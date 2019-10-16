FinCEN密件：德银丶汇丰等涉洗黑钱2万亿美元

(德国之声中文网) 美国财政部金融犯罪执法网络（Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN）机密档案显示，多家跨国银行在1999至2017年间，在可疑情况下仍替客户转账，总交易额超过2万亿美元。

美国新闻网站BuzzFeed及国际调查记者同盟(ICIJ)最早取得2,657份流出密件，其中约2,100份是「可疑活动报告」(Suspicious Activity Reports, SAR)，1999至2017年间由银行向FinCEN提交。

在报告中频繁出现的银行包括：摩根大通银行（JP Morgan Chase）丶德意志银行美洲信托公司（Deutsche Bank Trust Company Americas）丶汇丰银行美国（HSBC United States）丶渣打银行（Standard Chartered）丶纽约梅隆银行（The Bank of New York Mellon）。

逾5成个案涉德银

外泄可疑活动报告中有62%来自德意志银行，涉资1.3万亿美元。当中最受瞩目的问题客户，是伊朗裔土耳其黄金交易商扎拉布（Reza Zarrab），他因被指协助伊朗逃避制裁，在2017年於美国联邦法院认罪。

德意志银行於2017年3月向FinCEN提交一份可疑活动报告，涉及一间与扎拉布有联系的公司Nadir Döviz转移超过2,800万美元，该项交易在2016年3月至2017年2月进行。

另一客户丶俄罗斯最大的石油公司苏尔古特（Surgutneftegas），在2014年9月因支持俄罗斯入侵乌克兰而遭美国制裁。德意志银行在制裁令生效後的2015年3月至5月期间，处理过47宗苏尔古特的交易，总金额近4.3亿美元。

FinCEN档案还显示，德意志银行在2003至2017年间，即使知道有调查进行中，仍为俄罗斯富豪丶普京盟友德里帕斯卡（Oleg Deripaska）有关联的公司，洗黑钱超过110亿美元。

汇丰容许庞氏骗局

另一方面，英国广播公司（BBC）引述密件报导，汇丰银行明知出现庞氏骗局（Ponzi scheme），仍容许骗徒在2013及2014年从美国转账8,000万美元到香港。

报导指居於美国的中国籍男子徐明（音译Ming Xu），自称「Dr Phil」，对外宣称经营全球性投资银行World Capital Market，但实际上是执行WCM777庞氏骗局。他透过网上讲座及社交平台，宣传云端运算的投资机会，承诺100日有100%利润，估计世界各地有数千人上当。

汇丰银行回应时称有关资料过时，该银行自2012年起已配合全球逾60个监管机构，完善本身应对金融犯罪行为的监察工作。

渣打银行则被指十多年来为阿拉伯银行转移资金，怀疑资助恐怖分子。

银行一再洗黑钱：为了钱

事实上，这已非跨国银行初犯，滙丰2012年因反洗黑钱不力被罚19.2亿美元，德意志银行也在2015年因协助可疑活动被罚款2.58亿美元。

为何银行在巨额罚款风险下，仍不断参与违法活动？反洗钱咨询公司AML Right Source的顾问怀特（Tim White）直言答案很简单：钱。「继续进行这些可疑交易，银行赚到的钱比违法行为可能付出的成本还要多。」

此外值得关注的是，滙丰近期受中美双重夹击。中国商务部周六（19日）公布实施《不可靠实体清单规定》，官媒《环球时报》首席记者Qingqing Chen在推特引述消息称，汇丰银行和联邦快递（FedEx）或被列入「不可靠实体清单」。

《环时》去年8月已提及滙丰和FedEX有可能被纳入清单，指两间公司涉助美国打压华为。

李澄欣（综合报导）

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