 FBI曾调查特朗普？国会将严肃审视该案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.01.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

FBI曾调查特朗普？国会将严肃审视该案

据《纽约时报》报道，联邦调查局FBI曾于2017年调查特朗普总统是否有侵犯国家利益的行为。鉴于指控"严重"，民主党占多数的众议院将追踪这一媒体报道。

USA Haushaltsstreit in Washington - Donald Trump (Imago/UPI Photo/K. Dietsch)

“对我穷追不舍的政治迫害”

DW.COM

科恩替特朗普效力十年，昔日曾豪言会为主子挡子弹。不过捲入通俄门调查后，他已经为了自保与联邦检察官达成认罪协议，并在法庭上提供对前老板不利的证据。 (13.12.2018)

特朗普在芬兰见完普京后，马上就被国内舆论围攻。讨论正热时，他又被证实安排普京访美。不过，德国总理默克尔却欢迎俄美首脑会晤。 (20.07.2018)

（德国之声中文网）《纽约时报》周六（1月12日）报道，2017年5月，美国联邦调查局FBI在其局长科米（James Brien Comey）被解职后曾展开过调查，目的是了解总统特朗普下令解除科米的职务是否在为俄罗斯服务，并以此侵害了美国国家利益。

众议院司法委员会主席、民主党籍的纳德勒（Jerrold Nadler）表示会就媒体的报道采取行动，以便"更好地理解总统的行为以及FBI对此的反应"。他认为，这里涉及严重的指控，而必须确保FBI调查员的工作不受日益频繁的特朗普的肆意打压。纳德勒说，"没有理由怀疑FBI的严谨性和专业素质"。

《纽约时报》还报道，联邦调查局的官员透露，特朗普要求时任FBI局长的科米对其保持忠诚，并不要调查与俄罗斯相关的事件，此后，FBI内部曾讨论是否启动对特朗普行为的调查。在科米遭到特朗普罢免后，FBI调查特朗普的行动果真启动了。此外，FBI的调查还涉及到，解除科米的局长职务是否触碰刑法。

再后来，穆勒（Robert Mueller）被司法部任命为通俄门一案的特别调查员，原先FBI的调查特朗普总统事宜便纳入到穆勒的案子内。穆勒的调查目前还没有结案。纽时的报道也没有提及结论。

特朗普总统对以上报道立即在推特上做出回应，他写道：对他的调查是"当时腐败的FBI局长发起的"，既没有原因，也缺乏根据；而他对科米的罢免是"美国伟大的一天"，那时，FBI"领导无能"，"局面动荡"，他还直接将科米描绘成一名"不可信、不诚实的警察"。

在后来接受Fox新闻电视台采访时，特朗普仍在这个话题上紧追不放。究竟是否曾为俄罗斯效力？面对记者的问题，特朗普回答："我想，这是我被问到的最侮辱性的问题"，读一读《纽时》文章就知道了，"他们什么也没有找到"。特朗普一直以来否认2016年总统大选时曾同俄罗斯有过任何合作，而对特别调查员穆勒（Robert Mueller）在该问题上的调查，特朗普则愤怒的称其为"穷追不舍的政治迫害"。

几乎同一时刻，《华盛顿邮报》也发表文章指责特朗普总统不愿公开同俄罗斯总统普京单独会面的交流细节，其中包括他的翻译作的笔记。

 

相关内容

Mexiko Tijuana Migranten Träume & US-Pop Kultur

电视演说未解僵局 特朗普坚持造牆 09.01.2019

美国联邦政府停摆踏入第三週，两党仍然就边境围牆拨款僵持不下。特朗普发表任内首次全国电视演说，旧调重弹的内容固然无法撼动民主党，但民意战这盘算又打得响吗？

New York Prozess Anwalt Michael Cohen

掩盖「肮脏行为」 特朗普前律师遭判刑3年 13.12.2018

科恩替特朗普效力十年，昔日曾豪言会为主子挡子弹。不过捲入通俄门调查后，他已经为了自保与联邦检察官达成认罪协议，并在法庭上提供对前老板不利的证据。

Symbolfoto Handelsbeziehungen zwischen USA und China

美中贸易谈判开锣 北京低调应对 07.01.2019

为期两天的中美新一轮贸易谈判週一在北京拉开序幕，双方试图解除关税战这颗“定时炸弹”。北京政府及官媒异常低调谨慎，而特朗普则是一如往常的信心满满。与此同时，美军在南中国海再次展开巡航行动。

广告

媒体看中国

Xi Jinping Rede Taiwan (Reuters/M. Schiefelbein)

墙外文摘：2030年武统台湾？

有评论认为，习近平已经用6年时间进行反腐，确立起了在中共的稳固地位，再用10多年夯实经济和军事，把攻台的短板一一补齐，到2030年左右就可以发动武统了。 