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知名社交网站
由Mark Zuckerburg创办
媒体报道称，美国网络巨头亚马逊计划裁减一万名员工。这是继脸书、推特之后，又一家美国网络公司宣布大规模裁员计划。
Facebook母公司Meta宣布将裁减13%的员工，这意味着将有超过1.1万名员工离职。这也成为该公司创办以来最大规模的裁员。CEO扎克伯格表示，他要为公司的失误负责。
谷歌以使用率低为由，停止了在中国大陆的翻译服务。由于中国政府对互联网的审查，谷歌早在2010年就关闭了在中国大陆的搜索引擎服务。2017年，谷歌开始向中国用户提供翻译服务，试图探索如何在中国市场保持立足点。
拥有脸书和Instagram的美国公司Meta集团称，近日阻止了一些伪装成美国人的中国帐号，以及一个源于俄罗斯的大型政治宣传行动。
香港记者协会主席陈朗昇周一（9月19日）在个人脸书网页上透露，已被警方正式落案起诉，罪名是“阻差办公”（阻碍警务人员执行职务），本周四提堂。批评者认为，此案标志着对香港新闻自由的进一步打击。
以子之矛，攻子之盾？——脸书和推特过去曾经多次移除涉嫌为中国、俄罗斯或伊朗进行政治宣传的账号。而一份报告显示，这两个社交平台近两个月也删除了一些宣传亲西方论调的账号，它们的来源地可能是美国。
近來受到香港網友歡迎的公務員資訊專頁「公務員Secrets」，其貼文也受到香港傳媒關注，不過現在卻傳出一夜間消失。港警國安週二處以煽動罪拘捕兩名公務員，指他們所管理的這個社交平台涉嫌引起香港居民之間的敵意。
Meta集团允许一些国家的脸书和Instagram用户呼吁暴力反抗俄罗斯军队，以及希望普京去死。这意味着Meta集团的仇恨言论政策做出暂时改变。
特朗普在Twitter和Facebook依然遭禁。现在，这位前美国总统正式推出自己的社交媒体应用程序。由此，他多了一个喉舌。
中国正在草拟中的一部工业和信息化领域数据管理法规对数据出境做出更加严格的限制。而欧盟和美国间数据传输法规搁浅的问题，让脸书母公司Meta渐失耐心。
台湾总统蔡英文周日发表视频春节讲话，呼吁民众尽快接种疫苗，并感谢民主伙伴过去一年对台湾的支持。台湾副总统赖清德周日结束6天对洪都拉斯的访问，返回台湾。他在脸书上发文表示，世界友人眼中的台湾是一体的，不分蓝绿。
经济动荡的一年即将结束，一起来回顾年度大事：一条堵住的运河、四分五裂的供应链、屡创新高的物价，以及股票和加密货币市场的豪赌。
新疆棉花争议丶中国航天突破丶郑州洪灾丶东京奥运丶台海局势升温丶彭帅性侵疑云...... 《德国之声》中文网整理了2021年我们官方脸书上网友最热衷讨论的12个新闻话题，回顾不平凡的一年。
《纽约时报》独家报道发现，一份由上海市公安局浦东分局发布的招标案，徵求民间企业协助运营境外平台外宣工作，欲透过假帐号带舆论风向，并搜索平台上发布特定内容的用户在中国境内的信息。
全世界最大的社交媒体网络再次面对严重安全隐患。虽然Facebook的母公司现在已经更名为Meta，但它所面对的还是那些老问题。
推特周四发布消息指出，它们从平台上移除了近3500个传播亲政府讯息的帐号，其中有超过2000个是在推特上散播与新疆相关的亲中论述。不过，澳大利亚智库的分析结果显示，这些帐号在推特上的成效并不好。
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