FaceApp了吗? 你的隐私可能不保

(德国之声中文网) 波兰和立陶宛周四(7月18日)表示，他们正在调查使用俄罗斯制造的脸部编辑应用程序FaceApp的潜在安全风险。这个app让使用者上传自拍照片，并可以显示老年、幼年、女性或男性化等等的自己，在社交媒体上大受欢迎。

虽然FaceApp设计人员保证该app是安全的, 波兰数位事务部表示，以着手分析FaceApp对用户个资造成的安全风险。

该部门指出:「这几天在波兰和全世界，社交媒体被一系列用户的修图的『老年照片』所淹没......各种专家指出，背后可能有用户隐私保护不足相关的风险。」

立陶宛国防部副部长克尔扎(Edvinas Kerza)周四告诉法新社，欧盟网络安全部门也正在调查FaceApp可能构成的个资外泄威胁。他说，FaceApp的制造商所合作的俄罗斯互联网公司不符合欧盟数据使用法规。

这个app也引发了美国的关注。参议院少数党领袖舒默(Chuck Schumer)周三发出警告，要求联邦调查局和联邦贸易委员会「调查与该应用程式相关的国家安全和隐私风险」。

FaceApp目前是Google Play上的热门免费应用程序，拥有超过1亿的下载量。事实上，这个app两年前就推出了。最近他们推出了最新的编辑工具，老化滤镜，引发了大量的名人自拍。

这个app的开发商无线实验室位于莫斯科附近的斯科尔科沃创新中心，通常被称为俄罗斯硅谷。也是因为如此引起了波兰和美国民主党的关注。

FaceApp执行长巩切若夫(Yaroslav Goncharov)告诉《华盛顿邮报》，俄罗斯当局无法取得任何用户数据。他还说，大多数照片会在48小时内从服务器中被删除，并表示应用程序没有将图片用于任何其他目的。

夏立民/杨威廉 (法新社、路透社)