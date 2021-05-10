 FBI：″黑暗面 ″木马使美输油管网瘫痪    | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.05.2021

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时政风云

FBI："黑暗面 "木马使美输油管网瘫痪   

美国怀疑俄罗斯黑客组织使用一个名为"黑暗面 "（Darkside） 的恶意软件木马对美国最大输油管线进行了网络攻击。

US-Pipeline soll nach Cyberangriff Ende der Woche wieder laufen

（德国之声中文网）美国联邦调查局宣布，在对运营商Colonial Pipeline的黑客攻击中，使用了取名“黑暗面” 的勒索木马软件。假手这样的恶意程序，黑客试图锁定或加密电脑系统，并向用户勒索巨款以换取放开数据。    

"黑暗面"去年首次浮出水面。这个神秘的黑客组织自称不涉政治，只对金钱感兴趣。  

美国总统拜登表态称，目前虽尚无证据显示俄政府要对这次网络攻击负责，但有迹象表明，负责的 "行为者 "是在俄罗斯，再者，相关恶意软件就源自那里。     

Weltspiegel 11.05.2021 | USA Colonial Pipeline in Maryland

 Colonial Pipeline公司在马里兰州的储罐

图 Colonial Pipeline公司在新泽西州的储罐   

美国时间上周六（5月8日）得知黑客攻击后，管线公司暂时关闭了全部管道网络。总部设在乔治亚州的该公司日前宣布，将 "逐步 "恢复在线，但强调，至恢复正常运作需要时间，"我们的目标是在本周末前基本恢复运营”   

Colonial Pipeline公司主要管线从得克萨斯州南部的休斯顿向东部沿伸，至毗邻纽约的新泽西州的林登（Linden）。该公司管线系统总长8850公里，汽油、柴油和取暖油等的日运输量约250万桶（每桶159升），用户约5000万。   

  

法新社，德新社   

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