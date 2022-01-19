FBI局长：中国政府对西方的威胁更加肆无忌惮

（德国之声中文网）美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷伊（Christopher Wray）周一晚间在里根总统图书馆发表讲话，对中国政府予以严厉斥责。其讲话也表明，尽管外交政策仍被俄乌紧张局势牵制，但美国仍将中国视为长期经济安全的最大威胁。

据FBI提供的一份讲话文本，雷伊表示，"我们在统计中看到，超过2000项调查涉及中国政府试图偷窃信息或技术。没有哪个国家像中国那样对我们的点子、创新和经济安全构成如此广泛的威胁。"

他说，联邦调查局每12小时就会接到一个对抗中国情报行动的新案件，中国政府黑客窃取的个人和公司数据比其他所有国家的总和还要多。

雷伊表示，中国政府经济间谍的危害不仅在于他们的企业靠着非法获得的技术领先，还在于把美国的企业和工人甩在后面，"公司倒闭、工作岗位流失这些伤害在过去十几年日积月累，形成了我们今天所感受到的挤压。全国各行各业的工人都感受到了。"

中国政府官员一再驳斥美国政府的指责。中国驻华盛顿大使馆去年7月发表声明称，美国方面 "毫无根据"地攻击和恶意抹黑，并称中国是 "网络安全的坚定捍卫者"。

威胁已经上升到一个新高度

雷伊在讲话中还表示，自从他2017年担任联邦调查局局长以来，已谈过很多关来自于中国政府的威胁，"但我今晚想在这里集中讨论它，因为这种威胁已经上升到一个新高度，比以往任何时候更加肆无忌惮，更具破坏性。我们所有人都必须关注这一威胁，这一点至关重要。"

雷伊还谈到去年11月一名中国情报人员被判定试图密谋盗取通用电气先进发动机商业机密，犯有经济间谍罪的案子。该情报人员为江苏省国家安全厅六局副处长徐延军(音译，Yanjun Xu，又译徐彦君 )，2018年4月在比利时被捕，六个月后被引渡到美国接受审判，是首位被引渡至美国接受审判的中国情报官员。

雷伊也谈到，该局正在努力保护美国学院和大学的学术研究和创新，但他没有提及备受批评的中国倡议。中国倡议由美国司法部2018年发起，目的在于打击经济间谍活动，并防止研究被盗，但批评者指责调查人员基于种族对研究人员和教授进行审查。本月早些时候，检察官以"无法承担在审判中的举证责任"为由撤销了针对华裔教授陈刚（Gang Chen）犯有电信欺诈、未报告外国银行账户和做虚假陈述的刑事指控。目前，美国司法部正在对"中国倡议"的命运进行审查，预计很快将公布结果。

雷伊在讲话中也指出，"中国政府和中国共产党是我们（需要）重点打击的威胁，而不是中国人民，当然也不是华裔美国人。

（美联社等）