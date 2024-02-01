FBI：中国国家黑客"伏特台风"渗透美国基础设施

（德国之声中文网）美国联邦调查局局长雷（Christopher Wray）在国会"美国与中共战略竞争特设委员会"上发表证词，介绍了来自中国名为"伏特台风"（Volt Typhoon）的黑客行动。美国司法部在一份声明中提供了更多详情。

2023年5月，美国及其盟国指控"伏特台风"渗透美国关键基础设施网络，称之为"受国家资助的黑客组织"，由中国支持。北京则予以驳斥。

黑客准备造成"真实世界的伤害"

雷在国会表示："就在今天早晨，我们宣布了一项行动，在该行动中，我们与伙伴识别了数百个受到伏特台风攻击并被控制的路由器，该黑客组织由中国国家资助。"

"恶意软件伏特台风让中国能隐藏对我们的关键基础设施--如通讯、能源、交通以及供水的侦察以及对网络信息的获取。"

雷指控这些黑客准备"对美国公民及社区造成严重破坏和真实世界的伤害"。

他补充说："如果中国决定到了实施打击的时刻，他们的焦点将不仅是政治或军事目标。对平民的低级打击也是中国计划的一部分。"

美国司法部负责国家安全事务的助理部长欧尔森（Matthew Olsen）表示，伏特台风寻求获得的对美国基础设施的操控 "在未来发生的危机中可被用作一种杠杆"。

司法部在声明中称，美国阻止这些黑客的行动获得德克萨斯州一家联邦法院的授权。

该声明称，这些被黑客控制的路由器，由于不再获得制造商的安全补丁或软件升级而变得易受攻击。黑客则可以隐藏未来从中国进行的网络攻击活动的起源。

声明称，美国方面的行动成功扫除了这些路由器上的恶意软件，而并未影响其正常功能或收集任何信息。但并无保证这些路由器不会再次感染病毒软件。

北京：毫无证据 混淆是非

在问及美国的表态时，北京周四表示，美国的指控毫无证据地抹黑中国。外交部发言人称之为极不负责，混淆是非，并称美国是网络攻击的源头和专家。

去年5月，微软公司表示，发现了受中国支持的伏特台风对美国关键基础设施的行动。"所观察到的行为显示，威胁方试图实施间谍行动，保持该入口，并尽可能长时间地不被发现。"微软表示，目标是在危机中扰乱美国和亚洲的通讯基础设施。

11月，微软表示，伏特台风正试图改进其方法，并将大学加入攻击目标。

（法新社）

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