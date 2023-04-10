​​​​FBI逮捕美國情報「洩密門」嫌犯

（德國之聲中文網）週四（4月13日）美國涉及俄烏戰爭及同盟情報的「洩密門」事件有了新進展。美國聯邦調查局（FBI）以涉嫌外洩機密文件為由，逮捕21歲的美國空軍國民兵成員泰謝拉（Jack Douglas Teixeira）。

美國司法部長加蘭（Merrick Garland）表示，目前調查還在進行中。

美國國防部上週將該事件移交給司法部進行刑事調查，五角大廈曾表示，此次情報外流事件是「蓄意犯罪行為」，軍方也已經採取相關行動應對。

FBI在馬薩諸塞州北戴頓（North Dighton）一處住所逮捕泰謝拉。

美國電視台WCVB的航拍畫面顯示，逮捕過程中，有6名全副武裝的人員將一名身穿灰色上衣及紅色短褲的男子押送上車，全程他皆低著頭。波士頓檢察官辦公室發言人表示，泰謝拉預計將於週五（15日）首次出庭。

美國司法部沒有說明泰謝拉將面臨哪些指控，但其中可能包括故意持有及散播國防情報的刑事罪名。

據路透社報導，前美國司法部國家安全檢察官范格瑞克（Brandon Van Grack）表示，即使泰謝拉無意造成損害，仍可能面臨10年刑期。他說：「因為此次洩漏情報的破壞力很可觀。」

正在訪問愛爾蘭的美國總統拜登（Joe Biden）表示，他並沒有非常擔心此情報洩密事件。

路透社稱，自2010年「維基解密」（WikiLeaks）網站上出現逾70萬份文件、影片和外交電文後，此事可能是最為嚴重的資安外洩事件。而此次文件洩露的數量可能超過100份。

此次外流的情報疑似包含烏克蘭國防地圖、韓國向烏克蘭出售彈藥、美國收集中國動向等資訊；韓國已表明其中大部資訊為造假，烏克蘭也懷疑情報真實性。

泰謝拉是誰？

據《紐約時報》13日率先揭露，泰謝拉是馬薩諸塞州空軍國民兵情報部門的成員，並且和最早洩漏該文件的一個網上群組有關連。

泰謝拉管理一個在社群媒體Discord上，名為Thug Shaker Central、約有20至30名成員的群組。該線上群組成為多由年輕男子組成，共同愛好是槍枝、種族歧視的網路迷因及電玩遊戲。

《紐約時報》採訪了該群組4名成員，他們表示這些文件純粹是「提供資訊的性質」，但其中一名成員將部分文件發佈到其他平台，才讓此事受到廣泛關注。他們表示，這些機密文件本不該散播出去。

（綜合報導）

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