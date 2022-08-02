 FBI突擊搜查海湖莊園 特朗普：保險箱被打開 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.08.2022

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FBI突擊搜查海湖莊園 特朗普：保險箱被打開

美國前總統特朗普被指涉嫌離任後帶走白宮機密檔案，於調查進行之際，聯邦調查局在無預警下搜查他的私人別墅海湖莊園，特朗普對此予以批評。

USA, Palm Beach | Polizei am Trump-Anwesen Mar a Lago

特朗普稱他在加州的海湖莊園寓所，被聯邦調查人員突擊搜查。

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美国前总统特朗普策划了支持者冲击国会山事件，在同右翼集团通话时，特朗普特意提到这点。这是美国国会相关调查委员会做出的结论。

关于2021年1月6日美国国会大厦袭击事件的听证会像惊悚剧一样上演。国会调查委员会描绘了一幅令人恐惧的画面，并呼吁相关责任人承担后果。

（德國之聲中文網）美國前總統特朗普（Donald Trump）週一（8月8日）表示，聯邦調查局（FBI）突然搜查他位於佛羅里達棕櫚灘的寓所「海湖莊園」（Mar-a-Lago），稱其住所「被大量探員包圍、搜查和佔領」。

特朗普也透露，聯邦調查局探員在搜查期間迫令他打開一個保險箱。「以前從來沒有過這樣的事情發生在美國總統身上。」他發佈聲明公開此事：「在與相關政府機構合作後，這種對我家進行的突擊檢查完全是不必要和不適當的。」

與此同時美國司法部正在調查，有關特朗普涉嫌在卸任後把白宮機密檔案帶到海湖莊園的指控。聯邦法律《美國總統檔案法》（US Presidential Records Act）規定，必須保存有關總統官職的備忘、信件、筆記、電郵、傳真和書面溝通紀錄。

《紐約時報》報導引述兩名熟知調查的消息人士，指聯邦調查局此次搜查與特朗普從白宮帶到海湖莊園的多箱文件有關。在最近幾個月，特朗普多次暗示自己將於2024年再度競逐總統之位。

USA, Palm Beach | Polizei am Trump-Anwesen Mar a Lago

特朗普在社交平台發表聲明批評，突擊搜查沒有必要和並不適當。

另外，當局就去年1月6日圍堵美國國會山莊事件的調查，進行得如火如荼。聯邦調查局沒有回應媒體查詢，暫時未知此次海湖莊園搜查是否與調查行動有關。今年二月，美國國家檔案和記錄管理局（US National Archives and Records Administration）通知國會，從海湖莊園收回大約15箱白宮文件，當中部分是機密資料。

（路透社、美聯社、法新社）

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