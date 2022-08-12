FBI查获特朗普私藏机密文件11套

（德国之声中文网）根据周五（8月12日）公布的法庭文件，美国联邦调查局（FBI）特工从前总统特朗普在佛罗里达的宅邸海湖庄园（Mar-a-Lago）查获大量机密文件。

联邦调查局周一突击搜查了海湖庄园，但至今尚未公布搜查或者查获详情。联邦法律禁止不当处置机密材料，以及未经授权销毁和私藏机密文件或材料。

发现特朗普私藏绝密文件

法庭文件显示，FBI特工在海湖庄园查获了11套机密文件，包括4套标为绝密（最高机密）的文件和7套其他类型的机密文件。其中一套绝密文件还被标记为"敏感分类信息"（SCI）--属于最高级别的机密。

这些文件的内容没有公布。"绝密"文件是指属于最高机密的国家安全信息。这些文件通常保管在特殊的政府设施中，以免对国家安全造成严重损害。

特工们查获了20多箱物品，还包括装有照片的活页夹、关于法国总统的材料、特朗普特赦其盟友罗杰·斯通（Roger Stone）的行政命令和一张手写便条。

根据这些文件，特朗普可能正在因为违反《间谍法》而接受调查。

在执政期间，特朗普加大了对违反这些法律的处罚力度。

FBI在特朗普宅邸的扣押物品清单

联邦调查局请求法院解封搜查令

周四，美国司法部长加兰（Merrick Garland ）表示，司法部已经请求佛罗里达州的一家法院解封对特朗普的搜查令，理由是"此事涉及大量公共利益"。

特朗普周五在他创办的社交媒体平台"真相社交"（Truth Social）发文声称，被查封的文件并未涉及机密。

"第一，这都是已经解密的文件。第二，他们不需要'查获'任何东西。他们可以在任何时候得到它，而不需要进行政治操作和闯入海湖庄园。"特朗普写道，"这些文件保存在安全的库房里，根据他们的要求，还另外加了一把锁。"

根据美国法律，在任总统可以解密信息，但这项权力在他们离任后就失效了。目前还不清楚被FBI扣押的这些文件是否曾被解密。

包括国家档案馆在内的机构曾向特朗普多次请求，要求他根据联邦法律交出总统档案。

特朗普被指控违反了哪些法律？

解封后的搜查令显示，FBI获准扣押特朗普涉嫌违反三个不同法律的物品。这些法律都涉及到对联邦政府档案的不当处置。无论这些档案是否仍属机密，这些法律都适用。

搜查令所引用的第一条法律规定防止未经授权拥有国防信息，违反者可被判处最高10年监禁。

另外两项法律禁止隐瞒或销毁美国政府文件，违反者可被分别判处3年和20年监禁。

联邦调查局面临反击

自周一实施搜查行动以来，加兰和他领导的司法部面临着来自共和党、特朗普及其支持者的激烈反击。

当地时间8月11日，一名不满这场搜查行动的特朗普支持者携带武器试图闯入FBI辛辛那提分局办公室，在与执法人员对峙中被击毙。此事已被作为国内极端主义行为进行调查。

（路透社、美联社、法新社）

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