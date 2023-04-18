FBI：中国伊朗「越线」打压在美异议人士

（德国之声中文网）美国联邦调查局（FBI）周三（4月19日）警告：中国和伊朗正日渐肆无忌惮地尝试压制在美国本土的异议人士，并企图影响美国政策。

在一次关于跨国镇压的新闻发布会上，FBI的反间谍官员敦促受害人士挺身而出。该机构发现，违反美国法律的外国独裁政权对于某些社群的恐吓有日益增长的趋势。

FBI的官员提到，这些（独裁政权）政府有时诉诸于使用私人调查员，借此对异议人士进行监视。联邦检察官已经提出了几起涉及使用私人调查员的刑事案件。

新策略和越线行为

一位反间谍官员称：「其中很多是新策略和越线行为，在以前的调查中，我们没有见过中国和伊朗在美国本土这样做。」他补充说，FBI希望提高对此种趋势的认识，并示意私人调查部门以及州和地方执法部门应多加注意。

官员们说，跨国镇压计划的目标是多方面的，有时还意图通过「恶性影响战术」影响美国的政策决定。另一位反间谍官员也提到：「我们确实看到了战术和工具方面的拐点，以及在过去几年里风险和威胁程度的变化。」

中国的「秘密警察站」

就在周三新闻发布会的两天前，联邦特工逮捕了两名纽约居民，他们被指在曼哈顿唐人街一带经营一个中国的「秘密警察站」，检察官称，鉴于北京涉嫌针对异议人士，此次逮捕是美国政府持续打击此种行为的一部分。

总部设在欧洲的人权组织保护卫士（Safeguard Defenders）去年9月和12月曾发表报告，揭示了在世界各地的主要城市，包括纽约和洛杉矶，存在着几十个中国警察的「海外服务站」。

FBI官员拒绝对纽约的「警察站案件」发表评论，也拒绝谈及任何其他公开调查。

（路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。