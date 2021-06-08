Fastly宕机 全球大量网站一度无法正常访问

（德国之声中文网）据德新社报道，周二（6月8日），全世界大量网站都出现无法访问的故障。故障持续了近一个小时。

据报道，英国《卫报》、美国《纽约时报》、法国《世界报》在内的大量新闻网站都被波及。

英国《卫报》在推特上宣布，该报网站一度遭遇“大规模的断网”影响，但服务器很快又恢复了正常。

用户在访问这些网站时都发现，页面上显示为"Error 503 Service Unavailable"。这是一种HTTP协议的服务器端错误状态代码，它表示服务器尚未处于可以接受请求的状态。

路透社报道称，大量网站一度无法访问可能是美国云端运算服务商Fastly出现故障造成的。Fastly的主要业务是为企业提供内容分发服务，帮助终端用户并更加快速地获取、访问内容。 该公司表示对内容分发网络（CDN）的功能进行了全面检查，已经查明故障并完成修复。

（德新社）

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