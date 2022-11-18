FBI局长：对中国在美国设立“警察站”深感担忧

（德国之声中文网）美国联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）周四（11月17日）对国会议员说，美国对中国政府在美国城市设立未经授权的"警察站"可能进行的幕后操作深感担忧。

总部位于欧洲的人权组织"保护卫士"(Safeguard Defenders)9月发布的一份报告称，中国在包括纽约在内的全球数十个重要城市设立"警察站"。

美国国会中的共和党人已经要求拜登政府就这些"警察站"对美国的影响作出说明。

"保护卫士"的报告称，中国公安部利用海外"警察站"跨境执法，胁迫一些中国公民回国接受刑事指控。报告也将这些海外站点与中共统战部的活动联系起来。统战部是中共的一个机构，负责在海外传播和宣传工作。

"我对此事非常担心。我们知道这些警察站的存在。"克里斯托弗·雷在美国参议院国土安全和政府事务委员会的听证会上说。他承认联邦调查局已就此进行调查，但是拒绝透露更多细节。

克里斯托弗·雷说："但对我来说，想到中国警方在没有适当协调的情况下，就试图在纽约设立分支机构，我就感到无法容忍。它侵犯了主权，绕过了正常的司法和执法合作程序。"

FBI正在调查是否违反美国法律

在被共和党参议员斯科特（Rick Scott）问到这些警察站是否违反了美国法律时，雷表示，联邦调查局正在"调查法律参数"。

包括格墨菲(Greg Murphy)和瓦尔兹(Mike Waltz)在内的美国众议院共和党人在10月致函司法部，询问拜登政府是否已就此类站点进行调查，并认为它们可能被用来威胁华裔美国居民。

中国驻华盛顿大使馆没有立即回应路透社记者发出的置评请求。

本月早些时候，在荷兰当局对此类站点进行调查后，中国外交部否认设立海外警察站进行非法活动的指控，称这些站点只为海外的中国公民提供服务，例如更新驾驶执照。

雷说，美国对中国政府在美国骚扰、跟踪、监视和勒索与中国领导人习近平意见不同的人士提出了多项指控。

他说:"这是一个真正的问题。我们也在和我们的外国伙伴讨论这个问题，因为我们不是唯一发生这种情况的国家。"

美国于10月公布了对七名中国公民的刑事指控，他们被控对一名美国居民及其家人进行监视和骚扰，目的是让其中一人返回中国。

这是美国司法部针对中国"猎狐行动"的最新案件。这一行动旨在追踪被中国政府声称的海外犯罪嫌疑人。

（路透社）

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