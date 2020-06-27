FBI局长:中国已经对美国的国家安全构成最大威胁

（德国之声中文网）本周二（7月7日），美国联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）在美国保守派智库哈德逊研究所（ Hudson Institute ）发表演讲时表示，中国已经对美国的国家安全构成最大威胁。他说："中国、中共认为自己正处于一场世代斗争之中，他们想夺取我们国家（美国）在经济和科技方面的领先地位。"他还说，中国的目的就是利用包括间谍、网络盗窃、勒索等一切恶劣的手段成为唯一的超级大国。



雷在演讲中指出，数百名在美国生活的中国人，其中也包括取得美国籍的华裔成为了中国"猎狐行动"打击的目标。他说，猎狐行动的目的就是为了消灭那些在中国出生在海外生活的华人对中国政治和人权提出的批评意见。

他说："数百名猎狐行动的受害者生活在美国。他们当中有些人是美国国籍或者是绿卡持有者。"他说："中国政府想强迫这些人回到中国。他们为了达到这一目的采取的策略令人感到震惊。"



雷还呼吁人们如果发现中国官方强迫这些华人回中国的情况发生时，应该向联邦调查局报告。

雷还在演讲中称，美国目前进行的近5000宗反间谍案中，近一半与中国有关。他说："现在联邦调查局每10个小时就会开启一宗新的有关中国的反间谍案件。 "

另外，雷还在哈德逊研究所做的演讲中指出，中国一年365天不分昼夜地试图对美国的政策和立场施加影响。他说："这不只是针对大选的威胁，而是全天候的威胁。不过可以肯定的是，这肯定对选举构成了影响。他们（中国）肯定有他们更喜欢的总统候选人。"

不过他没有说，中国更支持特朗普连任还是更支持拜登当选。这两名总统候选人都对中国持强烈批评态度。

中国外交部发言人赵立坚周三（7月8日）在例行新闻记者会上回答相关提问时说："FBI说的话你也能信？" 他还说：" 他们（FBI）不要以为中国安全部门是吃素的 。" 赵立坚说：" 雷的有关言论，不是基本事实，充斥着政治谎言，充分暴露了他根深蒂固的冷战思维和意识形态偏见。中方对此坚决反对。近来美方一些政客多次对中国进行莫须有的抹黑，渲染所谓中国威胁，企图转移视线，掩盖自身问题，他们的图谋世人看得清清楚楚，注定不会得逞。 "

美国之音报道说， 美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷发表的演讲是美国政府高级别官员最近第二次发表美国对华关系谈话。报道指出， 6月24日 ，白宫国家安全顾问奥布莱恩（Robert O'Brien）在一次公开讲话中说，中国共产党对美国生活方式构成了威胁。"预计美国司法部长巴尔、国务卿蓬佩奥也将在未来几星期内发表有关中国问题的讲话"。

