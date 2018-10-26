 FBI局长：邮包炸弹嫌疑人落网 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.10.2018

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时政风云

FBI局长：邮包炸弹嫌疑人落网

美国有关当局相信，已抓获系列邮包炸弹寄送事件嫌犯。联邦调查局局长通报说，在一个被邮寄的小包裹上发现了来自弗罗里达的该嫌疑人士的指纹印。

USA - Pressekonferenz mit Jeff Sessions und FBI Direktor Christopher Wray (Reuters/J. Ernst)

FBI局长（左）在相关新闻发布会上

（德国之声中文网）据联邦调查局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）表示，被抓获的这名嫌疑人士就是西泽·K（Cesar S.）。此人名字此前已被美国媒体提及。雷和美国司法部长塞申斯（Jeff Sessions）均暂未提供有关这名男子及其可能的作案动机的更多信息。根据美国媒体的报道，被捕者是共和党的登记成员，现年56岁，犯有前科，家住弗罗里达，于美国时间周五（10月26日）在Plantation市的一个停车场上被擒。

在和司法部长塞申思共同举行的记者会上，雷通报说，调查人员在两个炸药装置上找到了指纹和可能的DNA材料，它们与寄给民主党众议员沃特斯（Maxine Waters）的邮包炸弹封套上的指纹相符。雷局长透露，邮包炸弹的内容相似，均由一个约长15公分的PVC管、一个小计时器、一节电池、一根电缆和俗称的能源材料组成，具有潜在的爆炸性。

还有其它炸弹在邮寄路上？

调查人员们迄今查获有14个邮包炸弹。联邦调查局长雷指出，虽然相关调查尚未结束，但已能确定，它们均非膺品，其所含内容完全可能爆炸。他警告说，不能排除尚有其它炸弹邮包的可能性，"危险依然存在"。

Cesar S. - Angeklagter im Paketbomben-Fall (Reuters/Broward County Sheriff's Office)

嫌疑人西泽·K

司法部长塞申斯宣布，已对涉嫌人提出5项指控，其中包括非法寄送爆炸物、威胁前总统。若被裁定有罪，他有可能被判最高48年监禁。据称，被告是一名现总统特朗普的狂热支持者，在网上散布极右阴谋论。在社交媒体上，他曾提及邮包炸弹的收件人。

收件人均系特朗普对手

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迄今无人受伤。这些邮包炸弹的寄送对象中包括前总统奥巴马和前国务卿希拉里·克林顿、前副总统拜登、好莱坞明星罗伯特·德尼罗和亿万富翁索罗斯。索罗斯是在野党的民主党的最大捐款人之一。

从抓捕现场的视频上可以看到，联邦调查局人员用帆布遮盖了一辆白色运货车，并将其运走。该车据信属于这名嫌疑人士。通过近镜头，人们可以看到，车内有多张画像，上面是特朗普及其副总统彭斯。

自上周三曝光以来，系列邮包炸弹事件使美国震惊。事件发生之时正值美国国会中期选举选战进入白炽化。特朗普怀疑炸弹的真实性。在周五早晨的一段推文中，他称，"这个炸弹玩意儿"负面影响了共和党的选战。他间接指控媒体及其批评性报道要对这一刑事犯罪负部分责任。嫌疑人士被捕后，特朗普表示，寄送邮包炸弹是恐怖主义行为，理应受到鄙视，在美国不应有其位子，永远都不能允许政治暴力在美国扎根。这位共和党人强调指出，不管作案人是男是女，都将受到法律制裁。

不放弃口水战

尽管发生邮包炸弹事件，这位总统仍无意改变自己的遣辞用句。日前在问答一名记者的相关提问时，他称，他已缓和了语调，而其实自己完全有理由强化语调，因为媒体不公正对待他及共和党。特朗普惯常对在野的民主党和媒体恶言相向。批评者们指责他，由此加剧了美国社会的分裂。

凝炼/雨涵（德新社、路透社、法新社）

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