香港社媒移民潮：WhatsApp壓垮的最後一根稻草

在香港，移民是一個熱門話題，最近在社交平台上爆發了另類「移民潮」。即時通訊軟件WhatsApp宣佈更改私隱條款，在全球多國惹來反彈。不少香港人不單棄用WhatsApp，更決心與其母公司Facebook分手，背後原因是什麼？