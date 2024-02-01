 FBI：中国国家黑客"伏特台风"渗透美国基础设施 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.02.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

FBI：中国国家黑客"伏特台风"渗透美国基础设施

美国有关部门周三宣布，过去破获了一个名为"伏特台风"的黑客网络，该网络以美国关键公共基础设施为目标，如水处理厂、交通体系等，而该网络的背后是中国。北京予以驳斥。

USA FBI-Direktor Christopher Wray

FBI局长雷在国会作证

（德国之声中文网）美国联邦调查局局长雷（Christopher Wray）在国会"美国与中共战略竞争特设委员会"上发表证词，介绍了来自中国名为"伏特台风"（Volt Typhoon）的黑客行动。美国司法部在一份声明中提供了更多详情。

2023年5月，美国及其盟国指控"伏特台风"渗透美国关键基础设施网络，称之为"受国家资助的黑客组织"，由中国支持。北京则予以驳斥。

黑客准备造成"真实世界的伤害"

雷在国会表示："就在今天早晨，我们宣布了一项行动，在该行动中，我们与伙伴识别了数百个受到伏特台风攻击并被控制的路由器，该黑客组织由中国国家资助。"

"恶意软件伏特台风让中国能隐藏对我们的关键基础设施--如通讯、能源、交通以及供水的侦察以及对网络信息的获取。"

雷指控这些黑客准备"对美国公民及社区造成严重破坏和真实世界的伤害"。

他补充说："如果中国决定到了实施打击的时刻，他们的焦点将不仅是政治或军事目标。对平民的低级打击也是中国计划的一部分。"

美国司法部负责国家安全事务的助理部长欧尔森（Matthew Olsen）表示，伏特台风寻求获得的对美国基础设施的操控 "在未来发生的危机中可被用作一种杠杆"。

司法部在声明中称，美国阻止这些黑客的行动获得德克萨斯州一家联邦法院的授权。

该声明称，这些被黑客控制的路由器，由于不再获得制造商的安全补丁或软件升级而变得易受攻击。黑客则可以隐藏未来从中国进行的网络攻击活动的起源。

声明称，美国方面的行动成功扫除了这些路由器上的恶意软件，而并未影响其正常功能或收集任何信息。但并无保证这些路由器不会再次感染病毒软件。

Cyberkriminalität | China

北京予以驳斥，并称美国是黑客攻击的源头

北京：毫无证据 混淆是非

在问及美国的表态时，北京周四表示，美国的指控毫无证据地抹黑中国。外交部发言人称之为极不负责，混淆是非，并称美国是网络攻击的源头和专家。

去年5月，微软公司表示，发现了受中国支持的伏特台风对美国关键基础设施的行动。"所观察到的行为显示，威胁方试图实施间谍行动，保持该入口，并尽可能长时间地不被发现。"微软表示，目标是在危机中扰乱美国和亚洲的通讯基础设施。

11月，微软表示，伏特台风正试图改进其方法，并将大学加入攻击目标。

（法新社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

05.04.2023, Großbritannien, London: EMBARGOED TO 1300 WEDNESDAY APRIL 5 File photo dated 06/08/13 of a woman using a laptop. A criminal online marketplace selling millions of sets of stolen personal information for as little as 56p per entry has been taken down in an international crackdown. The sting, led by the FBI and involving 16 other law enforcement agencies including Europol and the UK's National Crime Agency, took the Genesis site offline on Tuesday evening. Users trying to access the site are now greeted with a page emblazoned with the FBI investigation name Operation Cookie Monster. Issue date: Wednesday April 5, 2023. Foto: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

美国会议员称其电邮受到“中共黑客袭击” 16.08.2023

美国共和党众议员贝肯说，联邦调查局告知他，他的电子邮件此前“被中共黑客袭击”，其个人信息和竞选信息被泄露。他还表示，他成为中共目标是因为他反对在新疆、西藏、香港的侵犯人权行为，“并且支持一个独立的台湾”。

FBI director Christopher Wray testifies during a hearing about 'worldwide threats to the homeland' in the Rayburn House Office Building on Capitol Hill in Washington, U.S., September 17, 2020. John McDonnell/Pool via REUTERS

FBI局长：对中国在美国设立“警察站”深感担忧 18.11.2022

美国联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）表示对中国警方在没有适当协调的情况下试图在纽约设立分支机构感到无法容忍，认为这种做法侵犯了美国主权。

FBI director Christopher Wray testifies during a hearing about 'worldwide threats to the homeland' in the Rayburn House Office Building on Capitol Hill in Washington, U.S., September 17, 2020. John McDonnell/Pool via REUTERS

FBI局长：中国政府对西方的威胁更加肆无忌惮 01.02.2022

中国政府对西方的威胁比以往任何时候都 "更加肆无忌惮"， 更具破坏性--美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷伊本周一在一次讲话中这样说道。他称，中国政府黑客窃取的个人和公司数据比其他所有国家的总和还要多。

媒体看中国

位于香港的恒大中心

德语媒体：恒大的骨牌效应

周一的香港法庭对恒大集团发出的清盘令，对股市造成冲击。而这一裁决将会对中国房地产市场、金融行业、乃至经济和社会带来哪些影响，目前显然还无法断言。