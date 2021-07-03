Fit for 55: 欧盟委员会提交气候保护法草案

(德国之声中文网）在气候保护的立法方面，欧盟委员会显然是想大干一场。本周三，欧盟委员会总共提交了13项相关的立法草案。这些被命名为“fit for 55”的一揽子立法草案，目的是要在2030年实现比1990年减排55%有害气体的目标。这一减排目标是欧盟各成员国去年12月制定的，现在欧盟气候保护专员迪默曼斯（ Frans Timmermans）就是要将这一目标在市场机制、税务、尾气和建筑规范等方面进行具体化和细节化处理。

碳排交易的扩展与管控

同欧盟内部飞行航线一样，今后船只运输也将被纳入碳排交易范畴之内。涉及大约一千家能源企业的碳排放权价格将逐步提升，发放碳排放权的数量则将明显减少。至于道路交通和房屋是否也将被纳入排放权交易的行列，目前尚不明了。波兰以及一些自由派的欧盟议员认为，将道路交通和房屋纳入碳排放交易无异于“自杀行为”。而环保游说团体则认为此举势在必行。

各成员国根据“负担均摊”原则制定的减排目标主要包括农业、交通、建筑以及垃圾处理行业，这部分占欧盟整个减排目标的60%，而碳交易领域的占比则为40%。因此“负担均摊”是欧盟气候保护目标中的重头戏。也是欧盟内部各成员国争执的主要焦点。

欧盟外部边境将开征环境税

此举是为了保护欧盟的铝、钢、水泥、化肥企业，使他们免受来自欧盟境外环保要求较宽泛国家的竞争压力。此外，还可以避免上述欧洲企业为躲避严苛环保条例迁往其他国家。美国、中国和一些新兴工业国家已经对欧盟的这一立法计划提出异议，认为它有悖世界贸易组织的相关规定。

能源税必须修正

迄今为止的欧盟能源税，一直还是较为倾斜向化石能源，欧盟建议对此进行修正。这样一来，对于消费者来说，汽油、天然气的价格可能会上涨，但对电动车至关重要的电力价格则有可能会下调。能源税问题必须各成员国一致通过方可实施，这也是此项改革过去几年无法落实的原因。因为许多成员国不愿放弃在税务问题上的主权地位。

汽车工业面临巨大挑战

燃油发动机虽然不会被禁止，但正如一家德国小报报道的那样，2030年以后由于燃油车的养车费用激增，将会出现这类车辆无人问津的局面。欧盟委员会拟议中的尾气排放标准，要求车辆的二氧化碳排放量下调60至90%。按照今天的技术水准，届时将只有电动车能够满足这一要求。从2050年起，欧盟更要求实现机动车辆的尾气零排放。从那时起，燃油发动机的新车将无法获得行车证，除非它可以使用替代性燃油，如植物类燃油。此外，欧盟还计划资助液氢及其他替代性燃料的研发。

机票价格将上涨

采用替代飞行燃油的可持续性绿色燃油将逐步成为欧洲各大航空公司必须履行的义务。截至2050年，替代燃油的占比将达到60%。由于替代性燃油的价格比传统飞机燃油高五倍，因此届时欧盟境内的机票价格势必会大幅上涨。欧盟环保事务专员迪默曼斯表示，他不会禁止欧盟境内的短途航班，但会努力使这类航班失去吸引力。为此目的，欧盟将加强铁路交通的建设。

船运业主必须发挥创造力

欧盟不会制定船运业替代性能源占比的具体规定，但会为该行业制定逐步实施的减排目标，并将船运业逐步纳入碳排放交易的范畴之内。

发展生态电，建设充电桩

欧盟将规定各成员国建立电动车的充电桩网络和液氢供给网络。截至2030年，这类充电或加充液氢的公共基站数量将达到三百万之多，欧盟还将制定统一的价格政策和跨国标准。

包括豪华邮轮在内的船运业也将面临新的挑战

节能目标

欧盟能源事务专员辛姆森（Kadri Simson）计划制定有约束力的节能目标，并通过房屋保温措施、节能建筑以及借助高效的取暖和空调技术来达到这一目标。计划在2030年达到能源消耗降低32.5%的目标。欧盟委员会认为，这一领域的节能潜力非常之大，并呼吁各国率先对公共建筑、医院、学校以及福利住房进行节能改造。

农业领域的零和博弈

欧盟计划对农业和林业做出“气候中性”的规定。届时农业和林业企业每排放一吨二氧化碳，就必须拿出树木及其他植物吸收了一吨二氧化碳的证明。简而言之，农民养一头牛，就需要种三棵树，这样才能达到“气候中性”的目标。

此次规模庞大、内容广泛的立法计划首先要获得欧盟议会的通过，接下来还需经过欧盟理事会的讨论和批准。欧盟理事会由各成员国代表组成。上述立法建议已经在不同部门、不同议员、不同游说团体以及不同的环保组织之间引发了激烈的争议，由于利益不同，各方的立场也大相径庭。整个立法持续预计将持续一年之久。接下来上述法律被纳入各成员国法律体系还需要两年时间。欧盟也会采取行政令方式，使部分新法得到立即实施。总而言之，一场环保立法的大戏已经拉开序幕。

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