FBI：中国黑客入侵美“多家电信公司”

美国联邦调查局周三称，调查显示，与中国有关联的黑客窃取美电信公司的用户通话记录以及数目有限的政界人士的通讯信息。与此同时，美国总统拜登在会晤中国国家主席习近平时，也将提及美国对据信为中国黑客行动的调查。

（德国之声中文网）美国联邦调查局（FBI）周三发布声明 称，美国政府持续调查中国对美商业电信基础设施的攻击，发现这是一场“广泛、显著的网络间谍行动”。

声明称，与中国有关的行为方入侵了“多家电信公司的网络”，以窃取用户通话记录数据，也获取数目有限的一些个人的通讯情况，这些个人主要涉及政府或政界活动。

此外，黑客还获取“美国执法部门要求的某些信息”——这所指的可能是，中国黑客入侵了美国执法部门的监控系统，从而获取受监控个人的通讯信息。

声明没有列出具体的受害人名单。

拜登将向习近平提及美国调查

近来数月，美国多次传出被视为与中国有关的黑客事件。9月，联邦调查局称，破获一个名为“亚麻台风”（Flax Typhoon）的广泛的中国黑客行动，该黑客行动在超过20万台消费品设备——包括摄像头、家用及办公路由器上安装了病毒软件。这些设备之后被用来建立一个大规模的感染病毒计算机网络，也称“僵尸网络”（botnet），可用于实施其它网络犯罪。

上月，美国官员称，与中国有关的黑客攻击了当时的总统候选人特朗普及其竞选副手万斯以及民主党候选人哈里斯相关人员的手机。

上月，竞选中的特朗普及其副手以及哈里斯竞选成员传出手机受到据信与中国有关的黑客攻击 图像来源: Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images

联邦调查局周三的声明是否与这些黑客行动有关，尚不明确。

白宫安全顾问沙利文周三表示，中国黑客行动被指攻击特朗普、万斯及哈里斯竞选人员手机。总统拜登与中国国家主席习近平在秘鲁会晤时，也将提及美国正在对此进行的调查。

中国驻美大使馆未立即回复媒体的相关询问。

流亡藏人社区受到黑客攻击

另据报道，周三，一家私人网络安全公司Insikt Group表示，据信有中国国家背景的黑客团体入侵了《西藏邮报》（Tibet Post）和下密院（Gyumed Tantric University）的网站，看来是为了获取相关网站访问者的信息。

中国外交部在回复美联社询问时表示，不知晓相关事件，“中国对网络安全的立场是一贯和清楚的。”

（美联社、路透社等）

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