FBI突擊搜查海湖莊園 特朗普：保險箱被打開

（德國之聲中文網）美國前總統特朗普（Donald Trump）週一（8月8日）表示，聯邦調查局（FBI）突然搜查他位於佛羅里達棕櫚灘的寓所「海湖莊園」（Mar-a-Lago），稱其住所「被大量探員包圍、搜查和佔領」。

特朗普也透露，聯邦調查局探員在搜查期間迫令他打開一個保險箱。「以前從來沒有過這樣的事情發生在美國總統身上。」他發佈聲明公開此事：「在與相關政府機構合作後，這種對我家進行的突擊檢查完全是不必要和不適當的。」

與此同時美國司法部正在調查，有關特朗普涉嫌在卸任後把白宮機密檔案帶到海湖莊園的指控。聯邦法律《美國總統檔案法》（US Presidential Records Act）規定，必須保存有關總統官職的備忘、信件、筆記、電郵、傳真和書面溝通紀錄。

《紐約時報》報導引述兩名熟知調查的消息人士，指聯邦調查局此次搜查與特朗普從白宮帶到海湖莊園的多箱文件有關。在最近幾個月，特朗普多次暗示自己將於2024年再度競逐總統之位。

另外，當局就去年1月6日圍堵美國國會山莊事件的調查，進行得如火如荼。聯邦調查局沒有回應媒體查詢，暫時未知此次海湖莊園搜查是否與調查行動有關。今年二月，美國國家檔案和記錄管理局（US National Archives and Records Administration）通知國會，從海湖莊園收回大約15箱白宮文件，當中部分是機密資料。

（路透社、美聯社、法新社）

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