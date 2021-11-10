为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Facebook

知名社交网站

由Mark Zuckerburg创办

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 20: Google's offices stand in downtown Manhattan on October 20, 2020 in New York City. Accusing the company of using anticompetitive tactics to illegally monopolize the online search and search advertising markets, the Justice Department and 11 states Tuesday filed an antitrust case against Google. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

欧盟法院维持对谷歌24亿欧元反垄断罚款 10.11.2021

欧盟一家法院驳回了谷歌对欧盟24.2亿欧元（约179亿人民币）反垄断裁决的上诉。该处罚是三项反垄断处罚中的第一项。
Former President Donald Trump speaks at Trump National Golf Club in Bedminster, N.J., Wednesday, July 7, 2021. (AP Photo/Seth Wenig)

特朗普自创社交平台：我有“真相” 21.10.2021

被脸书、推特等社交媒体"噤声"的美国前总统特朗普可能不需要再依赖硅谷互联网巨头发声。他宣布，将创立自己的网络平台。
FILE PHOTO: A 3D printed Facebook logo is pictured on a keyboard in front of binary code in this illustration taken September 24, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

传媒称脸书计划改名 20.10.2021

科技博客“The Verge”日前（10月19日）援引知情人士报道称，美国互联网巨头——脸书或将更名。
September 27, 2021, Asuncion, Paraguay: Illustration photo - Logo of Facebook company is displayed on a smartphone backdropped by visual representation of metaverse. Facebook has announced a $50 million fund that it says will help it develop the metaverse more responsibly. Facebook describes metaverse as ''a set of virtual spaces where you can create and explore with other people who aren't in the same physical space as you'', spread out over a variety of products and services. (Credit Image: Â© Andre M. Chang/ZUMA Press Wire

脸书欲在欧洲创造1万网络就业机会  18.10.2021

着眼于未来互联网扩张，美国网络巨头脸书有意加强其在欧洲地位，计划5年内雇佣 1万员工，建构元宇宙（Metaverse ）。 

脸书、Instagram、WhatsApp周一停摆6小时 05.10.2021

脸书、Instagram和WhatsApp周一当机长达6小时，原因可能是系统过载所致。

Störung bei WhatsApp, Facebook und Instagram Am 04.10.2021 gab es eine Störung bei den sozialen Netzwerken WhatsApp, Facebook und Instagram Foto: Revierfoto

脸书应用程式大当机 股票暴跌5% 05.10.2021

脸书、Instagram和Whatsapp在4日晚间无预警中断服务，影响了全球千万人，这不是脸书第一次出问题，但这次的原因是什么？
USA: Niederlassung von Google in Manhattan, New York City. Foto vom 11. Dezember 2019.

谷歌、脸书实施员工疫苗接种义务  29.07.2021

尽管有数种疫苗可供选择、激励措施五花八门，美国国内新冠疫苗接种战役却停滞不前。鉴于此，互联网巨头谷歌和脸书作出明确宣示：员工必须接种。 
Former President Donald Trump speaks at Trump National Golf Club in Bedminster, N.J., Wednesday, July 7, 2021. (AP Photo/Seth Wenig)

还我账号：特朗普控告脸书、推特  08.07.2021

半年前，特朗普被推特、脸书等社交平台封号。现在这位美国前总统将这些联网巨头告上法庭，指控它们侵犯言论自由。
This general view from The Peak shows Hong Kong's latest addition to its skyline, the newly completed 88-storey Two IFC building (C), towering above the city, 12 July 2003. Two IFC, which is the third tallest building in the world behind the Sears Tower in Chicago and the Petronas Towers in Kuala Lumpur, is expected to open for business in a month. AFP PHOTO/Richard A. BROOKS (Photo credit should read RICHARD A. BROOKS/AFP via Getty Images)

港府若修数据保护法 脸书谷歌推特扬言撤港 06.07.2021

代表多家跨国科技公司的亚洲互联网联盟上个月发信警告香港政府，称香港提出的数据保护法修正案可能使这些公司的驻港员工因用户在该平台上恶意公开他人资讯，受到法律制裁。
January 20, 2021, Ukraine: In this photo illustration, a Facebook logo is seen displayed on smart phone on a background of Facebook banner. (Credit Image: © Igor Golovniov/SOPA Images via ZUMA Wire

脸书"变脸": 不再删除"新冠病毒系人造"相关贴文 28.05.2021

新冠病毒起源再起争论， Facebook也随之改变政策，不再禁止宣传新冠病毒来自实验室的帖子。这凸显社交媒体面临的挑战：如何在保持开放讨论的同时防止虚假新闻和有害信息？
This photo illustration taken on March 22,2018 shows Whatsapp logos on a screen in Kuala Lumpur. / AFP PHOTO / Manan VATSYAYANA (Photo credit should read MANAN VATSYAYANA/AFP/Getty Images)

德国禁止脸书动用Whatsapp用户数据 12.05.2021

汉堡数据保护专员发出一项针对脸书的指令：这家美国网络巨头暂时不得从其即时通信服务Whatsapp中提取用户信息。相关指令自本周六（5月15日）起实施。
The East Turkistan National Awakening Movement (ETNAM) holds a demonstration in front of the World Bank's Headquarters in Washington DC, on December 20, 2019, to protest the World Banks $50 Million Funding of Chinese Vocational Training Centers where Uyghurs are being held involuntarily. (Photo by Olivier Douliery / AFP) (Photo by OLIVIER DOULIERY/AFP via Getty Images)

脸书：中国黑客监控海外维吾尔人 25.03.2021

脸书24日指出，他们封杀了一群运用脸书对海外维吾尔人发送恶意软件链接的中国黑客。是谁遭锁定?黑客的背景为何?
22.12.2018, Peking, China: ©Kyodo/MAXPPP - 22/12/2018 ; Chinese Foreign Ministry spokeswoman Hua Chunying holds a press conference in Beijing on Dec. 19, 2018. (Kyodo) ==Kyodo Foto: MAXPPP |

华春莹：为啥中国人不能用推特脸书？ 22.02.2021

中国外交部发言人华春莹在回答记者提问时语出惊人。对此，中国防火墙内鲜有相关讨论，墙外可是炸开了锅。
First Facebook Oversight Board members confirmed. File photo dated 03/11/15 of a woman using her phone under a Facebook logo, as it has announced the first members of its new Oversight Board, the independent body which will have the final say on content allowed on both Facebook and Instagram. Issue date: Wednesday May 6, 2020. Former editor-in-chief of The Guardian, Alan Rusbridger, is among the 20 board members to have been appointed. See PA story TECHNOLOGY Facebook. Photo credit should read: Niall Carson/PA Wire URN:53654340 |

争议之举: 脸书禁止澳洲用户在其平台分享新闻 18.02.2021

围绕一项拟议中的媒体法的争议，美国互联网巨头脸书（Facebook）封闭了澳大利亚境内用户的内容分享，官方机构的警示性公告亦遭封。
18.01.2019 FILE PHOTO: The Google logo is pictured at the entrance to the Google offices in London, Britain January 18, 2019. REUTERS/Hannah McKay/File Photo

澳洲酝酿新媒体法 谷歌威胁关搜索引擎 22.01.2021

澳大利亚计划出台的新媒体法引起美国网络巨头谷歌强烈反弹。谷歌威胁，若澳洲执意通过新法，该公司将对其关闭搜寻引擎。澳洲总理则强硬表示，在澳洲该如何行事由澳洲说了算。
January 9, 2021, Asuncion, Paraguay: Illustration photo - WhatsApp is updating its terms and privacy policy, which take effect on February 8, 2021, seen displayed on a smartphone screen. (Credit Image: Â© Andre M. Chang/ZUMA Wire

香港社媒移民潮：WhatsApp壓垮的最後一根稻草 16.01.2021

在香港，移民是一個熱門話題，最近在社交平台上爆發了另類「移民潮」。即時通訊軟件WhatsApp宣佈更改私隱條款，在全球多國惹來反彈。不少香港人不單棄用WhatsApp，更決心與其母公司Facebook分手，背後原因是什麼？
显示更多文章