FBI局長:近千件智财窃盗案都与中国有关

(德国之声中文网) 美国联邦调查局FBI局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）周二表示，FBI已对近千起涉及知识产权盗窃的案件进行了调查，其中几乎全部都有中国人涉及。

他说：「我们在全国进行了大约一千多起涉及企图盗窃美国知识产权的调查，无论是经济间谍还是反武器扩散，几乎所有矛頭都指向中国。」

近年来，无论是在私营企业或是国防领域，美国逮捕涉嫌参与中国窃取美国公司机密的人数都大幅增加。

华盛顿表示，北京的「千人计划」让这个问题更严重。该计划提供资金奖励给海外的中国专业人士，让他们把先进技术带回中国。这促使美国加强控管中国研究人员赴美签证。

克里斯托弗·雷说，中国政府不仅透过政府官员，还透过私营机构等非典型中介者，牺牲美国利益来提升中国经济。

他说：「中国正在进行一个世代战争。」但强调并非针对所有中国人民或是华裔美国人。

去年开始，美国司法部国安官员处理了多起涉及中国经济间谍活动的案件。6月，美国能源部阻止其科学家参加「千人计划」，以保护美国的竞争优势和国家安全。

夏立民/罗法 (路透社等)