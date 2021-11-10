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知名社交网站
由Mark Zuckerburg创办
欧盟一家法院驳回了谷歌对欧盟24.2亿欧元（约179亿人民币）反垄断裁决的上诉。该处罚是三项反垄断处罚中的第一项。
被脸书、推特等社交媒体"噤声"的美国前总统特朗普可能不需要再依赖硅谷互联网巨头发声。他宣布，将创立自己的网络平台。
科技博客“The Verge”日前（10月19日）援引知情人士报道称，美国互联网巨头——脸书或将更名。
着眼于未来互联网扩张，美国网络巨头脸书有意加强其在欧洲地位，计划5年内雇佣 1万员工，建构元宇宙（Metaverse ）。
脸书、Instagram和WhatsApp周一当机长达6小时，原因可能是系统过载所致。
脸书、Instagram和Whatsapp在4日晚间无预警中断服务，影响了全球千万人，这不是脸书第一次出问题，但这次的原因是什么？
尽管有数种疫苗可供选择、激励措施五花八门，美国国内新冠疫苗接种战役却停滞不前。鉴于此，互联网巨头谷歌和脸书作出明确宣示：员工必须接种。
半年前，特朗普被推特、脸书等社交平台封号。现在这位美国前总统将这些联网巨头告上法庭，指控它们侵犯言论自由。
代表多家跨国科技公司的亚洲互联网联盟上个月发信警告香港政府，称香港提出的数据保护法修正案可能使这些公司的驻港员工因用户在该平台上恶意公开他人资讯，受到法律制裁。
新冠病毒起源再起争论， Facebook也随之改变政策，不再禁止宣传新冠病毒来自实验室的帖子。这凸显社交媒体面临的挑战：如何在保持开放讨论的同时防止虚假新闻和有害信息？
汉堡数据保护专员发出一项针对脸书的指令：这家美国网络巨头暂时不得从其即时通信服务Whatsapp中提取用户信息。相关指令自本周六（5月15日）起实施。
脸书24日指出，他们封杀了一群运用脸书对海外维吾尔人发送恶意软件链接的中国黑客。是谁遭锁定?黑客的背景为何?
中国外交部发言人华春莹在回答记者提问时语出惊人。对此，中国防火墙内鲜有相关讨论，墙外可是炸开了锅。
围绕一项拟议中的媒体法的争议，美国互联网巨头脸书（Facebook）封闭了澳大利亚境内用户的内容分享，官方机构的警示性公告亦遭封。
澳大利亚计划出台的新媒体法引起美国网络巨头谷歌强烈反弹。谷歌威胁，若澳洲执意通过新法，该公司将对其关闭搜寻引擎。澳洲总理则强硬表示，在澳洲该如何行事由澳洲说了算。
在香港，移民是一個熱門話題，最近在社交平台上爆發了另類「移民潮」。即時通訊軟件WhatsApp宣佈更改私隱條款，在全球多國惹來反彈。不少香港人不單棄用WhatsApp，更決心與其母公司Facebook分手，背後原因是什麼？
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