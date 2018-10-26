FBI局长：邮包炸弹嫌疑人落网

（德国之声中文网）据联邦调查局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）表示，被抓获的这名嫌疑人士就是西泽·K（Cesar S.）。此人名字此前已被美国媒体提及。雷和美国司法部长塞申斯（Jeff Sessions）均暂未提供有关这名男子及其可能的作案动机的更多信息。根据美国媒体的报道，被捕者是共和党的登记成员，现年56岁，犯有前科，家住弗罗里达，于美国时间周五（10月26日）在Plantation市的一个停车场上被擒。

在和司法部长塞申思共同举行的记者会上，雷通报说，调查人员在两个炸药装置上找到了指纹和可能的DNA材料，它们与寄给民主党众议员沃特斯（Maxine Waters）的邮包炸弹封套上的指纹相符。雷局长透露，邮包炸弹的内容相似，均由一个约长15公分的PVC管、一个小计时器、一节电池、一根电缆和俗称的能源材料组成，具有潜在的爆炸性。

还有其它炸弹在邮寄路上？

调查人员们迄今查获有14个邮包炸弹。联邦调查局长雷指出，虽然相关调查尚未结束，但已能确定，它们均非膺品，其所含内容完全可能爆炸。他警告说，不能排除尚有其它炸弹邮包的可能性，"危险依然存在"。

司法部长塞申斯宣布，已对涉嫌人提出5项指控，其中包括非法寄送爆炸物、威胁前总统。若被裁定有罪，他有可能被判最高48年监禁。据称，被告是一名现总统特朗普的狂热支持者，在网上散布极右阴谋论。在社交媒体上，他曾提及邮包炸弹的收件人。

收件人均系特朗普对手

迄今无人受伤。这些邮包炸弹的寄送对象中包括前总统奥巴马和前国务卿希拉里·克林顿、前副总统拜登、好莱坞明星罗伯特·德尼罗和亿万富翁索罗斯。索罗斯是在野党的民主党的最大捐款人之一。

从抓捕现场的视频上可以看到，联邦调查局人员用帆布遮盖了一辆白色运货车，并将其运走。该车据信属于这名嫌疑人士。通过近镜头，人们可以看到，车内有多张画像，上面是特朗普及其副总统彭斯。

自上周三曝光以来，系列邮包炸弹事件使美国震惊。事件发生之时正值美国国会中期选举选战进入白炽化。特朗普怀疑炸弹的真实性。在周五早晨的一段推文中，他称，"这个炸弹玩意儿"负面影响了共和党的选战。他间接指控媒体及其批评性报道要对这一刑事犯罪负部分责任。嫌疑人士被捕后，特朗普表示，寄送邮包炸弹是恐怖主义行为，理应受到鄙视，在美国不应有其位子，永远都不能允许政治暴力在美国扎根。这位共和党人强调指出，不管作案人是男是女，都将受到法律制裁。

不放弃口水战

尽管发生邮包炸弹事件，这位总统仍无意改变自己的遣辞用句。日前在问答一名记者的相关提问时，他称，他已缓和了语调，而其实自己完全有理由强化语调，因为媒体不公正对待他及共和党。特朗普惯常对在野的民主党和媒体恶言相向。批评者们指责他，由此加剧了美国社会的分裂。

凝炼/雨涵（德新社、路透社、法新社）