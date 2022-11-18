FBI局长：对中国在美国设立“警察站”深感担忧

美国联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）表示对中国警方在没有适当协调的情况下试图在纽约设立分支机构感到无法容忍，认为这种做法侵犯了美国主权。
（德国之声中文网）美国联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）周四（11月17日）对国会议员说，美国对中国政府在美国城市设立未经授权的"警察站"可能进行的幕后操作深感担忧。
总部位于欧洲的人权组织"保护卫士"(Safeguard Defenders)9月发布的一份报告称，中国在包括纽约在内的全球数十个重要城市设立"警察站"。
美国国会中的共和党人已经要求拜登政府就这些"警察站"对美国的影响作出说明。
"保护卫士"的报告称，中国公安部利用海外"警察站"跨境执法，胁迫一些中国公民回国接受刑事指控。报告也将这些海外站点与中共统战部的活动联系起来。统战部是中共的一个机构，负责在海外传播和宣传工作。
"我对此事非常担心。我们知道这些警察站的存在。"克里斯托弗·雷在美国参议院国土安全和政府事务委员会的听证会上说。他承认联邦调查局已就此进行调查，但是拒绝透露更多细节。
克里斯托弗·雷说："但对我来说，想到中国警方在没有适当协调的情况下，就试图在纽约设立分支机构，我就感到无法容忍。它侵犯了主权，绕过了正常的司法和执法合作程序。"
在被共和党参议员斯科特（Rick Scott）问到这些警察站是否违反了美国法律时，雷表示，联邦调查局正在"调查法律参数"。
包括格墨菲(Greg Murphy)和瓦尔兹(Mike Waltz)在内的美国众议院共和党人在10月致函司法部，询问拜登政府是否已就此类站点进行调查，并认为它们可能被用来威胁华裔美国居民。
中国驻华盛顿大使馆没有立即回应路透社记者发出的置评请求。
本月早些时候，在荷兰当局对此类站点进行调查后，中国外交部否认设立海外警察站进行非法活动的指控，称这些站点只为海外的中国公民提供服务，例如更新驾驶执照。
雷说，美国对中国政府在美国骚扰、跟踪、监视和勒索与中国领导人习近平意见不同的人士提出了多项指控。
他说:"这是一个真正的问题。我们也在和我们的外国伙伴讨论这个问题，因为我们不是唯一发生这种情况的国家。"
美国于10月公布了对七名中国公民的刑事指控，他们被控对一名美国居民及其家人进行监视和骚扰，目的是让其中一人返回中国。
这是美国司法部针对中国"猎狐行动"的最新案件。这一行动旨在追踪被中国政府声称的海外犯罪嫌疑人。
（路透社）
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中國遭人權組織披露在海外廣設「非法警局」，涉嫌施壓中國僑民。繼荷蘭發動調查之後，愛爾蘭週四下令關閉都柏林的中國警務站，德國、加拿大亦跟進調查。聯邦內政部強調，聯邦政府不容忍外國在德國行使國家權力。
荷兰政府周二要求中国立即关闭在荷兰设立的两家“警察站”。中国外交部称，这些机构不是“警察站”或“警察服务中心”，其志愿服务人员均是当地的热心侨胞，不是中国警务人员。非政府组织“保护卫士”则指这些“警察站”在海外跨境执法。
连日来人权组织"保护卫士"指责中国在世界多地设有"警察服务站"的报告受到高度重视。被点名的法兰克福所在的黑森州，其警察局称非常重视相关的指控，并频繁地对它们进行评估。