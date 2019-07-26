FedEx承运来华快递内含枪支 官媒称"必受严惩"

（德国之声中文网）据新华社报道，福建省福州市公安局晋安分局18日通报，"该局近期接到报警，福建某运动用品公司收到由美国联邦快递公司承运的一美国客户寄出的快递包裹，内有枪支"。

福建警方发布的通报中没有指出包裹内含有的枪支数量。

今年5月，路透社曾报道称，中国电信巨头华为指控美国快递公司联邦快递将两件原定送往华为亚洲办公室的包裹转送到美国。当时联邦快递发言人多娜辉(Maury Donahue)向媒体表示，这些快递是因为作业疏失才被误送到别的地方，联邦快递并未因为任何人的要求而改变送货目的地。她认为这是独立事件，而且仅限非常少数的包裹遇到这类情况。

事件发生后，华为公司宣称这些文件都没有包含技术性的内容，但是他们仍然深感挫折。华为发言人乔·凯利(Joe Kelly)对路透社记者说: "最近透过联邦快递寄送重要商业文件，没有办法寄达原定目的地，而是被有意或无意的转送到联邦快递的美国部门，几次经验降低了我们的信心。"

今年6月，中国官方对联邦快递进行立案调查。7月26日公布阶段性调查结果称，"发现联邦快递关于将涉华为公司快件转至美国系'误操作'的说法与事实不符，该公司还涉嫌滞留逾百件涉华为公司进境快件。同时，调查还发现联邦快递其他违法违规线索"。

新华社本周日（8月18日）发表文章《联邦快递以身试法必受严惩》称，"联邦快递在中国有关部门立案调查期间顶风作案，非法承运枪支入境。这再次证明：联邦快递作为美国快递业巨头，其所作所为严重损害用户合法权益，严重危害中国公共安全，触犯中国的法律法规，绝不是偶然的业务过失，而是知法犯法。中国是法治国家，任何在华企业和个人都没有法外之权"。

今年5月，美国对华为祭出的贸易禁令给了90天宽限期。明天（8月19日），这一期间即将到期。有消息人士称，美国商务部可能为华为再延长宽限期90天。

洪沙/李鱼 （法新社、路透社、新华社）

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