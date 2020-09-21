FinCEN密件：违规交易如何令20名海员丧生？

（德国之声中文网）2019年1月21日，克里米亚半岛附近的刻赤海峡（Strait of Kerch）上一项危险的任务最终导致20名水手身亡。当时，两艘油轮的船员试图在海上将液化气从一艘船转移到另一艘船上。结果行动失败，发生了毁灭性的爆炸，两艘船陷入火海。

然而，由于搜救船和消防船损失了宝贵的时间，相关救援行动延误：这两艘船显然都载有非法货物，因担心被有关部门发现而故意关闭了定位系统。最后，只有14名船员得以从燃烧的油轮中获救。大多数罹难者是印度和土耳其公民。

悼念遇难水手

埃尔多安·塞蒂诺克（Erdogan Cetinok）是其中一名遇难水手。在发生事故的不到一个月前，这名45岁的水手在伊斯坦布尔登上了挂有坦桑尼亚国旗的 "糖果号（Candy）"轮船。这是他第一次为Milenyum Energy SA公司执行任务，该公司拥有上述两艘出事的油轮。

塞蒂诺克生前告诉姐妹，他所在的船要去利比亚。事实上，叙利亚才应该是目的地。后来才发现，不仅"糖果号 "，同样悬挂坦桑尼亚国旗的 "大师号（Maestro）"及其所属的Milenyum公司都被列入了美国的一份黑名单。它们据称违背了对叙利亚的制裁。

塞蒂诺克的姐妹胡丽娅（Hülya）将20名船员的死因归咎于Milenyum公司的所有者。她告诉德国之声："他们在被蒙骗的情况下受到雇用"，"留下了失去父亲的孩子们。"

88个国家400多名记者的大规模研究调查显示，刻赤海峡上那次危险行动的幕后黑手显然是属于一个将石油和天然气产品进出口叙利亚的国际网络。

这样的贸易直接违反国际制裁：从叙利亚进口、购买和运输石油和石油产品都是被禁止的。美国和欧盟制定的相关制裁从2011年开始生效。然而，相关交易仍在进行。这个网络是如何运作的？非法石油贸易的资金又是如何转移的呢？

叙利亚油田在战争中被各方争夺

被FinCEN档案曝光

总部设在美国的银行或在该国设有分行的银行的所谓"可疑活动报告"（Suspicious Activity Reports，简称SARs）提供了有关违禁操作的信息。这些可疑活动报告必须提交给美国财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）部门。该部门负责打击洗钱和金融犯罪。此类可疑活动报告不一定构成行为不当或非法交易的证据。然而，在这件事上，他们提供了重大线索。

2019年，美国媒体公司BuzzFeed News收到了了一份包含大量可疑活动报告的密件。BuzzFeed与国际调查记者联盟（ICIJ）分享了这份信息。在过去的16个月里，数百名记者对这些流出的密件进行了评估。

其结果就是所谓的FinCEN文件。 这项大规模的国际研究基于银行的机密报告和其他文件以及数十次采访。由此收集的资料为人们了解非法资金流动提供了一个独特的视角。

全球范围的金融网络

2015年8月，为了削弱叙利亚总统阿萨德的支持者网络，美国财政部在现有制裁的基础上，又采取了额外措施。新的制裁措施直接针对叙利亚政府使用的能源产品的供应商。制裁名单上既有个人，也有公司。

新上榜黑名单的公司包括Milenyum Energy。该公司是上述两艘失火油轮的所有者。Milenyum在巴拿马注册，总部设在土耳其。美国财政部称，Milenyum公司定期向叙利亚巴尼亚斯港（Baniyas） 运送石油产品。因此，该公司的邮轮已被扣留。该公司的多名高管被列入制裁名单，其中包括公司主管、两名经理和一名员工。

受影响的还有一家与Milenyum密切相关的公司：Blue Energy，一家在加勒比岛国圣基茨和尼维斯（Saint Kitts and Nevis）注册的公司。根据美国财政部的说法，Milenyum利用其合作伙伴Blue Energy变相支付受到制裁的款项。

尽管有这些限制，Milenyum公司的油轮仍在继续将石油产品进出口叙利亚。在很长一段时间里，这些暗箱操作一直不为人知。直到刻赤海峡发生致命爆炸，土耳其水手切蒂诺克和其他19名海员丧生后，整个事件才浮出水面。 原来，受制裁的 Milenyum 油轮中的一艘 "绿光号（Green Light）"当时正在新名字 "大师号" 下航行，就是那艘和 "糖果号"一起被烧毁的油轮。

与避税天堂马耳他的关系

在FinCEN文件中，有迹象表明土耳其石油化工巨头土耳其石化公司（Petkim）可能参与了Milenyum和Blue Energy的非法活动。 土耳其石化公司于1965年作为一家国有企业成立。土耳其国家将其51%的股份出售给财团SOCAR & Turcas后，该公司于2008年被私有化。四年后，阿塞拜疆国有石油公司SOCAR从Turcas手中买下股份，从此成为大股东。其余股份在伊斯坦布尔证券交易所交易。

FinCEN文件中，有关土耳其石化公司的嫌疑线索首先指向马耳他。在流出的密件中有一份来自美国纽约梅隆银行2016年的可疑活动报告：它涉及到与一家名为Petrokim公司有关的可疑活动，这是一家位于马耳他的公司。位于地中海的马耳他是公认的避税天堂。据这家银行介绍，Petrokim公司与土耳其石化公司之间有直接的业务联系。

纽约梅隆银行作为Petrokim的代理银行负责处理该公司海外业务的财务问题。该银行发现，Petrokim在2010年3月至2016年7月期间共进行了223笔现金交易，金额超过2.24亿美元。可疑交易报告指出，Petrokim公司可能存在违反叙利亚制裁的可疑交易。

Petrokim--疑似空壳公司

纽约梅隆银行在其可疑交易报告中称，Petrokim是一家 "设在马耳他疑似空壳公司"。报告进一步指出，Petrokim公司自马耳他"使用的地址与伊朗制裁所针对的许多公司和个人的地址相同"。 这些被美国列入黑名单的个人和公司被称作"特别指定国民"，缩写是SDNs。他们的资产被冻结，美国公民也被禁止与他们交易。

据纽约梅隆银行称，疑似空壳公司Petrokim和土耳其石化公司在2010年3月至2016年1月期间达成了价值超过9千万美元的 "可疑交易"。据悉，Petrokim和Milenyum的商业伙伴Blue Energy之间也流转了大量资金：仅2014年7月至12月期间就完成了超过1300万美元的交易。

纽约梅隆银行位于曼哈顿的总部

国际调查记者联盟公布的所谓的"天堂文件"中，已经在2017年证明了Petrokim和土耳其石化公司公司之间的直接联系。例如，调查发现，时任土耳其SOCAR公司副总裁的萨米尔·卡里莫夫（Samir Karimov）既是Petrokim公司的主管，又是其法人代表。当时SOCAR已是土耳其石化公司的大股东。

两家公司的业务关系在其他地方也有书面记录：土耳其石化公司的资产负债表显示，曾拖欠过马耳他合作伙伴Petrokim公司的付款。

涉事公司回应

2009年至2017年期间，疑似空壳公司Petrokim由Fenlex律师事务所管理，该事务所也设在马耳他。面对国际调查记者联盟询问时，Fenlex表示，Petrokim没有参与任何 "违反当时对叙利亚生效的美国或欧洲的制裁 "的业务。在Fenlex的管理下，Petrokim "没有与叙利亚公司做生意，也没有向叙利亚进出口货物"。

土耳其石化公司及其大股东SOCAR拒绝对这些指控发表评论。虽然撰写了可疑报告，但纽约梅隆银行仍将继续作为国外业务的代理银行为Petrokim提供服务。

法律框架下的火灾善后

目前，对刻赤海峡造成人员伤亡的火灾事件的调查正在进行。Milenyum公司的主管、他的两名经理和两艘出事油轮的船长在伊斯坦布尔面临审判。下次听证会将于11月20日举行。

在克里米亚半岛附近的事故中胡丽娅失去了她的兄弟，她不想再失去获得正义的希望。但她并不乐观。因为经过之前的审判，"糖果号 "和 "大师号的 "船长都被释放了。胡丽娅有一个很大的愿望："作为这场灾难受害者的亲属，我们只期望正义得到伸张，责任人得到应有的惩罚。

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