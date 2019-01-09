FBI曾调查特朗普？国会将严肃审视该案

（德国之声中文网）《纽约时报》周六（1月12日）报道，2017年5月，美国联邦调查局FBI在其局长科米（James Brien Comey）被解职后曾展开过调查，目的是了解总统特朗普下令解除科米的职务是否在为俄罗斯服务，并以此侵害了美国国家利益。

众议院司法委员会主席、民主党籍的纳德勒（Jerrold Nadler）表示会就媒体的报道采取行动，以便"更好地理解总统的行为以及FBI对此的反应"。他认为，这里涉及严重的指控，而必须确保FBI调查员的工作不受日益频繁的特朗普的肆意打压。纳德勒说，"没有理由怀疑FBI的严谨性和专业素质"。

《纽约时报》还报道，联邦调查局的官员透露，特朗普要求时任FBI局长的科米对其保持忠诚，并不要调查与俄罗斯相关的事件，此后，FBI内部曾讨论是否启动对特朗普行为的调查。在科米遭到特朗普罢免后，FBI调查特朗普的行动果真启动了。此外，FBI的调查还涉及到，解除科米的局长职务是否触碰刑法。

再后来，穆勒（Robert Mueller）被司法部任命为通俄门一案的特别调查员，原先FBI的调查特朗普总统事宜便纳入到穆勒的案子内。穆勒的调查目前还没有结案。纽时的报道也没有提及结论。

特朗普总统对以上报道立即在推特上做出回应，他写道：对他的调查是"当时腐败的FBI局长发起的"，既没有原因，也缺乏根据；而他对科米的罢免是"美国伟大的一天"，那时，FBI"领导无能"，"局面动荡"，他还直接将科米描绘成一名"不可信、不诚实的警察"。

在后来接受Fox新闻电视台采访时，特朗普仍在这个话题上紧追不放。究竟是否曾为俄罗斯效力？面对记者的问题，特朗普回答："我想，这是我被问到的最侮辱性的问题"，读一读《纽时》文章就知道了，"他们什么也没有找到"。特朗普一直以来否认2016年总统大选时曾同俄罗斯有过任何合作，而对特别调查员穆勒（Robert Mueller）在该问题上的调查，特朗普则愤怒的称其为"穷追不舍的政治迫害"。

几乎同一时刻，《华盛顿邮报》也发表文章指责特朗普总统不愿公开同俄罗斯总统普京单独会面的交流细节，其中包括他的翻译作的笔记。