 FCCC：外国记者在中国面临前所未有的障碍 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.01.2022

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FCCC：外国记者在中国面临前所未有的障碍

外国媒体驻华记者俱乐部（FCCC）本周一发布的一份调查报告指出，外国记者在中国正面临 "前所未有的障碍"，“FCCC对中国的新闻自由度以惊人的速度下降感到不安”。

China | Xinjiang Pressekonferenz

99%的受调查记者认为在中国的工作条件不符合国际标准

（德国之声中文网）参加FCCC调查的100多名外国记者中，99%的人表示，他们认为在中国的工作条件不符合国际标准。

几乎一半受访者表示，因当局推迟签证审批，他们无法让更多记者进中国，导致办公室人手不足。

2021年去过新疆地区的受访者中，88%表示他们当时明显受到跟踪，34%的记者说，他们被要求删除数据。

外国媒体驻华记者俱乐部还指出，受到国家支持的网络骚扰活动也增加了外国记者报道工作的难度。

China Xinjiang | mutmaßliches Internierungslager für Uiguren

这张2019年6月2日拍摄的照片展示了新疆阿图什的一个疑似再教育营

中国严格控制奥运报道

在北京冬奥会前夕，127名受访记者中有60%批评组织者提供的赛事信息不足。

23%的受访者表示，他们无法与奥委会相关人员取得联系，32%表示被排除在对其他媒体开放的活动之外。

此外，记者们往往在新闻活动结束后才得知相关消息。只有10%的受访者表示，他们能得到参加奥运前相关活动的可靠信息。

FCCC在报告中说，"在中国重大活动前后，即当局希望确保政治稳定的时期，新闻自由都会出现恶化。"

根据FCCC的报告，大多数新闻机构都计划从中国以外的地方派外国记者来报道奥运会。90%的调查对象表示，他们不打算进入被称为泡泡的奥运会闭环系统。

香港不再是对记者有吸引力的选择

FCCC的报告说，无法留在中国的外国记者已经迁往台北、新加坡、悉尼和伦敦等城市。

报告还称，香港对外国记者不再是一个有吸引力的选择，因为中国已经开始在那里驱逐外国记者，并逮捕和监禁当地记者。

Feature: Closed news agencies Hong Kong Stand News and Citizen News

"立场新闻 "去年12月被迫关闭

2021年12月，亲民主的新闻平台 "立场新闻 "在办公室被警方突袭，现任和前任员工被逮捕后被迫关闭。

去年6月，警方突袭了亲民主报纸《苹果日报》的办公场所，该报多名高管被捕，罪名是以 "与外国勾结 "名。去年6月24日，经营了26年的《苹果日报》正式停止营运。

（法新社、德新社）

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