风雨二十载 1997年：历史一刻 1997年7月1日，英国将香港主权归还给中国。1842年，香港成为了英国殖民地，此后在二战曾被日本占领。在香港回归后，中国承诺对该特别行政区实行“一国两制”。

香港回归——风雨二十载 1999年：未能团聚 这是当年香港“争居留权”大陆访客抗议时图片。在香港回归后，很多分居陆港两地的家庭希望团聚，然而根据当时的规定，每天只有150名大陆人允许来港。很多人因未能获批入港而非常失望。

香港回归——风雨二十载 2002年：希望再次破灭 2002年4月，“居留权”争议再起。当时，香港开始遣返大约4000名失去居留身份的大陆人。这些绝望的家庭被逐出此前的抗议场地——香港的一个中央公园。

香港回归——风雨二十载 2003年：非典（SARS）疫情爆发 2003年，具有高度传染性的SARS病毒在香港传播。3月12日，世卫组织发出全球警告。图片上，人们正在参加谢婉雯医生的葬礼。年仅35岁的谢医生在治疗SARS病人时感染上该病毒而殉职。2003年6月，香港疫潮结束。疫情总共造成近3000人死亡。

香港回归——风雨二十载 2003年：23条 2003年的香港七一游行是回归以来最大规模的游行之一。据主办方统计，有50万人参加。背景是港府颁布的23条立法意见，这条针对国家安全的草案引起了香港人的反对。

香港回归——风雨二十载 2004年：七一大游行 中国“一国两制”政策一再引发波澜。在香港回归七周年之际，数十万民众会师铜锣湾，参加大游行，要求政治改革、推行民主和普选行政长官。

香港回归——风雨二十载 2008年：蜗居生活 香港房价越来越高，租金也水涨船高。在2008年，图中这样的“蜗居”变得不再罕见。图中的男子（Kong Siu-kau）生活在1.4平米的“笼子间”里。一间房常常容纳8个“笼子间”。如今香港的蜗居者达到了大约20万。

香港回归——风雨二十载 2009年：六四烛光晚会 自1990年6月4日起，香港支联合每年都举行六四悼念活动。在六四20周年之际，大批民众聚集在维多利亚公园，手举蜡烛。这也显示香港与中国大陆的不同。在大陆，血腥镇压学生和民运人士的六四是禁忌话题。

香港回归——风雨二十载 2014年：占中运动 2014年9月，香港爆发大规模民众示威抗议活动，要求自由选举港首并提出有关香港民主改革的要求。9月28日，香港警方向示威者发射催泪瓦斯弹、使用胡椒喷雾。这在香港历史上还是第一次。示威运动延续了两个多月，高潮期间，参加人数每天多达20万，市中心公共生活部分陷于瘫痪。由于参加者纷纷将本用来遮阳、挡雨的伞用来遮挡瓦斯弹和胡椒面，因此，该运动因此也被称作"雨伞革命"。

香港回归——风雨二十载 2015年：体育政治化 占中运动结束不到一年后，中国队和香港队在足球世界杯预选赛上相遇。客场作战的中国队在香港遭遇尴尬。在中国国歌响起时，满场嘘声，很多香港球迷打出“香港不是中国”的标语。这场比赛最终以0比0告终。

香港回归——风雨二十载 2016年：又是警民冲突 2016年2月中国农历新年初二，香港警方再次上了新闻头条。在香港九龙旺角，数百人与警察发生激烈冲突。当局试图驱散无牌照的摊贩，派出防暴警察，向空中鸣枪，动用警棍和胡椒喷雾。这是2014年雨伞革命以来最严重的一次警民冲突。 作者: Carla Bleiker



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